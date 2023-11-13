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Maxima объясняет, почему в торговле существует большой гендерный разрыв в зарплатах

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Леа Кимбер, руководитель по персоналу компании Maxima.
Леа Кимбер, руководитель по персоналу компании Maxima. Фото: Эйко Лайнярв

Леа Кимбер, руководитель по персоналу компании Maxima Eesti, по поводу гендерного разрыва в оплате труда сказала, что в сфере торговли преобладают женщины, а мужчины в основном работают на руководящих должностях, где зарплаты выше.

Кимбер объяснила Postimees, что разница в зарплатах не связана с полом. «Если сложить зарплаты мужчин, работающих в торговле, и поделить на количество мужчин, а затем сделать то же самое с зарплатами женщин, то средняя статистическая зарплата мужчин определенно будет выше, чем у женщин», - сказала она.

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин за год увеличился, сообщил сегодня Департамент статистики. По данным ведомства, разрыв в оплате труда в розничной торговле составляет 31,6%. По этому показателю торговля уступает только финансовой и страховой деятельности.

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