Конвой Красного Креста с израильскими и иностранными заложниками направляется в Египет из сектора Газа.

Источник, близкий к ХАМАС, заявил в воскресенье, что палестинская исламистская группировка готова продлить нынешнее перемирие с Израилем в секторе Газа на два-четыре дня после понедельника, когда истечет срок действия первоначального соглашения.