Maxima объясняет, почему в торговле существует большой гендерный разрыв в зарплатах

Кимбер объяснила Postimees, что разница в зарплатах не связана с полом. «Если сложить зарплаты мужчин, работающих в торговле, и поделить на количество мужчин, а затем сделать то же самое с зарплатами женщин, то средняя статистическая зарплата мужчин определенно будет выше, чем у женщин», - сказала она.