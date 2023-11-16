Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нападении на полицейского в Ляэне-Вирумаа и о мошенничестве на сумму почти 34 000 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о возгорании здания бани в волости Валга и о торфяном пожаре в Тарутмаа.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на полицейского, загоревшаяся баня, мошенничество на сумму почти 34 000 евро
Насилие
15 ноября поступило сообщение, что в одном из жилых домов на улице Паэ в Ласнамяэ между 50-летним мужчиной и 38-летней женщиной произошел во время совместного употребления алкоголя. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
15 ноября поступило сообщение, что в Мустамяэ на А. Х. Таммсааре-теэ 27-летний мужчина избил 33-летнюю женщину. Сотрудники полиции задержали мужчину.
15 ноября поступило сообщение, что на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ 18-летний молодой человек избил 61-летнего мужчину.
15 ноября поступило сообщение, что в деревне Касеметса в Саку неизвестный избил 35-летнего мужчину.
15 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Ранна в Силламяэ 44-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему сожителю удар острым предметом. Женщина была задержана сотрудниками полиции.
15 ноября в Тамсалу, Ляэне-Вирумаа, агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил полицейского, выполнявшего служебные обязанности. Мужчина был задержан, а полицейский продолжил службу.
16 ноября в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир города Пярну 63-летний мужчина напал на свою 66-летнюю бывшую сожительницу. Полиция арестовала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
15 ноября было возбуждено уголовное дело по факту кражи террасных досок с территории предприятия в деревне Херьява (Хаапсалу) в неустановленное время на протяжении последних двух месяцев. Ущерб составил 450 евро.
Мошенничество
31-летнему мужчине якобы позвонили из полиции и сообщили, что его данные стали известны и на его имя пытаются оформить кредит. Мужчине было предложено загрузить приложение AnyDesk и перевести деньги, находящиеся на его банковском счете, на защищенный счет для их защиты. Кроме того, ему предлагалось принять участие в полицейской операции по поимке недобросовестного сотрудника банка: снять деньги со счета и отправить их через бандероли Omniva по указанным реквизитам. Впоследствии деньги обещали вернуть. Поскольку заявитель не сомневался в благонадежности звонивших, он выполнил все инструкции. Позже выяснилось, что на имя заявителя был взят кредит на общую сумму 19 000 евро и с его счета были осуществлены переводы. Ущерб от мошенничества составил 33 751 евро.
Безопасность на границе
15 ноября на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 13 граждан Молдовы и одного гражданина России.
За минувшие сутки пограничники на юго-восточных пунктах пропуска не пустили в Эстонию трех граждан Украины и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
15 ноября в 20:10 спасатели выехали на перекрестк бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ в Мустамяэ, где произошло столкновение трех автомобилей. На место происшествия выехали спасатели из Нымме и Лиллекюла, которые прибыли первыми на место происшествия в 20:16. Прибыли также машина скорой помощи и полиция. Спасатели сняли с машин клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить опасность возгорания, и очистили проезжую часть от деталей автомобилей. Скорая помощь осмотрела одного пострадавшего на месте происшествия, и к 21:24 инцидент для спасателей был исчерпан. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Поздно вечером в среду, 15 ноября, в центре Тарту произошло серьезное ДТП: водитель на большой скорости потерял контроль над автомобилем на перекрестке и влетел в витрину магазина ТЦ Tasku. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
Пожары
15 ноября в 16:17 в Центр тревоги поступило сообщение о пламени, исходящем из дымохода жилого дома в деревне Эйпри волости Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа). Спасатели обнаружили возгорание сажи в дымоходе дома. Отопление было запрещено до тех пор, пока трубочист не проверит систему отопления.
15 ноября в 20:02 спасатели выехали на тушение торфяного пожара в поселок Ныо, Тарутмаа. Пожар, распространившийся на площади четыре квадратных метра, был потушен примерно за полчаса. Пожарные отмечают, что не следует разводить костер непосредственно на торфяной почве, так как искры от торфа распространяются вглубь почвы, и тушение пожара может занять много времени и ресурсов. Чтобы снизить риск возникновения пожара, перед уходом следует правильно потушить костер.
16 ноября в 00:16 поступило сообщение о возгорании здания бани (4x3 м) в деревне Лаанеметса волости Валга. К моменту прибытия спасателей пламя достигло крыши. Пожар был ликвидирован в 2:01. Причина пожара выясняется.
15 ноября в 15:17 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на Рижском шоссе в Пярну. Хозяин развел огонь в камине, и угли, выпавшие из оставленной открытой топки, подожгли окрестности камина и половые конструкции. Камин был установлен неправильно, также загорелся бумажный пакет с углем. Пожарные обнаружили в доме дымовой датчик без батареи. Пожарные потушили пожар площадью около одного квадратного метра к 16:32, и владельцу квартиры было запрещено дальнейшее использование опасной камина.