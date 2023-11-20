ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Украина нам выгодна, идея ЕС провалилась, больше стран — больше безопасности: жители Эстонии о расширении ЕС

Елизавета Ардижанова, студентка (Сауэ)

Елизавета Ардижанова Фото: Денис Антонов

- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?

- Даже не знаю. С какой стороны посмотреть. Я думаю, что мы во многом выиграем, потому что чем больше народу, тем больше кислороду.

- А в чем выигрыш?

- Например, сельскохозяйственные возможности Украины снизят цены на подсолнечное масло и сахар. Дешевле будет картофель, пшеница, мясо. Балканские страны и Грузия дадут альтернативу отдыху в Испании и Италии. Они дадут больше винограда и фруктов.

Можно будет приобрести дешевую недвижимость на теплом море. Не надо бояться большого Европейского союза. Когда все вместе, то решать любые вопросы легче. Вместе всегда легче жить.

Артур Вербитский, менеджер (Таллинн)

Артур Вербитский. Фото: Денис Антонов

- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?

- Нет. Учитывая количество стран, которое у нас уже есть, я думаю, что расширение Евросоюза вредно. Надо признать, что за последние годы мы не можем справиться даже с теми проблемами, которые уже имеем.

- Какие проблемы останавливают расширение Евросоюза?

- Ну, скажем экономические проблемы Румынии, Греции, Португалии, Италии, которые набрали миллиардные кредиты, а мы тащим их на себе. Если мы берем еще Украину, Черногорию, Молдову, кто там еще? Мы обременяем себя еще больше, и не только в сфере финансовой поддержки, но и в других сферах.

- В каких сферах обременяет себя Евросоюз принятием новых стран-членов?