Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарову бетонных пирамид, похожих на так называемые «зубы дракона», они же противотанковые надолбы.
«Зубы дракона» появились на мосту между Нарвой и Ивангородом
В ночь на 17 ноября на мосту в Нарве, который является пограничным переходом между Эстонией и Россией, очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными глыбами. Так называемые «зубы дракона» обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники.
Фотография с груженным грузовиком, который стоит на мосту поперек автомобильного проезда, появилась в Facebook-группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» около полуночи.
В комментариях к публикации подписчики этого популярного паблика недоумевают.
«Это что за прикол?» - спрашивает один из комментаторов. «"Зубы дракона", это уже серьезно», - говорит другой. «Эстония, понимаю, сделает также как Финляндия?» - переживает третий. «Что за цирк с конями?!» - эмоционирует еще один читатель.
«Поставили от мигрантов и уехали. Проезд не закрыт», - пишет один из очевидцев.
Rus.Postimees обратился в Департамент полиции и порганохраны за комментариями. Там эти бетонные пирамиды называют «бетонными блоками».
«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», - пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.
Вечером 16 ноября руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар в разговоре с Rus.Postimees допустил «полное или частичное» закрытие погранпереходов на границе с Россией.
Таким образом Коммусаар прокомментировал решение правительства Финляндии закрыть сразу 4 КПП на финско-эстонской границе из-за растущего потока мигрантов. Финские погранпереходы на границе с Ленобластью и Карелией закроются в ночь на субботу 18 ноября.