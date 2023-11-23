Россия и ХАМАС, Израиль и Украина. Как война в Газе влияет на войну Москвы с Киевом

Подбираясь ближе к именам, бывший сотрудник посольства Израиля в Москве не спешит хоронить политика Нетаньяху, признавая нынешнее рейтинговое лидерство других имен.

«Премьером израильтяне предпочтут выбрать кого-то из подзабытых. Это может быть и Беннет, если мы рассматриваем абсолютно новую концепцию. Или может быть более консервативный Бени Ганц. Он бывший министр обороны. Он по опросам хорошо выглядит. Но главный вопрос, будет ли на выборах Нетаньяху. Если кому-то кажется, что этот вопрос уже решен, что он уйдет из политики, мне кажется, что это не так. Он ведь, наоборот, считает, что последние события лишь подчеркивают, что политик Нетаньяху израильской политике нужен», - говорит Михаил Пелливерт.

Виталий Новоселов, наоборот, склонен считать, что время Нетаньяху подходит к концу.

«Если бы выборы были сейчас, то наиболее вероятным премьером стал бы Бени Ганц. Его партия сейчас явный лидер. Не случайно он вошел в состав военного кабинета. Но ситуация может сильно измениться. Как будет идти война? Чем она закончится? Война - это постоянные кризисы, которые моментально меняют все. Ситуация со сделкой заложников может перевернуть все поле. Не факт, что нынешние рейтинги сохранятся на момент выборов», - предупреждает эксперт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц на пресс-конференции на военной базе в Тель-Авиве, 28 октября 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

«При этом, по моему мнению, Нетаньяху сохранить власть не сможет. Многие считают, что сможет, если закончит войну победой. Я же считаю, что не сможет. Потому что потрясение 7 октября - это что-то напоминающее Холокост. За это нужно ответить. Ответственным номер один будет многолетний политический лидер страны. Он ответственен за всю эту систему и концепцию. Переложить ответственность не получится. Он не сможет удержаться у власти», - уверен редактор «Лучшего радио».