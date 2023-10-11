«Мы победим ХАМАС. Это не месть». Депутат израильского парламента ответил на вопросы Rus.Postimees

Мир замер в ожидании наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. Во вторник власти страны сообщили о восстановлении контроля над территориями, которые были атакованы террористами утром в субботу. О том, как власти Израиля принимают непростые решения, Rus.Postimees рассказал депутат Кнессета от партии «Наш Дом Израиль» Евгений Сова.
В результате атаки террористов из сектора Газа, которая началась утром 7 октября на юге Израиля, погибли более 1000 человек, около трех с половиной тысяч израильтян были ранены. Какие решения сейчас принимают власти Израиля, нам рассказал депутат Кнессета, который сам не раз бывал в Газе.
- Евгений, все ждут наземной операции в Газе. В чем вы видите главные риски ввода войск в этот густонаселенный район?
- В Израиле всегда при принятии решения о наземной операции берется в расчет количество погибших. Кроме того, учитывается вероятность открытия второго фронта. Нельзя сбрасывать со счетов заявление Хезболлы, которая говорит, что если начнется наземная операция в Газе, они не останутся в стороне (террористическая группировка Хезболла фактически контролирует юг Ливана, который граничит с севером Израиля – прим.ред.). Тут и шапкозакидательство недопустимо, но и доверять всецело этим предупреждениям я бы не стал. В расчет брать это нужно. Для этого и идут посылы от США в сторону Ирана. Хезболла – прокси Ирана.
Если вы меня спрашиваете, может ли армия Израиля воевать на два фронта, то ответ очень простой – конечно, может. Будет ли это легко? Нет. У военных есть правило минимизации рисков. Если можно сначала закончить одну войну, потом подготовиться к другой, то это всегда приветствуется. Если можно лишний раз не ругаться с крупными сверхдержавами, как Израиль это делает с той же Россией в небе Сирии, то Израиль на это пойдет ради спасения своих летчиков, военных, минимизируя риски на северных границах. Всегда берется в расчет возможность воевать меньше. Если можно меньше, надо меньше. Если нам не оставляют выбора, тогда включаются такие вещи, как американская помощь.
Надо понимать, что наземная операция сопряжена с большим количеством жертв не только среди наших солдат, но и среди гражданского населения Газы. Не там что-то снесли, танк попал в дом, кадры с палестинскими детьми, - и тут же меняется отношение мировой общественности, закрывается окно возможностей. Это все берется в расчет.
У нас только одна просьба к действующему руководству страны. Мы сказали, что готовы присоединиться к коалиции, но при одном условии: чтобы цель операции была – окончательное уничтожение ХАМАС в Газе. Уничтожение террористической организации, которая контролирует сектор. Потом уже можно создавать региональные конференции при посредничестве Египта, Катара, Турции, Саудовской Аравии. Тех, кто заинтересован в построении Газы как арабского Сингапура. Сделать жемчужину. Как в свое время было сделано с Ливаном. Ливан ведь называли жемчужиной Ближнего Востока, но Хезболла там натворила дел.
И поэтому нам необходимо сегодня лишить ХАМАС всех военных возможностей. С ХАМАС говорить не о чем. В хартии этих террористов в первых пунктах записано, что их цель – уничтожение сионистского образования. И если задача уничтожения будет поставлена военно-политическим кабинетом, то нет причин, чтобы мы не присоединились и таким образом расширили общественную поддержку такой операции. Чем больше партий в узком кабинете, тем больше поддержка таких действий. И это видят наши враги. Это видит мир. И если большинство партий Кнессета принимает такое решение, значит, большинство народа хочет таких действий. Корреляция простая.
Отсюда и желание расширить правительство, которое будет принимать такие тяжелые решения. Это очень тяжелые решения - отправлять солдат в густонаселенный район с огромным количеством рисков. Это просто так не делается. Мы же не посылаем солдат только для того, чтобы найти и уничтожить бомбоубежище террористов. Для этого есть умные бомбы у ВВС и другие технологические вещи. Но есть такое понятие, как Boots on the Ground - обувь на земле.
Американцы не победили Саддама Хусейна без работы на земле. Они бы не взяли Ирак, если бы не было наземной операции. С воздуха можно заставить противника отказаться от его намерений, заставить сесть за стол переговоров. Но победить можно, только находясь ногами на земле. Я не вижу, как можно победить ХАМАС без наземной операции.
- Вы верите, что ХАМАС можно победить в принципе? Это же прошивается с детства в той культуре.
- Конечно, можно. Что такое ХАМАС? Это пятнадцать тысяч боевиков. Из них полторы тысячи лежат на нашей территории трупами. Да, они убили больше 900 наших гражданских. Но полторы тысячи боевиков лежит на нашей земле. Они использовали большую часть своего ракетного запаса. Конечно, их можно победить. С Хезболлой это тяжелее. Но с ХАМАСом точно можно. Дальше - вопрос цены.
- Как раз об этом вопрос. «Мы знаем из горького опыта, что месть - это не ответ, и в конечном итоге расплачиваться за это будут невинные гражданские лица, - заявил во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. - Мир не может позволить себе еще большую поляризацию». Тюрк прямо говорит о гражданских в Газе. Я знаю, что вы, будучи журналистом, освещали наземные операции Израиля в Газе…
- Я был в Газе до размежевания. Потом в Газу израильтяне не могли уже попадать. Но, действительно, я освещал и операцию «Литой свинец» и «Нерушимую скалу». Был в тех краях много раз, конечно…
- Вы понимаете, как можно минимизировать риски для заложников и жителей Газы, кто не связан с террористами?
- Чем меньше мы будем говорить о заложниках, тем полезнее будет для самих заложников. Ничего хорошего из любой общественной дискуссии о заложниках не выйдет.
Что касается верховного комиссара ООН по правам человека. Израильская армия – одна из самых ответственных в мире. Решения о применении силы в отношении вооруженных групп всегда сопряжены с фактором жертв среди мирного населения. Я могу дать десятки, если не сотни, примеров, когда отменялись бомбардировки в последний момент, когда летчики видели, что там находятся дети.
У нас до сих пор у большинства населения вызывает недовольство то, что армия сначала наносит легкий удар по зданию, потом по телефонам в здании идут звонки с предупреждением о повторном ударе. Это решаемая техническая задача – позвонить по номерам конкретного адреса. Израиль, нанося удары по большим инфраструктурным объектам ХАМАСа, предупреждает заранее, чтобы там не было мирных граждан. И за эту мораль мы платим жизнями собственных солдат иногда.
Мы не воюем с регулярной армией, соблюдая все те конвенции, на которые ссылаются в ООН. ХАМАС же не соблюдает и конвенцию о пленных. В плен нельзя брать детей, женщин, стариков. Это противоречит всему. Террористам на это наплевать. При этом Израиль, когда знает, что под домом находится склад с оружием, он трижды проверит, пострадают ли гражданские при ударе. Отсюда высокое недовольство армией внутри Израиля, потому что этот подход в конце концов сказывается на жизнях наших солдат. А с другой стороны, есть большая обида в отношении тех самых комиссаров ООН, которые потом обвиняют Израиль в преступлениях, когда Израиль сам знает, какова цена этого всего.
Ни о какой мести речи не идет. Это не месть. Месть – это ковровые бомбардировки, когда кварталы полностью сравниваются с землей. Из тех целей, по которым уже нанесены удары в Газе, 95% - это цели из банка целей израильских ВВС. Они известны давно. В банке целей ВВС нет цели ради мести. Военачальники не приходят к политическому руководству страны со словами: «давайте снесем вот этот дом, потому что он слишком красивый у них там». Если мы знаем, где находится финансовый узел ХАМАС, их банк, значит, надо по нему бить.
- Незадолго до нашего с вами разговора ЦАХАЛ отчитался о ликвидировании так называемого министра финансов ХАМАС.
- Да. Уничтожили того, кто отвечал за финансовые операции ХАМАС. Любой руководитель ХАМАС – легитимная цель Израиля.
- А сколько их там всего? Их регулярно убивают, а они все не кончаются.
- Я не знаю. Проблема в том, что те, кто входят в политбюро ХАМАС, это люди, которые не находятся в Газе. Есть те, кто живет в Ливане и любит отдыхать в хороших гостиницах Катара. Летают на частном самолете. Вот эти люди после того, что они сделали в Израиле сейчас, не смогут нигде в мире быть спокойны за свою безопасность. Они не смогут спать спокойно, зная, что даже в Катаре их сможет достать длинная рука Израиля.
- Какими вопросами прямо сейчас занят Кнессет? Что конкретно делают депутаты парламента Израиля сегодня? Где находитесь вы сами и что делаете вы?
- Кнессет на каникулах. Возвращаемся в зимнюю сессию только на следующей неделе, 16 октября. Это не значит, что мы не работаем. Так, в Кнессете прошло заседание комитета по иностранным делам и обороне. Это одна из главных комиссий Кнессета. Она утвердила чрезвычайное положение в стране. Это очень важно для экономики. В тот момент, когда правительство в соответствии со своими полномочиями объявляет о военном положении, о том, что страна в состоянии войны, есть воздействие на экономические отношения.
Это касается и всей судебной системы. Особая работа судий, судебных инстанций. Обычно подозреваемого нужно привозить в суд для ареста. В нынешней ситуации эта процедура упрощается. В определенной степени это бьет по правам человека, возможно, но в целом - упрощает функционал для государственных инстанций. Задача Кнессета – контроль деятельности правительства. Комиссия по обороне контролирует, в том числе и действия, которые касаются армии, чрезвычайного положения.
Еще депутаты сейчас получают много обращений от своих избирателей. Мы сейчас в предвыборной муниципальной компании оказались. Очевидно, что выборы в более двухсот горсоветов, муниципалитетов поселков будут перенесены. Они были запланированы на 31 октября. Они проходят раз в пять лет. Пока решения нет. Но если война будет продолжаться, и начнется операция в Газе, выборы будут перенесены. В Израиле один раз в истории страны переносились выборы в Кнессет. Это было как раз пятьдесят лет назад из-за войны Судного дня. Их перенесли с конца октября на первое января 1974 года. Выборы – святая вещь. Их не так легко перенести, на фоне войны оказывая на выборы давление.
- И эти последствия войны обсуждаются тоже. Как, убивая дракона, не стать драконом. Как вашей демократии не потерять себя в условиях военного времени. Не потерять базовые ценности, где жизнь человека дороже всего…
- Нам приходится и приходилось бороться за то, чтобы Израиль оставался демократическим государством. Это внутриполитические вопросы. Много было споров внутри страны. Многие говорят, что именно из-за этих споров наши враги просчитались в оценке.
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Недавно весь мир пережил «корону». Было много законопроектов, которые ограничивали права. Часто у людей не было выбора. Но все это делалось ради блага большинства. Не думаю, что Израиль на определенном этапе был хуже или лучше других стран. Мы где-то в середине таблички по ущемлению прав во время коронавируса. Но ограничения есть. Например, есть ограничения по военной цензуре в работе СМИ. Но этим правилам много лет. Запрещена публикация имен погибших солдат до того, как семья оповещена. Публикация данных, начиная от призыва конкретных частей и подразделений. Или всей информации, связанной с безопасностью государства.
Каждый закон по борьбе с террором разные люди будут интерпретировать по-разному. Для кого-то это правильный шаг. Потому что человеческая жизнь всегда должна стоять выше прав и свобод. Если не спасать жизни граждан, то не будет ни прав, ни свобод. Граждан не будет. Нужен контроль. И он осуществляется посредством парламента и общественности. У нас общественность активно реагирует даже в военное время. Если общественности не понравится тот, или иной закон, мы вносим коррективы.
звонок прерывается на несколько минут
- Я так понимаю, к вам пришли ваши избиратели? Как выглядит ваше взаимодействие сейчас, для коллективной борьбы со злом?
- Я просто находился в нашем штабе в городе Петах-Тиква. Приходили волонтеры, которые распределяют продукты, игрушки детские, подгузники и так далее. Сейчас многие крупные торговые сети передают это все через нас в те места, где это все нужно. Мы получили сейчас большую партию детского питания и средств гигиены, игрушки, соски, бутылочки. Сначала мы это отдаем тем семьям, у которых мужья были в срочном порядке мобилизованы по так называемому «восьмому приказу». Немедленный призыв. Обычно резервист получает повестку за два месяца. Прослужил в пехоте, а потом до 42 лет в резерве. Раз в год-два сборы на 20 дней со своим подразделением. Иногда выполняют оперативные задачи.
А есть повестка номер 8. По параграфу военного закона названа. Человек обязан в 24 часа прибыть в часть. Петах-Тиква – большой город. 280 000 человек. И у нас много сообщений от молодых мам, чьи мужья получили повестки на юг, или на север. Люди говорят, что им не хватает, чего они не могут сделать сами в такой ситуации.
- Депутаты помогают вместо мужей на время войны?
- Утрировать не надо (улыбается). У нас много других обязанностей. Но мы направляем и партии помощи. Только что груз такой помощи ушел в гостиницы на Мертвом море. Туда эвакуированы тысячи семей. Армия в такой ситуации фактически нанимает гостиницу целиком. Около полутора тысяч семей эвакуированы туда с юга. А там негде что-то купить. Там нет супермаркетов. Человеческая логистика.
Надо понимать, что у нас это происходит само. У нас тут около полумиллиона выходцев из Украины. Когда в Украине в прошлом году началась война, люди здесь собирали помощь, вещи, медикаменты. Отправляли в те страны, где оказались беженцы. Словакия, Румыния и так далее.
- Какая поддержка и помощь нужны Израилю сейчас от стран Евросоюза в целом, и от Эстонии в частности?
- Нам не нужна какая-то материальная поддержка от таких стран как Эстония. Но нам нужна дипломатическая поддержка. Всю необходимую техническую помощь Израиль получает от Соединенных Штатов. Я не могу вдаваться в детали, но, прежде всего, речь идет о поставках вооружения в случае необходимости. Пока такой необходимости нет. Ракет для системы ПВО у нас всегда есть на несколько дней войны. Но я, опять же, не могу рассказывать, на сколько дней. Военная поддержка нужна. Это работает по линии обороны.
Но Израиль – это не то государство, которое просит помочь другие страны. Мы научены опытом. В стране есть специальные управления на случай ЧС, если завтра полная блокада морских портов, или не летают самолеты, как сейчас. Израиль может самостоятельно жить от восьми до 12-ти месяцев. Запасы мяса, тунца, муки, зерна есть. Эта страна подготовленная. Нас десять миллионов. Мы готовы. Кстати, ажиотаж после призыва запасаться продуктами продолжался ровно один день. Ты же не выпьешь больше двух литров молока в день. В магазины все нормально поставляется.
Но что касается дипломатической помощи, то, конечно, любая страна Евросоюза, которая инициирует резолюции в пользу Израиля, или открыто поддержит Израиль в плане прекращения помощи ЕС тем или иным палестинским организациям, которые поддерживают террор, только приветствуется.
- Было сообщение, что власти ЕС приняли решение прекратить оказывать финансовую помощь сектору Газа. Еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Вархеи в понедельник сообщил, что Еврокомиссия приостановила действие соответствующей программы на 691 млн евро. Чиновник отмечал, что именно ЕС является крупнейшим донором палестинцев.
- Это можно приветствовать.
- Вы можете назвать это отрезвлением европейских политиков?
- Отрезвление происходит не только в Европе. Даже в американском конгрессе многие конгрессмены, которые ранее открыто высказывались против Израиля, увидев зверства ХАМАС, поддержали соответствующие обращения. Конгрессмены США оказались в состоянии шока. Понимаете? Они говорят, что всегда были на стороне палестинского народа и их права на независимое государство, но, увидев зверства ХАМАС, «мы не можем не поддержать Израиль».
Но питать иллюзий не надо. Да, ХАМАС – палестинцы. Но они никогда не пользовались той поддержкой, которой пользуется в мире палестинская автономия и Махмуд Аббас. ХАМАС во многих странах – террористическая организация (ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским союзом, Организацией американских государств, а также в ряде других стран – прим.ред.).
Это только часть разговора с депутатом Кнессета Евгением Совой. Продолжение будет опубликовано по мере готовности.