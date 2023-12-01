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«Мы солидарны с российскими гражданами». Жозеп Боррель осудил запрет ЛГБТ в России

rus.postimees.ee
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель улыбались друг другу еще в 2021 году. Сегодня они разошлись по разным политическим полюсам. В том числе и по вопросу отношения к ЛГБТ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель улыбались друг другу еще в 2021 году. Сегодня они разошлись по разным политическим полюсам. В том числе и по вопросу отношения к ЛГБТ. Фото: SCANPIX

Европейский союз осуждает решение Верховного суда РФ о признании квир-персон участниками «экстремистской организации».

Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель выразил поддержку российским гражданам и всем, кого коснутся последствия решения судьи Верховного суда РФ Олега Нефедова, который в четверг 30 ноября удовлетворил иск Минюста России о запрете и признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ».

«ЕС решительно осуждает решение Верховного суда России признать «экстремистским» то, что он называет «международным общественным движением ЛГБТ», и запретить его деятельность на территории Российской Федерации. На фоне десятилетий подавления прав ЛГБТИК-персон, начавшегося при президенте Путине, цель этого решения - дальнейшее преследование ЛГБТИК-сообщества в России и подавление гражданского общества и тех, кто мужественно защищает права человека. Это решение не позволит ЛГБТИК-персонам пользоваться своими правами человека и жить достойно из-за страха необоснованного преследования», - цитирует Борреля официальный Telegram-канал представительства ЕС в России.

Сторонник защиты прав ЛГБТ-людей в России, Будапешт, июнь 2021 года.
Сторонник защиты прав ЛГБТ-людей в России, Будапешт, июнь 2021 года. Фото: GERGELY BESENYEI/AFP/Getty Images

Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС решительно выступает против дискриминации, предрассудков и ненависти.

«Мы солидарны с российскими гражданами и всеми, кто пострадал от этого решения. ЕС призывает Россию прекратить необоснованные репрессии, соблюдать свои международные обязательства и уважать, защищать и обеспечивать соблюдение прав человека без какой бы то ни было дискриминации», - отметил глава европейской дипломатии.

Что ждет квир-людей в России, читайте в обзоре.

На этом фоне МИД Эстонии прокомментировал Rus.Postimees законопроект МВД России, который вводит запрет для иностранцев, которые едут в РФ, критиковать «традиционные ценности».

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