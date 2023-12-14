Лидеры ЕС обсуждают помощь Украине и расширение альянса

Как сообщает Politico, лидеры стран Евросоюза собираются утвердить две ключевые меры поддержки: во-первых, выделить Киеву 50 миллиардов евро на восстановление пострадавшей от войны экономики и, во-вторых, принять решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Проблема в том, что обе инициативы блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в то время как для принятия решений Европейскому совету требуется единогласное одобрение со стороны всех его участников.

В связи с этим саммит ЕС, который первоначально планировалось провести за два дня, рискует затянуться, как минимум, на выходные.

«Странам-кандидатам еще нужно заслужить право на вступление и выполнить предварительные условия. Мы выдвинули семь таких условий для членства Украины. По оценке Еврокомиссии, три из них не выполняются. Поэтому сейчас нет никаких оснований вести об этом переговоры», - заявил, в частности, Орбан.

«Деньги для Украины на ближайшее будущее уже заложены в бюджет. Что касается долгосрочных перспектив и более крупных сумм, то мы должны выделять их не из бюджета», - добавил венгерский премьер, прибыв на саммит.

Диаметрально противоположную позицию в этом вопросе занимает Эстония.

Премьер-министр Кая Каллас объявила на саммите в Брюсселе, что Эстония намерена оказывать Киеву материальную поддержку до 2027 года в размере четверть процента от своего валового внутреннего продукта (ВВП).

Плюс к этому, правительство Эстонии поддержало в четверг предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении долгосрочной военной помощи Украине на сумму порядка 80 миллионов евро.

Не исключено также, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза одобрят двенадцатый пакет санкций ЕС в отношении России.

Ожидается, что, в числе прочего, он будет включать в себя такие меры, как использование доходов от заблокированных зарубежных активов Банка России для помощи Украине, ужесточение ценового потолка на российскую нефть и запрет на экспорт алмазов из России.

Предыдущий, 11-й по счету пакет санкций ЕС был одобрен в июне 2023 года.

Также в повестке нынешнего саммита значится обсуждение долгосрочного бюджета ЕС, проблем обороны и миграции, ситуации на Ближнем Востоке и других насущных вопросов.