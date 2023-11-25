Вместо лыж и санок. Где в Эстонии спастись от безысходности местной зимы

В столице заработали катки, а любители зимы с нетерпением ожидают возможности наконец-то выйти на лыжные трассы, заняться сноубордом или сноутьюбингом. Год назад Postimees делал достаточно подробный обзор возможностей для занятий зимними видами спорта, в этом году перечень не изменился, но мы рекомендуем уточнять цены и часы работы, потому что инфляция делает свое дело.

Кивиылиский центр зимних видов спорта ежегодно привлекает тысячи любителей зимы. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Но среди нас есть и те, кому зима со всеми ее снежными забавами поперек горла. И холодно, и неуютно, и из помещения вылезать неохота. Как вид активного проведения досуга можно предложить зимоненавистникам?

На самом деле, возможностей у нас наберется немало. К услугам любителей условно зимнего спорта, конечно же, всевозможные крытые катки и еще керлинг – в столичном ледовом холле «Тондираба» работает самая лучшая и современная площадка для керлинга в Эстонии, построенная с учетом всех требований. Что приятно, играть в керлинг могут все желающие.

Подробная информация здесь.

Ну а теперь все же вернемся к тем, кто зиму не переваривает даже в помещении. Спортзалами и бассейнами нас не удивишь, поэтому мы поискали не самые очевидные возможности для активного времяпрепровождения.

Бадминтон