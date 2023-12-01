«Мы солидарны с российскими гражданами». Жозеп Боррель осудил запрет ЛГБТ в России

Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель выразил поддержку российским гражданам и всем, кого коснутся последствия решения судьи Верховного суда РФ Олега Нефедова, который в четверг 30 ноября удовлетворил иск Минюста России о запрете и признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ».

«ЕС решительно осуждает решение Верховного суда России признать «экстремистским» то, что он называет «международным общественным движением ЛГБТ», и запретить его деятельность на территории Российской Федерации. На фоне десятилетий подавления прав ЛГБТИК-персон, начавшегося при президенте Путине, цель этого решения - дальнейшее преследование ЛГБТИК-сообщества в России и подавление гражданского общества и тех, кто мужественно защищает права человека. Это решение не позволит ЛГБТИК-персонам пользоваться своими правами человека и жить достойно из-за страха необоснованного преследования», - цитирует Борреля официальный Telegram-канал представительства ЕС в России.

Сторонник защиты прав ЛГБТ-людей в России, Будапешт, июнь 2021 года. Фото: GERGELY BESENYEI/AFP/Getty Images

Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС решительно выступает против дискриминации, предрассудков и ненависти.

«Мы солидарны с российскими гражданами и всеми, кто пострадал от этого решения. ЕС призывает Россию прекратить необоснованные репрессии, соблюдать свои международные обязательства и уважать, защищать и обеспечивать соблюдение прав человека без какой бы то ни было дискриминации», - отметил глава европейской дипломатии.

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