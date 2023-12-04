ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Вчера четверо упали при мне»: жители Таллинна об обслуживании дорог и улиц

- Два года назад я жила в Нымме, это был сущий кошмар. Там, где Пяэскюла, Вана-Пяэскюла. Сейчас живу в Мустамяэ, там более-менее. Но вчера было очень тяжело - было по колено снега.

- Не знаю, может быть, нужно что-то делать с техникой, то есть купить больше. Я понимаю, что рабочие места расширять тяжело, но если бы было больше техники... И, наверное, надо людям доплачивать, чтобы они выходили в свой выходной и работали в такие проблемные дни.

- Были ли у вас или у ваших знакомых травмы, связанные с гололедом?

- Три года назад я упала, когда был жуткий снегопад и было очень-очень скользко. Травм не было, но упала. Это было где-то на Айанди. А в этом году, слава богу, нет.

Как ранее сообщала пресс-служба Таллинна, в связи с продолжающимся несколько дней снегопадом на улицы города была выведена почти вся снегоуборочная техника, уборка снега и противогололедная обработка улиц осуществляется в круглосуточном режиме. Несмотря на зимние дорожные условия и неравномерное качество уборки различных улиц, значительных отклонений в работе общественного транспорта не наблюдается.

«В уборке задействована почти вся техника партнеров Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и подрядчиков районных управ. Работают 113 единиц снегоуборочной техники, в том числе снегоуборочные машины с распределителем противогололедных материалов и тракторы, а также 41 уборочная бригада. Вчера и сегодня на обработку дорог было израсходовано 350 тонн хлоридов. Осуществляется вывоз снега с улиц, где дорожные условия ухудшаются», - уточнил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

«Мы признаем, что качество уборки в городе неравномерное, но мы делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Несмотря на то, что снегоуборочная техника была выведена на улицы с началом снегопада, в условиях столь продолжительного и обильного снегопада мы не можем сделать дороги идеально чистыми. В уборке мы исходим из циклов обслуживания и партнеры города в оперативном режиме следят за погодными условиями. В случае усиления снегопада и при ухудшении дорожных условий на городские улицы будет выведена вся оставшаяся уборочная техника», - добавил Сульг.