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ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Украина нам выгодна, идея ЕС провалилась, больше стран — больше безопасности: жители Эстонии о расширении ЕС

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Елизавета Ардижанова
Елизавета Ардижанова Фото: Денис Антонов

В вопросе принятия Украины и Молдовы в ЕС глава Еврокомиссии призвала не ориентироваться на 2030 год. Решение о дате начала переговоров планируется принять уже на саммите ЕС в декабре этого года. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, как они относятся к расширению Евросоюза за счет Украины, Молдовы и некоторых стран Балканского полуострова.

Елизавета Ардижанова, студентка (Сауэ)

Елизавета Ардижанова
Елизавета Ардижанова Фото: Денис Антонов

- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?

- Даже не знаю. С какой стороны посмотреть. Я думаю, что мы во многом выиграем, потому что чем больше народу, тем больше кислороду.

- А в чем выигрыш?

- Например, сельскохозяйственные возможности Украины снизят цены на подсолнечное масло и сахар. Дешевле будет картофель, пшеница, мясо. Балканские страны и Грузия дадут альтернативу отдыху в Испании и Италии. Они дадут больше винограда и фруктов.

Можно будет приобрести дешевую недвижимость на теплом море. Не надо бояться большого Европейского союза. Когда все вместе, то решать любые вопросы легче. Вместе всегда легче жить. 

Артур Вербитский, менеджер (Таллинн)

Артур Вербитский.
Артур Вербитский. Фото: Денис Антонов

- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?

- Нет. Учитывая количество стран, которое у нас уже есть, я думаю, что расширение Евросоюза вредно. Надо признать, что за последние годы мы не можем справиться даже с теми проблемами, которые уже имеем.

- Какие проблемы останавливают расширение Евросоюза?

- Ну, скажем экономические проблемы Румынии, Греции, Португалии, Италии, которые набрали миллиардные кредиты, а мы тащим их на себе. Если мы берем еще Украину, Черногорию, Молдову, кто там еще? Мы обременяем себя еще больше, и не только в сфере финансовой поддержки, но и в других сферах.

- В каких сферах обременяет себя Евросоюз принятием новых стран-членов?

- Во многих. Возьмем рынок рабочей силы. У нас будет очень много новых рабочих рук, которые составят конкуренцию уже тем, кто сегодня ищет работу. Заработки будут снижаться, а безработица расти. А нагрузка на евро? Своя валюта, которая сегодня есть у Болгарии, Польши или Швеции, мне кажется временным явлением.

Рано или поздно, но они войдут в зону евро, и это уже груз. А если разрешить печатать евро Молдове, мне кажется нас ждут еще более тяжелые испытания. Мне кажется, что сегодня идея ЕС уже провалилась.

Александра Мацюк, экономист (Палдиски)

Александра Мацюк.
Александра Мацюк. Фото: Денис Антонов

- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?

- В Евросоюз, насколько я знаю, принимают страны, которые соответствуют очень жестким требованиям. И если такие страны выполнили все надлежащие правила, то почему им не стать равноправными членами нашего ЕС? Другой вопрос, что с появлением новых стран, нужно менять политические механизмы в самом Евросоюзе.

- О каких механизмах идет речь?

- О практике принятия решений. Когда было двенадцать стран-членов идея консенсуса была приемлема, сейчас она очень тормозит развитие, а при приеме новых стран, все решения будут приниматься еще дольше.

- Какие изменения вы бы хотели увидеть?

- Я не депутат европарламента, как и вы, но даже мы с вами понимаем, что процедура голосование по важным общеевропейским вопросам должна измениться. Возможно, в пользу мнения большинства.

Алина Нефедова, домохозяйка (Таллинн)

Алина Нефедова.
Алина Нефедова. Фото: Денис Антонов

- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?

- Я не эксперт и мне сложно ответить на этот вопрос. Но я думаю, что большой Европейский союз сделает нашу жизнь легче. Я не вижу проблем, которые бы могли возникнуть из-за приема новых стран в наш ЕС. Чем больше людей, тем больше товаров, тем больше работы, больше предсказуемости. И еще, мы выигрываем в общении и взаимопонимании.

- Каким образом мы выигрываем в общении?

- Если раньше Германия, Франция, Австрия, Англия были соперники в военном смысле, то теперь о военных конфликтах даже мысли у них нет. Чем теснее будут общаться люди разных стран и национальностей, тем меньше будет поводов для войн.

Станислав Билецкий, крановщик (Румму)

Станислав Билецкий.
Станислав Билецкий. Фото: Денис Антонов

- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?

- Это нужно для всей Европы. Принятие Украины, Молдовы, Сербии, Македонии и других кандидатов повысит нашу безопасность. Чем больше стран будет под контролем европейских институтов управления, тем легче выжить. И не только о безопасности речь. В экономическом плане тоже будет легче. 

- В чем вы видите экономические плюсы в расширении ЕС?

- Европейский союз сейчас очень проигрывает конкурентную борьбу Китаю и США. Мы находимся в хвосте, а могли бы быть на равных. Мне кажется, что расширение ЕС даст нам больше товаров, больше рабочих, больше строительных площадок. И особенно выгодно будет принятие Украины. Украина ЕС выгодна.

- А чем выгодна Украина для ЕС?

- Вы только представьте, как будут работать украинцы, которые получат все права европейских граждан. Это стимул для развития на десятки лет вперед для всего Евросоюза.

Антон Нефедов, IT специалист (Таллинн)

Антон Нефедов.
Антон Нефедов. Фото: Денис Антонов

- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?

- Трудно ответить однозначно. Евросоюз в том виде, в котором он сейчас, представляет собой очень громоздкую и инертную структуру. Все так сильно забюрократизировано, что никак не отвечает требованиям времени. Одинаково медленно принимаются решения и относительно национальных интересов государств-членов, и относительно общеевропейских дел.

Этот монолит из единогласной процедуры трудно сделать эффективным. А вот прием новых стран может стать толчком к положительным изменениям. Главное не раскачать так, чтобы ничего не сломалось.

- Каких положительных изменений вы ожидаете?

- Я программист, просто я больше склоняюсь к микросервисам. Нужно обязательно сегментировать темы. Невозможно уравнивать Францию и Румынию в требованиях так же как несправедливо ожидать политической отдачи от тех стран, которые имеют менее развитый экономический потенциал.

Нужно давать странам-членам ЕС возможность какие-то вопросы решать самостоятельно. Какие-то ключевые глобальные для всего Евросоюза вопросы должны решаться сообща, может быть исходя из консенсуса, но то, что касается национальной специфики, должны решать не евробюрократы. 

Юлер Куузисте, инженер (Марьямаа)

Юлер Куузисте.
Юлер Куузисте. Фото: Денис Антонов

- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?

- Если это не создает проблем для нашего государства, то можно было бы и расширить. Надо понимать, что Эстония - наша семья, а Европейский союз - это соседи. Сейчас каждая страна несет ответственность за свои национальные решения перед всеми соседями, и это накладывает отпечаток. Часто интересы ЕС не совпадают с интересами нашей семьи и это настораживает.

- Прием новых стран в ЕС увеличит количесвто спорных вопросов между Брюсселем и национальными правительствами?

- Очень может быть. Спорных вопросов много и в экономике, и во внешнеполитическом курсе. И чем больше стран-участников, которые влияют на решение нашей Эстонии, тем более уязвим сам Евросоюз. Сама концепция единой Европы хороша, но надо признать, что она не всегда работает.

Мати Нотт, мастер (Таллинн)

Мати Нотт.
Мати Нотт. Фото: Денис Антонов

- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?

- Да. Я за то, чтобы таких стран было больше. В Европе никто не хочет конфликтов, подобных тому, что в Украине. Сейчас очень неспокойно и на Ближнем Востоке, а у нас в ЕС много жителей арабского происхождения. Так что нам удобнее большая Европа, куда войдут и Украина, и другие страны, которые выполнили все требования Брюсселя для вхождения в ЕС.

Это хорошая гарантия от военной агрессии со стороны России. Больше стран - больше безопасности. Единственное, надо подумать, что делать с увеличением потока африканских беженцев.

- Каким образом вы представляете решение вопроса с беженцами?

- Тут есть вариант, что новые страны-члены Европейского союза возьмут часть беженцев из африканских и арабских стран к себе. Например, Украина и Молдова крупные страны и смогут серьезно разгрузить страны Балтии в этом вопросе.

Комментарий автора

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила рекомендации чиновников ЕС о начале формальных переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении их в Евросоюз на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 7 и 8 декабря этого года. Также в докладе ЕС рекомендовано предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз Украина и Молдова были объявлены сразу после начала российско-украинской войны в 2022 году. Ранее этот статус был получен Боснией и Герцеговиной.

Таким образом в очереди на членство ЕС сегодня находятся восемь стран, включая ранее имеющих подобный статус: Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория.

Несмотря на оптимизм стран-кандидатов не все в ЕС приветствуют появления новичков. Например, по мнению сотрудника Центра исследований Европейской политики Стивена Блокманса, расширение ЕС грозит замедлением процесса поиска необходимого консенсуса в принятии решений. Такая медлительность чревата нарушением нормального функционирования всех структур ЕС.

Также существует опасность потери взаимопонимания на переговорах между государствами-членами, обладающими правом вето, число которых возрастет. Стивен Блокманс рекомендует не наделять новых стран-членов ЕС правом вето.

О необходимости реформировать структуры ЕС заявила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В частности, она высказала готовность Германии отказаться от должности комиссара ЕС.

По ее мнению, структуры Евросоюза не могут расти бесконечно, и пост комиссара может быть распределен между несколькими государствами-членами. Также она призывает отказаться от права вето в таких сферах, как налогообложение и внешняя политика.

Стоит отметить, что согласно недавнему анализу чиновников Секретариата Совета ЕС, принятие в ЕС шести стран Западных Балкан, а также Украины, Молдовы и Грузии обойдется нынешним государствам-членам примерно в 256,8 млрд евро, а некоторые государства, например Эстония, станут нетто-плательщиками.

На фоне присоединения стран-кандидатов вопросы бюджета ЕС остаются самыми сложными. Согласно оценкам аналитиков, присоединение Северной Македонии, Албании, Сербии, Турции, Черногории, Украины, Молдовы и Грузии приведет к увеличению бюджета на 21% по сравнению с сегодняшним днем, до 1,47 трлн евро.

Сегодня Европейский союз насчитывает 27 государств-членов.

Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть, чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 5308 2701, denis.antonov@postimees.ee

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