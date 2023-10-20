«Россия заплатит за поддержку палестинцев». Израильский политик пообещал, что его страна поможет Украине победить

«Я понимаю, что вы на российской зарплате. Я понимаю, что это российская пропаганда. Но вы должны быть очень осторожны. Позвольте мне вам сказать, что мы выиграем эту войну. Мы победим, потому что мы сильные. После этого Россия заплатит. Поверьте мне. Россия заплатит цену», - заявил Амир Вейтман в эфире RT.

«Россия поддерживает врагов Израиля, - прямо ответил Вейтман. - Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид, и Россия заплатит за это. Россия в том числе. Слушайте меня очень внимательно. Когда мы закончим с этими нацистами, когда мы выиграем эту войну, это займет время, но мы выиграем эту войну, после этого мы не забудем, что вы делаете. Мы не забудем. Мы придем и сделаем так, чтобы Украина победила. Чтобы вы заплатили за то, что вы сделали. Вы - как Россия. И вы - как все враги Израиля. И вы - как все люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забываем. Запомните именно то, что я говорю. Вы заплатите цену».