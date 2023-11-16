СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на полицейского, загоревшаяся баня, мошенничество на сумму почти 34 000 евро

Насилие

15 ноября поступило сообщение, что в одном из жилых домов на улице Паэ в Ласнамяэ между 50-летним мужчиной и 38-летней женщиной произошел во время совместного употребления алкоголя. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.

15 ноября поступило сообщение, что в Мустамяэ на А. Х. Таммсааре-теэ 27-летний мужчина избил 33-летнюю женщину. Сотрудники полиции задержали мужчину.

15 ноября поступило сообщение, что на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ 18-летний молодой человек избил 61-летнего мужчину.

15 ноября поступило сообщение, что в деревне Касеметса в Саку неизвестный избил 35-летнего мужчину.

15 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Ранна в Силламяэ 44-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему сожителю удар острым предметом. Женщина была задержана сотрудниками полиции.

15 ноября в Тамсалу, Ляэне-Вирумаа, агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил полицейского, выполнявшего служебные обязанности. Мужчина был задержан, а полицейский продолжил службу.

16 ноября в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир города Пярну 63-летний мужчина напал на свою 66-летнюю бывшую сожительницу. Полиция арестовала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кража

15 ноября было возбуждено уголовное дело по факту кражи террасных досок с территории предприятия в деревне Херьява (Хаапсалу) в неустановленное время на протяжении последних двух месяцев. Ущерб составил 450 евро.

Мошенничество