Русский мир в Эстонии

Опальный российский богослов, философ, бывший священник РПЦ Андрей Кураев, который был вынужден покинуть РФ нынешней осенью, ответил эстонскому коллеге, настоятелю храма Сергия Радонежского в Палдиски, протоиерею Игорю Прекупу. В понедельник, 27 ноября, Прекуп в колонке для Rus.Postimees посетовал на несправедливые сравнения поместных православных церквей с заявлениями и действиями иерархов Русской православной церкви в России, которые регулярно поддерживают развязанную Путиным войну в Украине.
Публикация в соцсетях Андрея Кураева появилась через несколько часов после появления колонки Игоря Прекупа.
Игорь Прекуп, протоиерей:
«В чем и к кому претензии?
Может, кто-нибудь из духовенства или спикеров ЭПЦ МП хоть раз высказался в поддержку агрессивной полномасштабной войны, которую развязало руководство РФ на территории Украины? Нет? Ах, это не имеет значения, потому что претензии - к Московскому Патриархату в целом? А на основании чего? На основании высказываний Патриарха Кирилла и некоторых медиаперсон РПЦ?
Во-первых, спешим напомнить, что ЭПЦ МП - автономная Церковь, связанная с Московским Патриархатом лишь канонически. Не надо путать происходящее в России с жизнью церковных структур Московского Патриархата за ее пределами, особенно тех, которые обладают автономным статусом, как ЭПЦ МП.
Во-вторых, согласно Уставу РПЦ, полноту всей Поместной Церкви, ее мнение и позицию по тому или иному значимому вопросу полноценно представляет только ее Поместный Собор, в крайнем случае, Архиерейский Собор. Все остальные мнения - это лишь мнения: личные, групповые, более или менее значимые, в зависимости от иерархического статуса или же личного авторитета, но это не мнение Церкви, пока оно не принято соборно и, что немаловажно, свободно. Допустимо ли в таком случае отождествлять Московский Патриархат с его отдельными представителями, скомпрометировавшими себя провоенными заявлениями?»
https://rus.postimees.ee/7904515/pravoslavnyy-svyashchennik-v-estonii-u-nas-avtonomiya-my-ne-svyazany-s-poziciey-patriarha-kirilla-i-agressiey-rf
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Андрей Кураев:
О, моя любимая тема - «Кто есть голос церкви?»
И в самом деле, голос патриарха Кирилла можно не считать голосом Церкви. Но это если слово Церковь писать с большой буквы и понимать под ним Церковь Символа Веры. Но тогда не стоит цитировать устав РПЦ - он написан не для Единой Святой Вселенской и Апостольской. Кирилл писал и редактировал этот устав под себя самого, и потому там нет и не может быть тех мыслей, что приписал уставу о. Игорь.
Патриарх Кирилл, глава РПЦ, ежевоскресно гремит военной проповедью. А его подчиненный эстонский митрополит ну вот совсем не активен в опровержении риторики своего начальника. Он не проявляет никакой заботы о санации душ своей паствы от ядов ненависти, испускаемых московскими церковными авторитетами. Провела ли ЭПЦ хоть одну беседу для прихожан, где предоставила бы слово украинским беженцам с рассказами о том, что им довелось увидеть и пережить?
Кроме того, ну никак нельзя сказать, будто «ЭПЦ МП - автономная Церковь, связанная с Московским Патриархатом лишь канонически».
ЭПЦ МП в большинстве своих клириков и прихожан - это органичная часть русского мира, которая впитала в себя и хранит в себе весь его «генофонд». Иначе быть просто не может. Мир ценностей, мир исторических мифов, пантеон героев и антигероев, набор расхожих поговорок и цитат из книжек и фильмов тут един. Думаю, что даже анекдоты «про эстонцев» одни и те же по ту и эту сторону госграницы.
Чтобы эту идентичность преодолеть - нужно ее осознать как проблему (а не как гордость) и предпринять сознательные усилия по ее преодолению. Но нельзя это делать в храме, носящем имя многократного разорителя Эстонии Александра Невского. Убежден, что это там и не делается.
Но можно этих усилий не предпринимать. Но тогда и не возмущаться тем, что соседи будут видеть в тебе симпатизанта того мира, в котором они небезосновательно видят угрозу для мира своего.
Другое дело, что за симпатии нельзя наказывать и преследовать.
Примечание редакции Rus.Postimees - в октябре 2023 года Андрей Кураев рассказал нам, как связаны митрополит Таллиннский Евгений и «духовник Путина», бывший псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, которого вдруг отправили в Крым.