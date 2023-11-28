Русский мир в Эстонии

И в самом деле, голос патриарха Кирилла можно не считать голосом Церкви. Но это если слово Церковь писать с большой буквы и понимать под ним Церковь Символа Веры. Но тогда не стоит цитировать устав РПЦ - он написан не для Единой Святой Вселенской и Апостольской. Кирилл писал и редактировал этот устав под себя самого, и потому там нет и не может быть тех мыслей, что приписал уставу о. Игорь.

Патриарх Кирилл, глава РПЦ, ежевоскресно гремит военной проповедью. А его подчиненный эстонский митрополит ну вот совсем не активен в опровержении риторики своего начальника. Он не проявляет никакой заботы о санации душ своей паствы от ядов ненависти, испускаемых московскими церковными авторитетами. Провела ли ЭПЦ хоть одну беседу для прихожан, где предоставила бы слово украинским беженцам с рассказами о том, что им довелось увидеть и пережить?

Кроме того, ну никак нельзя сказать, будто «ЭПЦ МП - автономная Церковь, связанная с Московским Патриархатом лишь канонически».