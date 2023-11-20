В вопросе принятия Украины и Молдовы в ЕС глава Еврокомиссии призвала не ориентироваться на 2030 год. Решение о дате начала переговоров планируется принять уже на саммите ЕС в декабре этого года. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, как они относятся к расширению Евросоюза за счет Украины, Молдовы и некоторых стран Балканского полуострова.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Украина нам выгодна, идея ЕС провалилась, больше стран — больше безопасности: жители Эстонии о расширении ЕС
Елизавета Ардижанова, студентка (Сауэ)
- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?
- Даже не знаю. С какой стороны посмотреть. Я думаю, что мы во многом выиграем, потому что чем больше народу, тем больше кислороду.
- А в чем выигрыш?
- Например, сельскохозяйственные возможности Украины снизят цены на подсолнечное масло и сахар. Дешевле будет картофель, пшеница, мясо. Балканские страны и Грузия дадут альтернативу отдыху в Испании и Италии. Они дадут больше винограда и фруктов.
Можно будет приобрести дешевую недвижимость на теплом море. Не надо бояться большого Европейского союза. Когда все вместе, то решать любые вопросы легче. Вместе всегда легче жить.
Артур Вербитский, менеджер (Таллинн)
- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?
- Нет. Учитывая количество стран, которое у нас уже есть, я думаю, что расширение Евросоюза вредно. Надо признать, что за последние годы мы не можем справиться даже с теми проблемами, которые уже имеем.
- Какие проблемы останавливают расширение Евросоюза?
- Ну, скажем экономические проблемы Румынии, Греции, Португалии, Италии, которые набрали миллиардные кредиты, а мы тащим их на себе. Если мы берем еще Украину, Черногорию, Молдову, кто там еще? Мы обременяем себя еще больше, и не только в сфере финансовой поддержки, но и в других сферах.
- В каких сферах обременяет себя Евросоюз принятием новых стран-членов?
- Во многих. Возьмем рынок рабочей силы. У нас будет очень много новых рабочих рук, которые составят конкуренцию уже тем, кто сегодня ищет работу. Заработки будут снижаться, а безработица расти. А нагрузка на евро? Своя валюта, которая сегодня есть у Болгарии, Польши или Швеции, мне кажется временным явлением.
Рано или поздно, но они войдут в зону евро, и это уже груз. А если разрешить печатать евро Молдове, мне кажется нас ждут еще более тяжелые испытания. Мне кажется, что сегодня идея ЕС уже провалилась.
Александра Мацюк, экономист (Палдиски)
- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?
- В Евросоюз, насколько я знаю, принимают страны, которые соответствуют очень жестким требованиям. И если такие страны выполнили все надлежащие правила, то почему им не стать равноправными членами нашего ЕС? Другой вопрос, что с появлением новых стран, нужно менять политические механизмы в самом Евросоюзе.
- О каких механизмах идет речь?
- О практике принятия решений. Когда было двенадцать стран-членов идея консенсуса была приемлема, сейчас она очень тормозит развитие, а при приеме новых стран, все решения будут приниматься еще дольше.
- Какие изменения вы бы хотели увидеть?
- Я не депутат европарламента, как и вы, но даже мы с вами понимаем, что процедура голосование по важным общеевропейским вопросам должна измениться. Возможно, в пользу мнения большинства.
Алина Нефедова, домохозяйка (Таллинн)
- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?
- Я не эксперт и мне сложно ответить на этот вопрос. Но я думаю, что большой Европейский союз сделает нашу жизнь легче. Я не вижу проблем, которые бы могли возникнуть из-за приема новых стран в наш ЕС. Чем больше людей, тем больше товаров, тем больше работы, больше предсказуемости. И еще, мы выигрываем в общении и взаимопонимании.
- Каким образом мы выигрываем в общении?
- Если раньше Германия, Франция, Австрия, Англия были соперники в военном смысле, то теперь о военных конфликтах даже мысли у них нет. Чем теснее будут общаться люди разных стран и национальностей, тем меньше будет поводов для войн.
Станислав Билецкий, крановщик (Румму)
- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?
- Это нужно для всей Европы. Принятие Украины, Молдовы, Сербии, Македонии и других кандидатов повысит нашу безопасность. Чем больше стран будет под контролем европейских институтов управления, тем легче выжить. И не только о безопасности речь. В экономическом плане тоже будет легче.
- В чем вы видите экономические плюсы в расширении ЕС?
- Европейский союз сейчас очень проигрывает конкурентную борьбу Китаю и США. Мы находимся в хвосте, а могли бы быть на равных. Мне кажется, что расширение ЕС даст нам больше товаров, больше рабочих, больше строительных площадок. И особенно выгодно будет принятие Украины. Украина ЕС выгодна.
- А чем выгодна Украина для ЕС?
- Вы только представьте, как будут работать украинцы, которые получат все права европейских граждан. Это стимул для развития на десятки лет вперед для всего Евросоюза.
Антон Нефедов, IT специалист (Таллинн)
- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?
- Трудно ответить однозначно. Евросоюз в том виде, в котором он сейчас, представляет собой очень громоздкую и инертную структуру. Все так сильно забюрократизировано, что никак не отвечает требованиям времени. Одинаково медленно принимаются решения и относительно национальных интересов государств-членов, и относительно общеевропейских дел.
Этот монолит из единогласной процедуры трудно сделать эффективным. А вот прием новых стран может стать толчком к положительным изменениям. Главное не раскачать так, чтобы ничего не сломалось.
- Каких положительных изменений вы ожидаете?
- Я программист, просто я больше склоняюсь к микросервисам. Нужно обязательно сегментировать темы. Невозможно уравнивать Францию и Румынию в требованиях так же как несправедливо ожидать политической отдачи от тех стран, которые имеют менее развитый экономический потенциал.
Нужно давать странам-членам ЕС возможность какие-то вопросы решать самостоятельно. Какие-то ключевые глобальные для всего Евросоюза вопросы должны решаться сообща, может быть исходя из консенсуса, но то, что касается национальной специфики, должны решать не евробюрократы.
Юлер Куузисте, инженер (Марьямаа)
- Приветствуете ли вы расширение Европейского союза?
- Если это не создает проблем для нашего государства, то можно было бы и расширить. Надо понимать, что Эстония - наша семья, а Европейский союз - это соседи. Сейчас каждая страна несет ответственность за свои национальные решения перед всеми соседями, и это накладывает отпечаток. Часто интересы ЕС не совпадают с интересами нашей семьи и это настораживает.
- Прием новых стран в ЕС увеличит количесвто спорных вопросов между Брюсселем и национальными правительствами?
- Очень может быть. Спорных вопросов много и в экономике, и во внешнеполитическом курсе. И чем больше стран-участников, которые влияют на решение нашей Эстонии, тем более уязвим сам Евросоюз. Сама концепция единой Европы хороша, но надо признать, что она не всегда работает.
Мати Нотт, мастер (Таллинн)
- Считаете ли вы необходимым принятие в ЕС новых стран?
- Да. Я за то, чтобы таких стран было больше. В Европе никто не хочет конфликтов, подобных тому, что в Украине. Сейчас очень неспокойно и на Ближнем Востоке, а у нас в ЕС много жителей арабского происхождения. Так что нам удобнее большая Европа, куда войдут и Украина, и другие страны, которые выполнили все требования Брюсселя для вхождения в ЕС.
Это хорошая гарантия от военной агрессии со стороны России. Больше стран - больше безопасности. Единственное, надо подумать, что делать с увеличением потока африканских беженцев.
- Каким образом вы представляете решение вопроса с беженцами?
- Тут есть вариант, что новые страны-члены Европейского союза возьмут часть беженцев из африканских и арабских стран к себе. Например, Украина и Молдова крупные страны и смогут серьезно разгрузить страны Балтии в этом вопросе.
Комментарий автора
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила рекомендации чиновников ЕС о начале формальных переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении их в Евросоюз на ближайшем саммите ЕС, который пройдет 7 и 8 декабря этого года. Также в докладе ЕС рекомендовано предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.
Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз Украина и Молдова были объявлены сразу после начала российско-украинской войны в 2022 году. Ранее этот статус был получен Боснией и Герцеговиной.
Таким образом в очереди на членство ЕС сегодня находятся восемь стран, включая ранее имеющих подобный статус: Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория.
Несмотря на оптимизм стран-кандидатов не все в ЕС приветствуют появления новичков. Например, по мнению сотрудника Центра исследований Европейской политики Стивена Блокманса, расширение ЕС грозит замедлением процесса поиска необходимого консенсуса в принятии решений. Такая медлительность чревата нарушением нормального функционирования всех структур ЕС.
Также существует опасность потери взаимопонимания на переговорах между государствами-членами, обладающими правом вето, число которых возрастет. Стивен Блокманс рекомендует не наделять новых стран-членов ЕС правом вето.
О необходимости реформировать структуры ЕС заявила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В частности, она высказала готовность Германии отказаться от должности комиссара ЕС.
По ее мнению, структуры Евросоюза не могут расти бесконечно, и пост комиссара может быть распределен между несколькими государствами-членами. Также она призывает отказаться от права вето в таких сферах, как налогообложение и внешняя политика.
Стоит отметить, что согласно недавнему анализу чиновников Секретариата Совета ЕС, принятие в ЕС шести стран Западных Балкан, а также Украины, Молдовы и Грузии обойдется нынешним государствам-членам примерно в 256,8 млрд евро, а некоторые государства, например Эстония, станут нетто-плательщиками.
На фоне присоединения стран-кандидатов вопросы бюджета ЕС остаются самыми сложными. Согласно оценкам аналитиков, присоединение Северной Македонии, Албании, Сербии, Турции, Черногории, Украины, Молдовы и Грузии приведет к увеличению бюджета на 21% по сравнению с сегодняшним днем, до 1,47 трлн евро.
Сегодня Европейский союз насчитывает 27 государств-членов.