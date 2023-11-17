«Зубы дракона» появились на мосту между Нарвой и Ивангородом

В ночь на 17 ноября на мосту в Нарве, который является пограничным переходом между Эстонией и Россией, очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными глыбами. Так называемые «зубы дракона» обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники.

Фотография с груженным грузовиком, который стоит на мосту поперек автомобильного проезда, появилась в Facebook-группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» около полуночи.

В комментариях к публикации подписчики этого популярного паблика недоумевают.

«Это что за прикол?» - спрашивает один из комментаторов. «"Зубы дракона", это уже серьезно», - говорит другой. «Эстония, понимаю, сделает также как Финляндия?» - переживает третий. «Что за цирк с конями?!» - эмоционирует еще один читатель.

«Поставили от мигрантов и уехали. Проезд не закрыт», - пишет один из очевидцев.

Rus.Postimees обратился в Департамент полиции и порганохраны за комментариями. Там эти бетонные пирамиды называют «бетонными блоками».



«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», - пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.

Вечером 16 ноября руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар в разговоре с Rus.Postimees допустил «полное или частичное» закрытие погранпереходов на границе с Россией.