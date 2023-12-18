Псковские чекисты утверждают, что задержали жителя Крыма за съемку военной техники и расположения позиций российской армии. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
В соседней с Эстонией Псковской области ФСБ задержала мужчину, который передавал Украине сведения об армии РФ
Новость о задержании жителя республики Крым недалеко от восточной границы Эстонии пришла от российских государственных СМИ, которые цитируют сообщение пресс-службы управления ФСБ по Псковской области.
«Сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе Псковской области задержан уроженец Республики Крым, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству», - утверждают чекисты.
По версии следователей российской спецслужбы, задержанный мужчина в августе-декабре 2022 года занимался фотографированием и видеосъемкой личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму. Спецслужбы РФ утверждают, что фигурант уголовного дела по статье госизмена с помощью специального программного обеспечения «определил координаты расположения техники и личного состава».
«Данные сведения передал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», - говорится в сообщении.
Комментариев от СБУ на сообщение ФСБ не поступало. Ранее Вооруженные силы Украины и другие силовые структуры Киева неоднократно успешно атаковали военные объекты РФ на полуострове Крым.
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О том, почему мужчина, о котором сообщили государственные медиа РФ, был задержан недалеко от границ со странами Балтии, а Себежский район Псковской области находится на границе с Латвией и в 120 километрах от Эстонии, не сообщается.
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Фигуранту уголовного дела по статье УК РФ «госизмена» может грозить пожизненное лишение свободы.
УК РФ Статья 275. Государственная измена: Государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением свободы.