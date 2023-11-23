Россия и ХАМАС, Израиль и Украина. Как война в Газе влияет на войну Москвы с Киевом

В войне Израиля с ХАМАС наступило долгожданное для многих перемирие. Но только на время вызволения заложников из плена террористов. Израиль меняет их на заключенных из своих тюрем. На этом фоне Rus.Postimees узнал у израильских экспертов, как война с ХАМАС влияет на израильскую поддержку Украины в войне с Россией, почему Израиль не рвет с Путиным, и в каких деталях спрятался дьявол.
Rus.Postimees поговорил с двумя профессионалами в сфере анализа внутренней и внешней политики Израиля. На наши вопросы ответили бывший первый секретарь посольства Израиля в Москве, политолог Михаил Пелливерт, и редактор «Лучшего радио» (Израиль) Виталий Новоселов.
С первых дней войны, которую террористы ХАМАС объявили Израилю 7 октября, атаковав израильские города ракетными ударами, а соседние с Газой израильские поселения наземной операцией, в результате которой были убиты 1200 военных и гражданских лиц, а более трех тысяч израильтян ранены, эксперты искали роль России в случившемся. Террористов поддерживает Иран, с которым активно дружит нынешний Кремль, но дипломатические контакты с противниками Израиля Москва продолжала со времен СССР. При этом Израиль до сих пор воздерживался от военной помощи Украине, которая сопротивляется попыткам Путина ее уничтожить.
Как война с ХАМАС изменит поддержку Украины Израилем
«К сожалению для украинцев, а может, и для нас, израильтян, я не вижу на горизонте какого-то резкого изменения израильской внешнеполитической позиции в отношении Украины. До сих пор в израильских властных структурах, у наших лидеров есть полное убеждение, что Россия - это такой Колосс с молотком в сотни тонн, который несет большие риски для нашей безопасности, поэтому мы не столько ждем какой-то помощи от России, сколько все еще хотим, чтобы она нам не навредила», - говорит политолог Михаил Пелливерт.