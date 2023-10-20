Один из лидеров правящей в Израиле партии «Ликуд», руководитель которой является премьером страны, обвинил Россию в поддержке террористов ХАМАС и пообещал ответить Москве на поле боя в Украине.
«Россия заплатит за поддержку палестинцев». Израильский политик пообещал, что его страна поможет Украине победить
Лидер либертарианского крыла израильской партии «Ликуд» Амир Вейтман в эфире российского пропагандистского канала RT (Russia Today) жестко пресек попытки ведущего заниматься «палестинской пропагандой».
Собеседника российского медиа возмутили утверждения ведущего о количестве жертв удара по больнице в секторе Газа, который стал следствием нештатной работы ракеты самих террористов. Ведущий цитировал данные властей Газы, на что Вейтман назвал RT «местом лжи». Израильский политик перешел к предупреждениям о возмездии после того, как ведущий позволил себе сравнить ситуацию в Израиле с тем, что российская пропаганда называет «геноцидом Донбасса».
«Я понимаю, что вы на российской зарплате. Я понимаю, что это российская пропаганда. Но вы должны быть очень осторожны. Позвольте мне вам сказать, что мы выиграем эту войну. Мы победим, потому что мы сильные. После этого Россия заплатит. Поверьте мне. Россия заплатит цену», - заявил Амир Вейтман в эфире RT.
Ведущий попытался перебить политика громким недоумением о том, что цену будет платить именно Россия.
«Россия поддерживает врагов Израиля, - прямо ответил Вейтман. - Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид, и Россия заплатит за это. Россия в том числе. Слушайте меня очень внимательно. Когда мы закончим с этими нацистами, когда мы выиграем эту войну, это займет время, но мы выиграем эту войну, после этого мы не забудем, что вы делаете. Мы не забудем. Мы придем и сделаем так, чтобы Украина победила. Чтобы вы заплатили за то, что вы сделали. Вы - как Россия. И вы - как все враги Израиля. И вы - как все люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забываем. Запомните именно то, что я говорю. Вы заплатите цену».
«Мои люди были убиты вашими прокси. Вы заплатите. Это ясно?», - уточнил израильский политик у ведущего российского пропагандистского телеканала.
Ведущий ответил, что ему это не ясно и что он не согласен с оратором.
«А должно быть ясно, - неоднократно повторяет эти слова Вейтман, пока ведущий не замолкает. - Вы должны понять, что действия имеют последствия. И когда люди поддерживают убийства евреев, люди за это расплачиваются. Это верно для Газы. Это верно везде».
В социальных сетях политика нет публикаций об этом эфире, но есть реакция его подписчиков в Facebook.
«Лучше поздно, чем никогда. Браво Амиру Вейтману, главе фракции правящей израильской партии "Ликуд", за то, что он обратился к Путину с сильным посланием по российскому телевидению», - написал один из читателей политика, опубликовав то самое видео.
В комментариях к публикации помимо слов солидарности, есть и угрозы с аккаунтов с российской символикой.
О том, что атака на Израиль выгодна Путину, так как отвлекает мир от того, что Россия делает с Украиной, сразу после атаки 7 октября заявил ряд экспертов, политиков и военных. Rus.Postimees в серии материалов анализировал в том числе и эти вопросы и связи Москвы с Хамас.
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя тот самый ракетный удар по больнице в Газе, заявил, что ХАМАС в курсе, что удар произошел из-за осечки ракеты «Исламского джихада». Несмотря на это террористы начали «глобальную кампанию в СМИ», чтобы обвинить Израиль.
A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City:— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 18, 2023
Attached is a video from the IAF system that captured the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/OXxKRcSbYF
Хагари опубликовал видео с анализом места удара и несоответствия последствий взрыва ракеты заявлениям о сотнях жертв.