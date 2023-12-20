Наемник ЧВК «Вагнер», который сам пришел к судьям в Гааге, ранее дал правдивые показания украинским прокурорам

Российский военный разведчик и наемник ЧВК Игорь Саликов уже несколько месяцев сотрудничает с правоохранительными органами Украины. Об этом после сообщения о явке с повинной, которую офицер ГРУ передал судьям Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщил главный прокурор Украины по расследованию военных преступлений Юрий Белоусов.

«Он дал важные показания о вторжении 24 февраля 2022 года, часть из которых уже подтверждена. Он сообщил о некоторых военных преступлениях, которые мы расследуем, а некоторые уже подтвердились», - цитирует Белоусова Reuters.

Украинский прокурор уточнил, что Саликов взаимодействует с Киевом уже полгода.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов (в центре) на заседании Комитета по правам человека ОБСЕ, Вена, Австрия, декабрь 2023 года. Фото: gp.gov.ua

Мужчина утверждает, что обладает знаниями, которые помогут добиться наказания для тех, кто руководил нападением российских военных на Украину и участвовал в военных преступлениях после вторжения.

При этом правозащитники, которые помогли россиянину добраться до Амстердама и обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, спустя сутки после его приезда отмечали, что МУС не заинтересовался этой историей.

В то же время издание Newsweek утверждает, что в Гааге про Саликова знают. В МУС журналистам подтвердили, что россиянин предоставил информацию о предполагаемых преступлениях России в Украине, но говорить о деталях не могут.