Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковИсточник, близкий к ХАМАС: группировка готова продлить перемириеAFP/BNS26 ноября 2023, 21:38FacebookCommentsКонвой Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляется в Египет из сектора Газа. Фото: Fatima ShbairИсточник, близкий к ХАМАС, заявил в воскресенье, что палестинская исламистская группировка готова продлить нынешнее перемирие с Израилем в секторе Газа на два-четыре дня после понедельника, когда истечет срок действия первоначального соглашения.FacebookCommentsКлючевые слова ИзраильХАМАССектор Газа Pекомендуем