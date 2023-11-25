Вместо лыж и санок. Где в Эстонии спастись от безысходности местной зимы

Синоптики обещают, что вот-вот наступит настоящая зима. Центры зимнего отдыха готовятся к сезону – например, в Отепя времени не теряют и с 20 ноября запустили снежные пушки, чтобы гарантировать необходимое количество снега для проведения запланированных мероприятий.
В столице заработали катки, а любители зимы с нетерпением ожидают возможности наконец-то выйти на лыжные трассы, заняться сноубордом или сноутьюбингом. Год назад Postimees делал достаточно подробный обзор возможностей для занятий зимними видами спорта, в этом году перечень не изменился, но мы рекомендуем уточнять цены и часы работы, потому что инфляция делает свое дело.
Но среди нас есть и те, кому зима со всеми ее снежными забавами поперек горла. И холодно, и неуютно, и из помещения вылезать неохота. Как вид активного проведения досуга можно предложить зимоненавистникам?
На самом деле, возможностей у нас наберется немало. К услугам любителей условно зимнего спорта, конечно же, всевозможные крытые катки и еще керлинг – в столичном ледовом холле «Тондираба» работает самая лучшая и современная площадка для керлинга в Эстонии, построенная с учетом всех требований. Что приятно, играть в керлинг могут все желающие.
Подробная информация здесь.
Ну а теперь все же вернемся к тем, кто зиму не переваривает даже в помещении. Спортзалами и бассейнами нас не удивишь, поэтому мы поискали не самые очевидные возможности для активного времяпрепровождения.
Бадминтон
Бадминтон становится все популярнее и это уже давно отнюдь не летнее дачное развлечение. Например, чтобы попасть за занятие в крытом холле необходимо заранее бронировать площадку. Можно играть самостоятельно, а можно забронировать тренировку.
Теннисный центр Tallinnk.
Теннисный центр Tondiraba, тут работает школа бадминтона, так что, если есть желание, можно заняться профессионально.
Спортивный клуб Sparta.
Теннис
Видов тенниса огромное количество и свет на классическом клином не сошелся. Любой желающий может прийти как на тренировку, так и поиграть самостоятельно. У нас можно играть в сквош, падел-теннис (нечто среднее между теннисом, сквошем и пинг-понгом), пинг-понг.
Падел-теннис
Падел-теннис явление новое, но в Таллинне есть места, где можно поиграть. Более того, на этой страничке можно найти массу полезной информации.
Padelplus (Таллинн и Курессааре).
Падел в Мустамяэ.
Падел в Мустамяэ и Теллискиви.
Сквош и классический теннис
Полезная инфомация о теннрисных центрах по всей стране собрана здесь.
Также стоит отметить и новый теннисный центр по системе самообслуживания в Таллинне.
Настольный теннис
Спортивный регистр сообщает, что в Эстонии насчитывается 54 спортивные организации и 14 школ, предлагающих возможности играть и учиться. Например, в Таллинне:
Клуб Prinksi, в котором есть зал для игры в настольный теннис.
Спортивный клуб Нымме.
Спортивный клуб Sparta.
В Ида-Вирумаа также есть несколько клубов, но информацию, могут ли прийти поиграть все желающие, нужно уточнять отдельно по телефону.
Баскетбол, волейбол нуждаются в команде единомышленников и на самом деле, залы для любителей найти не так просто. Но всегда есть возможность обратиться в школы и узнать, есть ли возможность забронировать их спортзал на пару часов.
В Таллинне интернет подсказал еще вот такой зал: PlayArena (Punane, 6)
Бильярд и боулинг
Казалось бы, бильярдным столом в баре никого не удивишь. Но бильярд уже давно является серьезнейшим видом спорта, и в Эстонии играют на очень высоком уровне. Для любителей, которые хотят стать если не профессионалами, то хотя бы серьезными соперниками, важная информация найдется здесь.
Поиграть просто так можно, например, в Kuulsaal и Krabibowling (тут же имеются и дорожки для боулинга).
В Нарве - зал для занятий настольным теннисом и бильярдом (Joala 13), спорт-бар Golden Club. С соревнованиями, между прочим!
Тренировки можно подобрать здесь.
Скалолазание
Все, кто любят экстрим и нагрузки, приглашаются на занятия альпинизмом. Скалолазание также давно стало популярным в нашей стране, поэтому делимся важными ссылками.
Полазать можно здесь.
Один из самых крупных в стране комплексов для покорения крутых стен находится на Хийумаа.
В Тарту также открыт современный центр для любителей высоты.
Дартс
Оказывается, в нашей стране с дартсом также все серьезно, поэтому максимум полезной информации можно найти здесь.
Батуты
Батуты давно стали развлечением для всей семьи. Но если хотите заняться прыжками более серьезно, обратите внимание на эти центы - тут можно не только прыгать “просто так”, но и заниматься с тренером.