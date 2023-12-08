Всего сутки понадобились Путину после назначения даты своего переназначения в статусе президента России, чтобы официально заявить об участии в том, что в РФ называется выборами.

Желание 71-летнего преемника Бориса Ельцина управлять страной до 77 лет было оформлено как согласие на просьбу. Администрация президента выставила в качестве просителя уроженца Донбасса Артема Жогу.

Бывший украинский бизнесмен Артем Жога стал известен благодаря своему сыну Владимиру Жоге, который воевал против украинской армии с рядах боевиков подразделения «Спарта». Боевика ликвидировали в марте 2022 года в Волновахе. Жога младший был канонизирован пропагандой Кремля. Он стал первым иностранцем, удостоенным звания Героя России.

Сейчас Артем Жога занимает пост руководителя «парламента ДНР». Человек в военном френче с большим золотым перстнем на пальце, как смог, справился с тем, чтобы пригласить Путина задержаться в Кремле еще на шесть лет.

«Вы так много сделали для Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента. Я в лице всего нашего народа хотел бы просить вас принять участие в выборах, потому что работы очень много. Вы наш президент. Работы очень много. Еще нужно интегра… Пройти интегрирование в социальную связь. Во все другие экономические форматы. Чисто просто человеческой мирной жизни», - сказал Жога Путину в Кремле.

Путин согласился снова пойти в президенты в окружении женщины в никабе и боевиков с востока Украины, 8 декабря 2023 года. Фото: скриншот Telegram

«Сейчас такое время, что нужно принимать решение. В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что я буду баллотироваться на должность президента России», - ответил Путин.

После этого российские пропагандистские СМИ заполнили комментарии самых разных чиновников со словами поддержки очередному «мудрому решению Путина».

Rus.Postimees рассказывал в четверг, как Совет Федерации единогласно назначил дату переутверждения Путина в статусе президента на 17 марта 2024 года. В тот же день улицы крупных российских городов были украшены баннерами кампании сторонников Алексея Навального «Россия без Путина». Спецслужбы РФ упустили эту акцию оппозиции.