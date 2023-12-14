Итак, партия EKRE посчитала, что в условиях, когда в Эстонии повышаются налоги и не повышаются зарплаты работников публичного сектора, правительство Эстонии не звучит состоятельно, когда говорит, что у него нет денег для учителей и многодетных семей; EKRE обращает внимание на то, что у эстонского государства находятся деньги для наполнения фондов европейских кредитных учреждений, из которых будет кредитоваться Украина.

Собственно, в такой критике, когда деньги из одной статьи госбюджета предлагается забрать и направить в другую, нет ничего экстраординарного, и такая критика используется оппозицией против правящих сил всегда. Разумеется, не только Марис Лаури, но и многим другим людям в Эстонии кажется очевидным, что военное поражение Украины может подстегнуть Россию и к агрессии против других ее соседей. Но совершенно очевидно, что немало в Эстонии и таких людей, которые мыслят, так сказать, более локальными масштабами, и считают, что Эстония должна в первую очередь сосредоточиться на решении проблем своих жителей. Это как раз довольно обширный электорат EKRE, и несомненно, что идея Мартина Хельме о том, что направляющиеся на нужды Украины деньги надо оставить здесь, обязательно находит у этого электората благодарный отклик.