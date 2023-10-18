До большой войны на Ближнем Востоке остаются часы? Востоковед о Байдене в Израиле и ударах по Газе

- «У нас плохие новости. Тем более, у нас Биби, который не умеет вылезать из плохих новостей. Он приходит на рынок и со всеми ругается», - говорят сегодня журналисты, которые ведут прямые эфиры из Израиля. Там нет политической цензуры. Действительно, при Нетаньяху нет шансов на сворачивание конфронтации?

- Я не являюсь специалистом по Израилю, могу только ретранслировать дискуссии, которые идут среди моих коллег востоковедов. Действительно, внутриполитические проблемы в Израиле существуют. В принципе нападение ХАМАС позволило властям Израиля решить эту проблему. Создано правительство национального единства с участием оппозиции. В этом плане поддержание воинственной риторики, видимо, в интересах Нетаньяху и окружающих его людей. Совершенно понятно, что руководству страны необходимо показать, что жертвы террористов будут отомщены. Фактически нынешнее правительство - заложник всей ситуации. Насколько здесь сказываются личные качества Нетаньяху, я не скажу, не разбираюсь.

- Нет этих обсуждений. По крайней мере, я их не слышу. Регион больше обсуждает, зачем вообще была устроена эта атака. Если попробовать вынести за скобки тот факт, что в регионе нашелся целый ряд политических деятелей, которые откровенно радовались смертям женщин и детей на территории Израиля, то, по большому счету, регион-то во многом был шокирован действиями террористов. Главное, что обсуждается здесь, в Персидском заливе: как бы это все вернуть назад. На фоне большого вопроса, как избежать большой войны, и как в случае ее начала странам в регионе не оказаться под ударами американцев и иранцев, которые будут друг с другом ими обмениваться, не дай бог, вопросы спецопераций об освобождении заложников в Газе, мягко говоря, не выглядят настолько важными в регионе. Но Катар в этих вопросах может быть ценным посредником.