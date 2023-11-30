Вадим Штепа ⟩ Африканцы в Заполярье: перейдет ли Европа в контрнаступление?

Итак, Финляндия закрыла и последний, самый северный пункт пропуска на границе с Россией, Райя-Йоосеппи, связывающий финскую Лапландию с Мурманской областью. Остальные семь погранпереходов - с Ленинградской областью и с Республикой Карелия - были закрыты ранее.

Причиной таких решений стало внезапное массовое нашествие в страну африканских и арабских «беженцев», которые непонятным образом вдруг оказались в России возле финской границы. Впрочем, может быть, и вполне понятным, если учитывать недавний визит в Москву делегации ХАМАС. Сотрудники ФСБ охотно помогают мигрантам добраться до границы - это даже не скрывается.

В этом есть довольно резкий контраст с отношением российских пограничников (а это тоже подразделение ФСБ) к гражданам собственной страны. Как уроженец Карелии, который часто путешествовал в Финляндию (финны еще с 1990-х годов охотно давали жителям нашей республики многократные визы), я прекрасно помню, что по дороге в соседнюю страну надо было пройти паспортный контроль как минимум трижды! Первый раз - на въезде в «пограничную зону», которая в России начинается за несколько десятков километров от границы, второй - на погранпункте, и третий - на самой границе, где пограничник сначала проверит, поставлен ли у вас в паспорте штамп о выезде из страны, и только потом поднимет шлагбаум. Кстати, при возвращении из Финляндии вашими документами интересуются всего один раз - только на пограничном КПП.