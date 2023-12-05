Блокада украинской границы: послы стран Балтии выразили Польше демарш

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях с Польшей, пишет rus.err.ee.

«В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши», - сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас в ответ на вопрос об отношении Эстонии к блокаде границы.

Она отметила, что Эстония уважает право водителей грузовиков митинговать, но их действия привели к сложной ситуации, которая создает как проблемы для других перевозчиков, так и дополнительные трудности для украинской экономики.

«Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», - добавила Кикас.

Протестуют с начала ноября

Напомним, что польские водители-дальнобойщики с начала ноября проводят акцию протеста: они заблокировали пропускные пункты на границе с Украиной и не пропускают через них грузовики. Исключение делается для машин, везущих грузы для армии, гуманитарную помощь, а также скоропортящиеся продукты и живой скот.

Поляки требуют, чтобы украинские водители снова ездили в ЕС только по разрешениям, чтобы были ужесточены правила для иностранных перевозчиков внутри Европы, а также чтобы в Польше нельзя было регистрировать компании, финансы которых находятся за пределами ЕС, писала ранее Русская служба Би-би-си.

Кроме того, польские водители требуют, чтобы им разрешили выезжать из Украины в отдельной очереди в рамках электронных очередей для автомобилей с номерами ЕС. Они также просят создать отдельную очередь на границе для порожних грузовиков и предоставить им доступ к украинской системе грузоперевозок «Шлях».

Еще до начала блокады в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что большинство требований не могут быть выполнены.

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