Партия EKRE увязала возможное смягчение обструкции в парламенте с отказом коалиции от продвижения в Рийгикогу некоторых законопроектов, связанных с оказанием помощи Украине. Кроме того, лидеры EKRE выступили с утверждением, что украинская политика правительства Каи Каллас ставит под угрозу безопасность самой Эстонии, якобы отдавшей Украине слишком много нашего оружия. Журналист Павел Соболев настаивает, что активная поддержка Украины по-прежнему остается для Эстонии лучшим способом защиты собственного суверенитета.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Чего не хочет осознать EKRE: помогая Украине, Эстония автоматически помогает себе (1)
В среду, 13 декабря, партия EKRE сообщила фракциям коалиционных партий, что она готова смягчить свои действия по обструкции в парламенте, если коалиция откажется от двух продвигаемых ею в парламенте законопроектов. Очень сильно бросилось в глаза то обстоятельство, что речь идет о документах, касающихся вопросов отнюдь не внутренней, а внешней политики: речь идет об участии Эстонии в разных механизмах оказания финансовой помощи Украине.
До озвучивания партией EKRE этой инициативы, что было сделано самыми влиятельными в ней людьми, была проведена своего рода медийная арт-подготовка: и нынешний председатель партии, и предыдущий, Мартин и Март Хельме выступили с публикациями, в которых посвятили немало места обличению украинской политики правительства Каи Каллас как вредящей интересам Эстонии.
С формальной точки зрения выступления отца и сына Хельме можно считать реакцией на прозвучавшие чуть раньше из уст реформистки Марис Лаури обвинения в отношении EKRE: Лаури указала, что не поддерживать Украину - означает поддерживать российскую агрессию. Однако можно практически не сомневаться, что EKRE вовсе не требовалось никаких специальных триггеров, чтобы акцентированно подчеркнуть сейчас свое глубокое расхождение с правительственной коалицией по украинскому вопросу.
Консенсуса больше нет
Очень много в последние полтора года говорилось, что с началом полномасштабного российского военного вторжения в Украину все ведущие эстонские политические партии пришли к консенсусу в вопросах внешней политики и обороны. Сейчас можно уже твердо констатировать, что это стояние в общем ряду стало для EKRE совершенно невыносимой ношей, и самая консервативная эстонская партия решила и по этим сферам занять обособленную позицию, правда, поставив под сомнение не саму необходимость поддерживать Украину, а те формы, которые придала этой поддержке коалиция, и которые, с точки зрения EKRE, вредят Эстонии, делая ее народ беднее, а ее армию - слабее.
Итак, партия EKRE посчитала, что в условиях, когда в Эстонии повышаются налоги и не повышаются зарплаты работников публичного сектора, правительство Эстонии не звучит состоятельно, когда говорит, что у него нет денег для учителей и многодетных семей; EKRE обращает внимание на то, что у эстонского государства находятся деньги для наполнения фондов европейских кредитных учреждений, из которых будет кредитоваться Украина.
Собственно, в такой критике, когда деньги из одной статьи госбюджета предлагается забрать и направить в другую, нет ничего экстраординарного, и такая критика используется оппозицией против правящих сил всегда. Разумеется, не только Марис Лаури, но и многим другим людям в Эстонии кажется очевидным, что военное поражение Украины может подстегнуть Россию и к агрессии против других ее соседей. Но совершенно очевидно, что немало в Эстонии и таких людей, которые мыслят, так сказать, более локальными масштабами, и считают, что Эстония должна в первую очередь сосредоточиться на решении проблем своих жителей. Это как раз довольно обширный электорат EKRE, и несомненно, что идея Мартина Хельме о том, что направляющиеся на нужды Украины деньги надо оставить здесь, обязательно находит у этого электората благодарный отклик.
Куда большего внимания заслуживает та часть высказываемого со стороны EKRE недовольства украинской политикой эстонского правительства, которая выражается в утверждениях о значительном снижении боеспособности эстонских Сил обороны, якобы резко упавшей после того, как Эстония щедро поделилась своими оружейными запасами с Киевом. Очень легко понять, в каких гранях текущей исторической реальности Март и Мартин Хельме нашли вдохновение для таких деклараций, но еще проще доказать, что с каждой отданной Украине оружейной системой и с каждым траншем в поддерживающие Украину фонды Эстония не ослабляет, а усиливает свою безопасность.
Миф о несокрушимой мощи российской армии уничтожен
Самым главным аргументом противников щедрого финансирования эстонским государством оборонной сферы до 24 февраля 2022 года был такой, что, мол, в случае нападения России на Эстонию нет никакой возможности дать такой гигантской милитаризированной стране отпор, а потому, мол, гарантии безопасности следует искать с помощью не военных, а политических и дипломатических рычагов. В феврале прошлого года этот аргумент оказался в значительной части разбит, потому что оказалось, что военное нападение России вполне может успешно отражаться значительно уступающей ей в размерах страной.
Да, Эстония очень мала не только в сравнении с Россией, но и в сравнении с Украиной, однако военная мощь России ослаблена настолько, а также настолько «отвлечена» сейчас от других направлений в пользу украинского, что сегодня и впрямь выглядит вполне правдоподобным сценарий самостоятельного успешного сдерживания эстонскими Силами обороны гипотетической российской попытки инвазии. Однако и в таких условиях или кромешной глупостью, или подлым лукавством было бы утверждать, что в самой большей степени безопасность Эстонии зависит сейчас от количества единиц определенной военной техники и оружейных систем, которыми она, мол, непозволительно щедро поделилась с украинцами.
Именно такую картину рисует сейчас Мартин Хельме, настаивая, что замена технике и оружию, отданному Каей Каллас Украине, в Эстонию до сих пор не пришла, а оттого Эстония сейчас практически беззащитна, и что когда Каллас называет войну в Украине нашей войной, она, мол, не думает, что поражение Украины может стать и нашим поражением. Эта идея тоже может быть скормлена как правдивая убежденным избирателям EKRE, но она не имеет ничего общего с реальностью: как и до 24 февраля 2022 года, для эстонского государства главным залогом его безопасности остается участие в международных механизмах ее обеспечения.
И вот в этом самом месте нужно признать, что эти международные механизмы существенно повысили за последние полтора года свою эффективность, в чем довольно трудно отрицать существенную заслугу именно Каи Каллас. Ее лично можно справедливо критиковать за восточный бизнес ее мужа, ее правительство - к примеру, за планы возведения дорогостоящего офиса для одного из министерств, раздувающего свой штат на фоне тотальных урезаний, но именно она приложила очень много усилий к тому, чтобы в Эстонии расширилось постоянное военное присутствие стран-союзников по НАТО, и чтобы сам альянс существенно пересмотрел свои планы реагирования в случае военных кризисов, в пользу моментального, приходящего на смену отложенному.
Период страховых взносов не закончится
Вот именно эти решения - во многом ставшие плодом как раз дипломатических и политических усилий, только предпринятых не на востоке, а на западе - и служат сейчас самый действенным сдерживаемым фактором, пресекающим возникновение у Москвы соблазна сунуться своими войсками на территории стран, которые она любит коллективно определять термином «Прибалтика». Оружейный арсенал и выучка эстонской армии тоже, безусловно, важны, но это не такой сильный отпугиватель для страны с гигантскими людскими ресурсами, значительная часть которых покорно берет на себя роль «пушечного мяса»; а вот возможность вступления в военную конфронтацию с ведущими странами западного мира производит на Россию куда более действенный отрезвляющий эффект.
Самое же важное, что все сделанные правительством Каи Каллас в этом отношении шаги невозможно считать, так сказать, конечными; эстонское государство вкладывалось в коллективную безопасность и раньше, и будет вкладываться впредь, то есть это необходимые вечные страховые взносы. Когда-то самыми заметными их формами было участие в миротворческих миссиях в горячих точках, сейчас же совершенно новая реальность потребовала новых «объемов». И поддержка Украины оружием весной прошлого года, и деньгами сейчас, зимой уже почти следующего, это звенья той же самой цепи, встроенность Эстонии в которую, разумеется, не ослабляет, а усиливает ее безопасность и суверенитет.
Мартин Хельме, конечно, в это не верит, и проповедует, что у многих эстонских резервистов сейчас пропадает мотивация защищать отчизну, поскольку их детям в школах Эстонии стали рассказывать об однополых сексуальных отношениях. Можно, конечно, поискать резерв для повышения обороноспособности Эстонии и где-то тут, но все-таки эстонская готовность к участию, к примеру, в погашении украинских долгов перед Евросоюзом в глазах вменяемых людей выглядит куда более надежным инструментом.