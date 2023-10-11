«Мы победим ХАМАС. Это не месть». Депутат израильского парламента ответил на вопросы Rus.Postimees

- Я был в Газе до размежевания. Потом в Газу израильтяне не могли уже попадать. Но, действительно, я освещал и операцию «Литой свинец» и «Нерушимую скалу». Был в тех краях много раз, конечно…

- Вы понимаете, как можно минимизировать риски для заложников и жителей Газы, кто не связан с террористами?

- Чем меньше мы будем говорить о заложниках, тем полезнее будет для самих заложников. Ничего хорошего из любой общественной дискуссии о заложниках не выйдет.

Что касается верховного комиссара ООН по правам человека. Израильская армия – одна из самых ответственных в мире. Решения о применении силы в отношении вооруженных групп всегда сопряжены с фактором жертв среди мирного населения. Я могу дать десятки, если не сотни, примеров, когда отменялись бомбардировки в последний момент, когда летчики видели, что там находятся дети.

У нас до сих пор у большинства населения вызывает недовольство то, что армия сначала наносит легкий удар по зданию, потом по телефонам в здании идут звонки с предупреждением о повторном ударе. Это решаемая техническая задача – позвонить по номерам конкретного адреса. Израиль, нанося удары по большим инфраструктурным объектам ХАМАСа, предупреждает заранее, чтобы там не было мирных граждан. И за эту мораль мы платим жизнями собственных солдат иногда.