«Большой риск проиграть войну». Глава офиса Зеленского обеспокоен задержкой выделения помощи США

«Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена - я не говорю не принята - это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И, конечно, это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну», - цитирует в среду 6 декабря «Голос Америки» слова главы офиса Владимира Зеленского.

Ермак призвал политиков США выделить финансирование на помощь Украине как можно быстрее.

«Это критически важно, чтобы за эту поддержку проголосовали в Конгрессе и проголосовали настолько быстро, насколько это возможно, - сказал глава Офиса президента Украины. - Если мы говорим о прямой бюджетной поддержке, важно понимать - во время этой ужасной войны, конечно при вашей поддержке и поддержке партнеров - мы живы, наша страна жива, наши люди возвращаются обратно в Украину».

Ранее президент США Джо Байден назвал «полным безумием» задержку с принятием в Конгрессе нового закона о помощи Украине.

«Неспособность поддержать Украину - это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», - цитирует американского лидера The New York Times.

Президенты США и Украины в Киеве, 20 февраля 2023 года. Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Конгрессмены понимают, что на них ляжет ответственность за поражение Украины в случае отсутствия дальнейшей поддержки Киева со стороны США, заявила в свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен.