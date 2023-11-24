Германия развернет в Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot

«Ситуация зимой может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии», - цитирует в пятницу «Укринформ» посла Германии в Украине Мартина Егера.

Посол напомнил, что в Украине уже находятся четыре системы ПВО IRIS-T, и в будущем продолжится развертывание этих ракетных систем. В начале октября СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому еще одну систему Patriot. Дата ее передачи не озвучивалась, но тогда сообщалось, что в новая партию оружия для ВСУ из Германии оценивается в 1 миллиард евро.



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Новость о передаче Германией второй системы Patriot Украине пришла одновременно с сообщением от МИД Эстонии, которое планирует снять охрану с посла в Киеве. При этом в МИД признают, что угроза воздушных атак в украинской столице «остается высокой», но эти риски «не могут быть смягчены мерами индивидуальной охраны».