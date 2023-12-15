СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража золотого кольца, пожар в промышленном здании в Ласнамяэ, вызвавший панику бобер

14 декабря в полицию обратилась 36-летняя женщина, у которой на Facebook в рамках схемы купли-продажи выманили 1334 евро. Предполагаемый покупатель отправил женщине ссылку на поддельный сайт Omniva, куда нужно было ввести свои данные и подтвердить сделку с помощью PIN-кодов.

14 декабря в полицию обратился 72-летний мужчина, которому ранее по Skype предложили возможность инвестирования. Заявитель зарегистрировался в Binance и сделал первоначальный взнос. Позже он обнаружил, что с его банковского счета были совершены переводы и оформлены кредиты. Ущерб от мошенничества составил 51 000 евро.

14 декабря в полицию поступило сообщение, что в ноябре житель Рапламаа общался по электронной почте и телефону с мужчиной, который обещал продать ему запчасть для автомобиля. Потерпевший перевел мужчине аванс и почтовые расходы в размере 235 евро, но обещанный товар так и не получил, а также ему не вернули переведенную в качестве аванса сумму.

Безопасность на границе

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Молдовы и одного гражданина Грузии.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.