Вадим Штепа ⟩ Африканцы в Заполярье: перейдет ли Европа в контрнаступление?

Россия продолжается оказывать давление на ЕС провоцированием искусственного миграционного кризиса. Публицист Вадим Штепа полагает, что Европе надо вести себя перед Россией не отступательно, лишь реагируя на кремлевские вызовы, а самой перейти в цивилизационное контрнаступление на архаичную и агрессивную империю, и допускает, что быть может, военное украинское контрнаступление буксует во многом по той причине, что Европа пока не сформулировала свои стратегические задачи.
Итак, Финляндия закрыла и последний, самый северный пункт пропуска на границе с Россией, Райя-Йоосеппи, связывающий финскую Лапландию с Мурманской областью. Остальные семь погранпереходов - с Ленинградской областью и с Республикой Карелия - были закрыты ранее.
Причиной таких решений стало внезапное массовое нашествие в страну африканских и арабских «беженцев», которые непонятным образом вдруг оказались в России возле финской границы. Впрочем, может быть, и вполне понятным, если учитывать недавний визит в Москву делегации ХАМАС. Сотрудники ФСБ охотно помогают мигрантам добраться до границы - это даже не скрывается.
В этом есть довольно резкий контраст с отношением российских пограничников (а это тоже подразделение ФСБ) к гражданам собственной страны. Как уроженец Карелии, который часто путешествовал в Финляндию (финны еще с 1990-х годов охотно давали жителям нашей республики многократные визы), я прекрасно помню, что по дороге в соседнюю страну надо было пройти паспортный контроль как минимум трижды! Первый раз - на въезде в «пограничную зону», которая в России начинается за несколько десятков километров от границы, второй - на погранпункте, и третий - на самой границе, где пограничник сначала проверит, поставлен ли у вас в паспорте штамп о выезде из страны, и только потом поднимет шлагбаум. Кстати, при возвращении из Финляндии вашими документами интересуются всего один раз - только на пограничном КПП.
Поэтому меня невероятно удивили фотографии, запечатлевшие, как южные мигранты фактически штурмуют финскую границу на велосипедах: машин у них нет, а пеший переход там не предусмотрен. Очевидно, что у них нет и шенгенских виз, но как тогда их вообще пропустили в «пограничную зону», куда граждане России могут попасть только с визой? Как они прошли двух российских пограничников - того, который ставит штамп, и того, который поднимает шлагбаум? Это выглядело бы какой-то волшебной загадкой, если не принять версию о том, что сами российские власти нагнетают это миграционное давление на соседнюю страну. И этим мстят Финляндии за вступление в НАТО.
За закрытием всех финских пунктов пропуска вполне вероятно перенаправление этого миграционного потока на Эстонию и другие страны Балтии. Стратегическая цель Кремля - дестабилизация ЕС, что осознают и сами мигранты: «это политика, где нас используют как пешек».
Экспорт хаоса и борьба за смыслы
Кремлевские пропагандисты часто пишут и говорят о Европе в уничижительных тонах. И в чем-то они действительно правы. Потому что иногда складывается впечатление, что Европа теряет свои базовые смыслы, да и просто рациональную логику. На днях в Берлине состоялась довольно массовая демонстрация «за мир», участники которой требовали прекратить поддержку Украины, начать переговоры с Россией и заняться разоружением самой Германии. Это фактически прямой призыв к капитуляции Европы перед кремлевской империей и откровенное предательство Украины, которая сегодня на поле боя защищает именно европейские ценности международного права и гражданских свобод.
Да, это демонстрация левых, но и многие правые движения, вроде «Альтернативы для Германии», несмотря на свою антимигрантскую риторику, также выступают за «дружбу с Россией». Нынешний Кремль, в отличие от советских времен, неплохо научился «игре двумя руками», и борется уже не за абстрактный идеологический «социализм», но максимально задействует все современные политтехнологии, чтобы посеять в Европе множество внутренних конфликтов. Отставной, но все еще влиятельный помощник Путина Владислав Сурков откровенно пишет о том, что для сохранения своей имперской устойчивости России необходимо «экспортировать хаос».
Пожалуй, это и остается единственной целью нынешней российской политики, потому что ее внутренние смыслы становятся все более непонятными даже суперлояльным чиновникам, которые пытаются робко протестовать против тотальной милитаризации. Они мечтают о «завершении СВО», но никто не может сформулировать внятно, как оно могло бы выглядеть? Очевидно, что для разгрома Украины, как хотелось в начале войны, сил у Кремля уже больше нет. И поэтому в нынешней системе эта война становится бесконечной, а имперская экспансия - самоцельной. Что могла бы Европа этому противопоставить?
Европа должна помочь деимпериализации России
Европе надо вести себя перед Россией не отступательно, лишь реагируя на кремлевские вызовы, а напротив - самой перейти в цивилизационное контрнаступление на эту архаичную и агрессивную империю. И, быть может, военное украинское контрнаступление буксует во многом по той причине, что Европа пока не сформулировала свои стратегические задачи.
За последний век в России империя дважды рушилась и дважды возрождалась, начиная вновь угрожать окружающему миру. Не пора ли уже прекратить эти циклы и содействовать завершению российской имперской истории? Те же Германия и Австрия тоже когда-то были империями, но сегодня это развитые федерации, регионы которых максимально самоуправляемы. Европейское контрнаступление могло бы выразиться в поддержке российских региональных движений, выступающих против московского колониализма, который выкачивает из них и природные ресурсы, и человеческое «пушечное мясо» для войны.
Конечно, многие европейцы опасаются хаоса на российских пространствах в случае краха кремлевской империи. Но эксперты резонно замечают: сегодня риски ее сохранения уже стали превышать риски ее распада, учитывая, что эта империя прямо угрожает миру ядерным апокалипсисом, чего не позволяла себе даже в позднесоветские годы. И напротив, регионалисты на своих форумах выступают за безусловную денуклеаризацию. К сожалению, их форумы, называемые построссийскими, пока не слишком широко известны европейской публике, хотя они проводятся в разных странах.
Главными оппонентами путинизма принято считать «российскую оппозицию» – преимущественно бывших москвичей, которые хотели бы всего лишь заменить «плохого» кремлевского царя на «хорошего», но москвоцентричную империю сохранить, разве что сделав ее «более либеральной». Однако история уже преподала урок, когда кумир российских демократов Ельцин, заняв Кремль, вскоре сделал своим преемником чекиста Путина. Таковы законы самосохранения империи, но не надоело ли ходить кругами по этим граблям?
Если российские регионы станут полноценными политическими субъектами, они наконец-то займутся своим собственным развитием вместо того, чтобы оставаться ресурсной базой для кремлевской империи. А в перспективе многие из них сами пожелают присоединиться к Евросоюзу. И успех этого контрнаступления навсегда избавит Европу от имперских угроз.