КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кто-то должен понести ответственность за растрату денег налогоплательщиков

В связи с неудачной крупной инвестицией Eesti Energia в американском штате Юта возникает вопрос, в достаточной ли мере осуществляется контроль над деньгами налогоплательщиков и можно ли что-либо сделать для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем.
На выходных Postimees писал, как, по данным Eesti Energia, в производство сланцевого масла в США было вложено 65 миллионов евро, но юридические споры и просчеты поставили крест на надежде вернуть эти деньги. Оказалось, что местные водные ресурсы нельзя использовать для добычи сланца и производства сланцевого масла, так как это нанесет ущерб и без того страдающей местной окружающей среде. Интерес США к сланцу также значительно снизился из-за открытия сланцевого газа.
Понятно, что любые инвестиции сопряжены с рисками. Тем более, прежде чем делать инвестиции, необходимо изучить предысторию объекта, особенно в чужой стране. Теперь возникает вопрос, почему этого не было сделано до того, как Eesti Energia решила начать добычу сланца в Юте.
Необходимо также задаться вопросом, из каких соображений вообще решили инвестировать в проект в Юте. Послужило ли причиной желание, чтобы эстонский флаг развевался высоко на мировой арене, тем самым косвенно укрепив союзнические отношения с США, или же всему виной жажда наживы? История показывает, что к мнению тех членов совета Eesti Energia, которые выступали против инвестиций в проект в штате Юта, никто не прислушался.
К сожалению, мы видим, что, исходя из нынешней схемы, ответственности вроде бы никто и не несет. Подобные вещи мы видели в отношении Nordica и холодильного склада (Департамента здоровья - прим. пер.), где миллионы евро налогоплательщиков были выброшены на ветер, но ответственных за это людей так и не нашли. Также в субботу Сандор Лийве, бывший член правления Eesti Energia, сообщил Postimees, что он не помнит точных обстоятельств той инвестиции. 65 миллионов евро и память подводит?
Государственный контроль действительно провел аудит проекта, но вопрос в том, следует ли разработать какой-то механизм, позволяющий установить более строгий контроль за государственными инвестициями и закупками, а также установить более четкую цепочку ответственности. Путаница и потеря памяти ясно демонстрируют необходимость такого механизма. Дело не только в том, что надо понурить голову, необходимо также обратить внимание на извлечение уроков из таких промахов, чтобы не совершать ошибок в будущем. Или совершать меньше ошибок.
Eesti Energia и Министерство экономики и коммуникаций не предоставили Postimees документы об анализе бизнес-рисков и заявлениях, повлиявших на членов совета. Однако использование денег налогоплательщиков должно быть максимально публичным.
В фильме Чарли Чаплина «Золотая лихорадка», снятом почти сто лет назад, показано, как все бросились на поиски золота в Америке, но ничего путного из этого не вышло. Если бы Чаплин сейчас был жив, он мог бы снять фильм «Сланцевая лихорадка» о том, как эстонские искатели счастья бросились зарабатывать большие деньги на сланце в Америке, но все закончилось как всегда. За исключением того, что 65 миллионов, потраченные за все это время, не принесли никакой пользы, а эстонский налогоплательщик в очередной раз стал беднее.