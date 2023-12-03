Снежным утром первого воскресенья адвента хочется думать о приближении праздников. Но не тут-то было. Внезапное закрытие Финляндии надоумило Россию приготовить всем своим врагам особые подарки. На этой неделе проскочила новость, что там собираются ввести «соглашение о лояльности» - дополнительный документ для въезда иностранцев. И, несмотря на кажущуюся условность этой меры, стоит осмыслить ее возможные последствия.
Время коммента ⟩ Себе дороже: почему жители Эстонии могут сами прекратить поездки в Россию
Когда власти Эстонии выступают с очередным призывом не ездить в Россию, может возникнуть эффект, что они непонятно к кому обращаются. Ведь те, у кого есть необходимость посещать Россию по личным причинам или, что намного хуже, по работе, вряд ли прислушаются к этому призыву, пока граница не будет закрыта с обеих сторон. А остальных это и так не касается.
На самом деле это увещевание посылает сигнал обладателям токсичных связей. Его смысл такой: сохранение этих связей в нынешней ситуации – ваш выбор, и это стоит сознавать. Возможность закрытия границы в любой момент на неопределенный срок означает, что житель Эстонии, хоть с паспортом, хоть с ВНЖ, проедет из Петербурга не 350 километров, а пролетит сначала 3000 до Стамбула, потом еще 2000, например, до Берлина, а уже оттуда 1500 - до Таллинна. По стоимости получится под 1000 евро, если брать билеты сильно заранее. И это будет единственный способ попасть домой.
Конечно, сумма аховая. Но даже в небольшой Эстонии хватает обеспеченных людей, готовых заплатить много денег за что угодно. Полного и окончательного пресечения всех связей между Эстонией и Россией не произойдет даже в случае дезактивации всех сухопутных погранпереходов. Если, конечно, Эстония не примет решение разворачивать в аэропорту граждан, в чьих паспортах стоят штампы о пересечении границы государства-террориста. Съездил – отметился – гудбай, Эстония! Придется пожить в Берлине, пока родина не сжалится.
А вот если Россия реализует фантазию, в порядке привычно оруэлловского бреда родившуюся в голове чиновников МВД, ситуация примет принципиально новый оборот. Сомневаться в том, что это нововведение, будет принято по ускоренной схеме, не приходится. В соседней стране силовые ведомства подчиняются не законам, а собственным постановлениям. Так что, в отличие от всяких «законов» об «иноагентах» или о запрете несуществующего «движения ЛГБТ», для появления нового документа на въезд не понадобится даже трагикомичного согласия депутатов. Глава МВД подпишет очередную инструкцию – и дело сделано.
Новизна положения, которое закрепит этот новый документ для въезда иностранцев, будет состоять в его письменном заполнении. До настоящего времени пограничные службы России не интересовались взглядами въезжающих в страну иностранных граждан. Да, они могли в ходе досмотра незаконно завладеть телефоном прибывающего иностранца и проверить его соцсети на предмет признаков «дискредитации СВО и армии РФ». Могла случиться «беседа» без применения прямого насилия. Впрочем, автор этой колонки слышал лишь один рассказ о подобном случае.
Теперь для попадания в страну, которая так хочет оставаться «хорошей», не получится сболтнуть, чтоб отвязаться, или уйти от ответа. Придется написать, что вы осведомлены о целях СВО, которые состоят в «денацификации и демилитаризации Украины». Что вы поддерживаете политику России и президента Путина. Что вы на стороне «традиционных семейных ценностей», то есть вместе с депутатами Госдумы выступаете за запрет «движения ЛГБТ». Что вы «против искажения вклада советского народа в борьбу с фашизмом». То есть что вас достала «гейропа» и ее «отрицание миллионов жертв», которые товарищ Сталин и его героические генералы принесли ради того, чтобы теперь всякая нехристь под радужными флагами жарила на вертеле детей и запивала шампанским «Вдова Клико». Как у них, у «пидоров», принято. Вот что придется написать.
Возможно, кто-то сделает это даже с облегчением – наконец-то помогли определиться. Но даже вне зависимости от степени душевного подъема определиться придется. Ведь это документ, как-никак. Что написано пером, не вырубишь топором. Эта высокопарная пословица означает, что можно рвать в мелкие клочки заполненную бумажку. Можно даже представить, что ее с веселым смехом порвет и выкинет за спину сам российский пограничник. Мало что там уважают меньше, чем заполненные для проформы анкеты. Только тот, кто это написал, уже сам этого не забудет.
До того легко было говорить, что «не-все-так-однозначно» и что «это-один-народ», что «Владимир Путин – молодец» и что «войну ж не америкосы выиграли». Но разговаривать всерьез на эти темы никто и не думал, усвоенная пропаганда упрощала сложный мир. Новый документ придаст болтовне отчетливости. А в практическом смысле – позволит больше не пускать в Эстонию человека, который проехал в Россию. Сам факт, что ему удалось пересечь границу, будет означать, что этот документ был заполнен и подписан. То есть человек распишется в том, что представляет прямую опасность для Эстонии и Европы в целом.
Итак, каждый, кто продолжает любить Россию, потому что «там родня» или «могилы», каждый, кто даже сегодня уверен, что надо обязательно съездить в Эрмитаж за «настоящей культурой» (таких я лично знаю в Эстонии), каждый, кто не видит криминала в том, чтобы привезти из России формально не запрещенный товар и продать его здесь, оказывается в ситуации, когда приезд в Россию уже не будет происходить по умолчанию. Если «соглашение о лояльности» введут, приезд в Россию будет означать полную определенность.
У обреченных бесчеловечных режимов принято замазывать всех, до кого можно дотянуться. А если дотянуться нельзя – приманить и затянуть. Те, кто считает себя хозяевами России, понимают, что назад пути нет, а внутренние ресурсы не бесконечны. Поэтому включается шлюз, точнее своего рода ниппель: всех впускать – никого не выпускать. В стране в какой-то момент может закончиться персонал, обеспечивающий доминирование Путина. А у тех, кто дал расписку, просто не останется другого выхода. Добро пожаловать домой!