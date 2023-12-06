«Большой риск проиграть войну». Глава офиса Зеленского обеспокоен задержкой выделения помощи США

Украина рискует проиграть войну с Россией без новых поставок военной помощи США. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время посещения Института мира в Вашингтоне.
«Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена - я не говорю не принята - это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И, конечно, это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну», - цитирует в среду 6 декабря «Голос Америки» слова главы офиса Владимира Зеленского.
Ермак призвал политиков США выделить финансирование на помощь Украине как можно быстрее.
«Это критически важно, чтобы за эту поддержку проголосовали в Конгрессе и проголосовали настолько быстро, насколько это возможно, - сказал глава Офиса президента Украины. - Если мы говорим о прямой бюджетной поддержке, важно понимать - во время этой ужасной войны, конечно при вашей поддержке и поддержке партнеров - мы живы, наша страна жива, наши люди возвращаются обратно в Украину».
Ранее президент США Джо Байден назвал «полным безумием» задержку с принятием в Конгрессе нового закона о помощи Украине.
«Неспособность поддержать Украину - это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», - цитирует американского лидера The New York Times.
Конгрессмены понимают, что на них ляжет ответственность за поражение Украины в случае отсутствия дальнейшей поддержки Киева со стороны США, заявила в свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен.
«Я разговаривала с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, они понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием», - цитирует Reuters слова главы американского Минфина.
Байден просил у Конгресса США в октябре согласовать выделение 106 миллиардов долларов на безопасность, из которых 61,4 миллиарда планировалось передать Украине, а 14,3 миллиарда - Израилю. Нижняя палата Конгресса, палата представителей. Которую контролируют республиканцы, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине. Республиканцы пытаются увязать поддержку Киева с согласием демократов на более жесткую миграционную политику США.
Ожидается, что голосование по вопросу о выделении нового пакета военной помощи Украине в верхней палате Конгресса, Сенате состоится 6 декабря.
CNN сообщает, что вчера Владимир Зеленский должен был выступить перед конгрессменами по видеосвязи, но этого не произошло, а парламентарии ушли «в перепалку по поводу безопасности границ». Часть сенаторов покинула встречу.
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