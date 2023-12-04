ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Вчера четверо упали при мне»: жители Таллинна об обслуживании дорог и улиц

Зима в Эстонии началась внезапно, и с ней пришли метели и холода, а также гололед и травмы. Rus.Postimees спросил у жителей Таллинна, довольны ли они обслуживанием дорог и улиц в городе, и есть ли у них пожелания для улучшения ситуации.
Дериан
- Довольны ли вы обслуживанием дорог и улиц в городе?
- Да, нормально. Машины нет, поэтому да.
- А как пешеход?
- Тоже доволен. Ботинки теплые, все теплое, ничего не промокает. Все чисто всегда было. Я не замечал мусора на земле. Бездомные иногда спят на улице, а так нормально.
- Как вы думаете, где в связи с такой погодой самые проблемные места в городе?
- Наверное, парки. Там вряд ли нормально убирают дороги и пройти иногда невозможно в каких-то местах.
- Были ли у вас или у ваших знакомых травмы, связанные с нынешней погодой, в частности, с гололедом?
- Да, я на самокате пролетел. На меня еще сверху упал и разбился кальян. А так, нет.
Артур
- Довольны ли вы обслуживанием дорог и улиц в городе?
- Да, очень доволен. Все устраивает.
- Где, по-вашему, могут быть самые проблемные места для уборки снега?
- Наверное, во внутренних дворах, в маленьких кварталах.
- Есть ли какие-то предложения, что вы хотели бы улучшить?
- Честно говоря, нет. Всем доволен.
- Были ли у вас или у ваших знакомых травмы, связанные, например, с гололедом?
- Пока что, слава богу, нет. Все нормально.
Полина
- Довольны ли вы обслуживанием дорог и улиц?
- Нет, не чистят. Скользишь, падаешь, ноги ломаешь.
- Где, по вашему мнению, самое проблемное место в Таллинне?
- Таммсааре парк - вчера четверо упали при мне.
- Что вы хотели бы улучшить?
- Надо еще добавить снегоуборочных машин.
- Были ли у вас или у ваших знакомых травмы, связанные с гололедом?
- У меня лично были - я падала.
Елена
- Довольны ли вы обслуживание дорог и улиц в городе?
- Не во всех местах. В жилых кварталах, на улицах - очень сложно там. Непроходимость машин, припарковать ее тяжело.
- Где, по-вашему, самые проблемные места?
- Я живу в Ласнамяэ, поэтому могу сказать про Ласнамяэ.
- Какие у вас есть предложения по поводу улучшения ситуации?
- Я думаю, что техники достаточно, можно просто повнимательнее быть.
- Были ли у вас или у ваших знакомых травмы, связанные с гололедом?
- У меня лично нет. Может быть, когда-то давно, в детстве, но сейчас нет, потому что, в основном, перемещаюсь на машине.
Юрий
- Довольны ли вы обслуживанием дорог и улиц в городе?
- Я не живу в Таллинне. Я жил когда-то, но сейчас нет.
- Были ли у вас у вас или у ваших знакомых травмы, связанные с гололедом?
- Нет. Падали, но никто не ломал ничего.
Анастасия
- Довольны ли вы обслуживанием дорог и улиц в городе?
- Дело в том, что я не водитель, поэтому мне не на что жаловаться. Хотя позавчера мы еле-еле с ребенком пробрались на санках в садик. Первоклашки застревали, конечно.
- А как пешеход довольны?
- На данный момент, да.
- Где, по-вашему, самые проблемные места в городе? Где хуже всего убирают или больше всего проблем со снегом?
- Я думаю, что это, скорее всего, дворы жилых районов, парковки. Очень сложно организовать уборку на парковочных местах.
- Что бы вы хотели улучшить? Может быть, есть ли какие-нибудь предложения?
- Я думаю, что целесообразно больше спрашивать водителей, но я бы, конечно, хотела более частую уборку снега. Опять же, как это сделать? Ты же не всегда можешь прогнозировать осадки. Наверное, хотелось бы, чтобы в этих компонентах, которыми посыпают снег, соль была менее едкой, чтобы было безопасно.
- Были ли у вас у вас или у ваших знакомых травмы, связанные с гололедом?
- Да, конечно. В прошлом году упала с ребенком на руках. Ничего не сломала, но испугалась за ребенка.
- А в этом году?
- В этом году пока нет. Осторожничаю.
Наталия
- Довольны ли вы обслуживание дорог и улиц в городе?
- Сегодня, да. А в принципе, нет - не успевают ребята. Дороги всегда неочищенные. Я с маленьким ребенком с коляской, и все это тащишь на себе. Видно, что не успевают, но уже несколько раз читала в газете, что это нормально, потому что город маленький, людей не хватает, соответственно, нет столько рабочих мест, поэтому терпим.
- Где, по-вашему, самые проблемные места в городе?
- Два года назад я жила в Нымме, это был сущий кошмар. Там, где Пяэскюла, Вана-Пяэскюла. Сейчас живу в Мустамяэ, там более-менее. Но вчера было очень тяжело - было по колено снега.
- Хотели бы вы что-то улучшить? Может быть, есть какие-нибудь предложения?
- Не знаю, может быть, нужно что-то делать с техникой, то есть купить больше. Я понимаю, что рабочие места расширять тяжело, но если бы было больше техники... И, наверное, надо людям доплачивать, чтобы они выходили в свой выходной и работали в такие проблемные дни.
- Были ли у вас или у ваших знакомых травмы, связанные с гололедом?
- Три года назад я упала, когда был жуткий снегопад и было очень-очень скользко. Травм не было, но упала. Это было где-то на Айанди. А в этом году, слава богу, нет.
Как ранее сообщала пресс-служба Таллинна, в связи с продолжающимся несколько дней снегопадом на улицы города была выведена почти вся снегоуборочная техника, уборка снега и противогололедная обработка улиц осуществляется в круглосуточном режиме. Несмотря на зимние дорожные условия и неравномерное качество уборки различных улиц, значительных отклонений в работе общественного транспорта не наблюдается.
«В уборке задействована почти вся техника партнеров Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и подрядчиков районных управ. Работают 113 единиц снегоуборочной техники, в том числе снегоуборочные машины с распределителем противогололедных материалов и тракторы, а также 41 уборочная бригада. Вчера и сегодня на обработку дорог было израсходовано 350 тонн хлоридов. Осуществляется вывоз снега с улиц, где дорожные условия ухудшаются», - уточнил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
«Мы признаем, что качество уборки в городе неравномерное, но мы делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Несмотря на то, что снегоуборочная техника была выведена на улицы с началом снегопада, в условиях столь продолжительного и обильного снегопада мы не можем сделать дороги идеально чистыми. В уборке мы исходим из циклов обслуживания и партнеры города в оперативном режиме следят за погодными условиями. В случае усиления снегопада и при ухудшении дорожных условий на городские улицы будет выведена вся оставшаяся уборочная техника», - добавил Сульг.
О том, можно ли рассчитывать на компенсацию, и куда обращаться, если вы получили травму из-за скользких тротуаров, можно прочитать ЗДЕСЬ.