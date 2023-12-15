Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже золотого кольца в водном центре Пярну, а также о насилии со стороны мужчины в адрес его тещи. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о о пожаре в промышленном здании в Ласнамяэ и о вызвавшем панику бобре.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража золотого кольца, пожар в промышленном здании в Ласнамяэ, вызвавший панику бобер
Насилие
14 декабря поступило сообщение, что 47-летний мужчина избил свою 73-летнюю тещу в многоквартирном доме на улице Лийкури в Ласнамяэ. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
14 декабря поступило сообщение, что 33-летний мужчина избил свою 35-летнюю сожительницу в деревне Ляэне-Ристи волости Ляэне-Харью.
15 декабря в полицию поступило сообщение, что на проспекте Кангеласте в Нарве пьяный 44-летний мужчина избил свою жену во время ссоры. Полиция арестовала мужчину.
14 декабря в полицию поступило сообщение, что 42-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою сожительницу на улице Ридакюла в Ахтме. Мужчина был задержан на месте происшествия.
14 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте между жильцами многоквартирного дома на аллее Пыхья в Кохтла-Ярве, в результате которого 50-летняя женщина толкнула другую женщину, которая получила травмы.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
14 декабря поступило сообщение, что на улице Ээрика в Пыхья-Таллинне у 34-летнего мужчины был украден мобильный телефон.
14 декабря в полицию поступило сообщение о краже золотого кольца, оставленного в шкафчике в раздевалке водного центра в Пярну. Ущерб составил 900 евро.
Мошенничество
14 декабря в полицию обратилась 61-летняя женщина, которой в ноябре позвонил мошенник, представившийся сотрудником Telia. В разговоре утверждалось, что с телефоном женщины возникла проблема, и для ее решения необходимо скачать программу. Позже женщина обнаружила, что на ее имя взяли кредит, и деньги были переведены на счет другого лица. Ущерб от мошенничества составил 4780 евро.
14 декабря в полицию обратилась 36-летняя женщина, у которой на Facebook в рамках схемы купли-продажи выманили 1334 евро. Предполагаемый покупатель отправил женщине ссылку на поддельный сайт Omniva, куда нужно было ввести свои данные и подтвердить сделку с помощью PIN-кодов.
14 декабря в полицию обратился 72-летний мужчина, которому ранее по Skype предложили возможность инвестирования. Заявитель зарегистрировался в Binance и сделал первоначальный взнос. Позже он обнаружил, что с его банковского счета были совершены переводы и оформлены кредиты. Ущерб от мошенничества составил 51 000 евро.
14 декабря в полицию поступило сообщение, что в ноябре житель Рапламаа общался по электронной почте и телефону с мужчиной, который обещал продать ему запчасть для автомобиля. Потерпевший перевел мужчине аванс и почтовые расходы в размере 235 евро, но обещанный товар так и не получил, а также ему не вернули переведенную в качестве аванса сумму.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Молдовы и одного гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожары
14 декабря в 15:05 спасателям поступило сообщение с улицы Теллискиви в Пыхья-Таллинне, где житель трехэтажного деревянного дома увидел в своем подъезде много дыма и услышал работающий датчик дыма в квартире на верхнем этаже. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
14 декабря в 17:48 спасатели отправились на Тартуское шоссе в Ласнамяэ, где на парковке загорелся автомобиль Peugeot. Сотрудники объекта сами потушили крупное пламя огнетушителями, а спасатели Кесклинна ликвидировали пожар пенным огнетушителем. Предполагается, что пожар начался в сажевом фильтре автомобиля и распространился на салон. Автомобиль был полностью потушен к 18:30.
15 декабря в 02:19 спасатели отправились на улицу Бетоони в Ласнамяэ, откуда поступило сообщение о пожаре в промышленном здании. Были задействованы крупные силы: на место прибыли восемь команд профессиональных и добровольных спасателей. Первыми на место прибыли спасатели Ласнамяэ, которые увидели пламя, вырывающееся из-под крыши здания. Люди из здания к тому моменту уже были эвакуированы. Когда спасатели вошли в здание, огонь был обнаружен в потолочном перекрытии. Точнее горел пластиковый водосточный желоб, под которым также загорелась панель. К 03:27 пожар удалось локализовать. В результате пожара никто не пострадал.
14 декабря в 21:32 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме в деревне Каазику волости Сауэ. Звонивший сообщил, что горит жилой дом. Других построек поблизости нет. В 22:09 спасатели обнаружили в доме погибшего. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
14 декабря в 23:31 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Паймвере волости Ляэнеранна загорелся автомобиль. К 00:27 спасатели потушили автомобиль, который загорелся по неизвестной на данный момент причине.
15 декабря в 00:00 поступило сообщение, что в деревне Пыльгасте волости Канепи загорелась подсобная постройка. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что крыша гаража, пристроенного к бане, полностью охвачена огнем. В здании также были и другие помещения. Спасатели предотвратили распространение огня на дровяные стога в непосредственной близости. Окончательно пожар удалось потушить в 3:16. Мебель и оборудование в здании были уничтожены. По предварительной оценке руководителя спасательный работ, пожар начался в гараже, точная причина возгорания устанавливается.
ДТП
14 декабря в 18:05 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в Воорекюла волости Пыльва с участием трех автомобилей, где проверили послеаварийную пожарную безопасность и безопасность протечек. Затем спасатели помогли вернуть на дорогу одну из машин, оказавшуюся в кювете. В результате аварии люди серьезно не пострадали.
14 декабря около 16:58 в деревне Кяху волости Тырва автомобиль съехал в кювет из-за падения сломанного дерева. Спасатели убрали дерево и помогли вернуть на дорогу автомобиль, в котором находились водитель и двухлетний ребенок.
Прочее
14 декабря в 23:42 из окна дома был замечен черный силуэт в Силламяэском городском водохранилище. Спасатели проверили местность и обнаружили на берегу озера бобра, который при тусклом освещении издалека мог показаться человеком, провалившимся под лед озера.
15 декабря в 00:26 спасатели были вызваны в многоквартирный дом на улице Малева в районе Ахтме города Кохтла-Ярве. В лифте застряли три человека. На место были вызваны специалисты по лифтам, и людям помогли выбраться.
В 20:08 спасатели получили вызов в район Ярве города Кохтла-Ярве, на улицу Калеви, где двое пожилых людей упали в своем доме и не могли открыть дверь. Спасатели открыли дверь квартиры, и одного из пожилых людей скорая помощь доставила в больницу.