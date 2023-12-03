Время коммента ⟩ Себе дороже: почему жители Эстонии могут сами прекратить поездки в Россию

За два года до полномасштабной войны в Украине власть еще допускала митинги - например, против поправок в конституцию. Москва, июль 2020. Фото: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Возможно, кто-то сделает это даже с облегчением – наконец-то помогли определиться. Но даже вне зависимости от степени душевного подъема определиться придется. Ведь это документ, как-никак. Что написано пером, не вырубишь топором. Эта высокопарная пословица означает, что можно рвать в мелкие клочки заполненную бумажку. Можно даже представить, что ее с веселым смехом порвет и выкинет за спину сам российский пограничник. Мало что там уважают меньше, чем заполненные для проформы анкеты. Только тот, кто это написал, уже сам этого не забудет.

До того легко было говорить, что «не-все-так-однозначно» и что «это-один-народ», что «Владимир Путин – молодец» и что «войну ж не америкосы выиграли». Но разговаривать всерьез на эти темы никто и не думал, усвоенная пропаганда упрощала сложный мир. Новый документ придаст болтовне отчетливости. А в практическом смысле – позволит больше не пускать в Эстонию человека, который проехал в Россию. Сам факт, что ему удалось пересечь границу, будет означать, что этот документ был заполнен и подписан. То есть человек распишется в том, что представляет прямую опасность для Эстонии и Европы в целом.

«Социальная» реклама в оккупированном Бердянске Запорожской области. Август 2022. Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA

Итак, каждый, кто продолжает любить Россию, потому что «там родня» или «могилы», каждый, кто даже сегодня уверен, что надо обязательно съездить в Эрмитаж за «настоящей культурой» (таких я лично знаю в Эстонии), каждый, кто не видит криминала в том, чтобы привезти из России формально не запрещенный товар и продать его здесь, оказывается в ситуации, когда приезд в Россию уже не будет происходить по умолчанию. Если «соглашение о лояльности» введут, приезд в Россию будет означать полную определенность.