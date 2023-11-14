КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кто-то должен понести ответственность за растрату денег налогоплательщиков

На выходных Postimees писал, как, по данным Eesti Energia, в производство сланцевого масла в США было вложено 65 миллионов евро, но юридические споры и просчеты поставили крест на надежде вернуть эти деньги. Оказалось, что местные водные ресурсы нельзя использовать для добычи сланца и производства сланцевого масла, так как это нанесет ущерб и без того страдающей местной окружающей среде. Интерес США к сланцу также значительно снизился из-за открытия сланцевого газа.

Понятно, что любые инвестиции сопряжены с рисками. Тем более, прежде чем делать инвестиции, необходимо изучить предысторию объекта, особенно в чужой стране. Теперь возникает вопрос, почему этого не было сделано до того, как Eesti Energia решила начать добычу сланца в Юте.

Необходимо также задаться вопросом, из каких соображений вообще решили инвестировать в проект в Юте. Послужило ли причиной желание, чтобы эстонский флаг развевался высоко на мировой арене, тем самым косвенно укрепив союзнические отношения с США, или же всему виной жажда наживы? История показывает, что к мнению тех членов совета Eesti Energia, которые выступали против инвестиций в проект в штате Юта, никто не прислушался.