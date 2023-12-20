Главный прокурор Украины по расследованию военных преступлений Юрий Белоусов подтвердил, что россиянин Игорь Саликов действительно обладает знаниями о преступлениях российской армии. Бывший офицер ГРУ ранее написал явку с повинной в Международный уголовный суд в Гааге.
Наемник ЧВК «Вагнер», который сам пришел к судьям в Гааге, ранее дал правдивые показания украинским прокурорам
Российский военный разведчик и наемник ЧВК Игорь Саликов уже несколько месяцев сотрудничает с правоохранительными органами Украины. Об этом после сообщения о явке с повинной, которую офицер ГРУ передал судьям Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщил главный прокурор Украины по расследованию военных преступлений Юрий Белоусов.
«Он дал важные показания о вторжении 24 февраля 2022 года, часть из которых уже подтверждена. Он сообщил о некоторых военных преступлениях, которые мы расследуем, а некоторые уже подтвердились», - цитирует Белоусова Reuters.
Украинский прокурор уточнил, что Саликов взаимодействует с Киевом уже полгода.
Ранее Rus.Postimees рассказал, что 60-летний ветеран Главного разведывательного управления Минобороны РФ, который с 2014 года принимал участие в боевых операциях в Украине, прилетел в Голландию, где сдался властям.
Мужчина утверждает, что обладает знаниями, которые помогут добиться наказания для тех, кто руководил нападением российских военных на Украину и участвовал в военных преступлениях после вторжения.
При этом правозащитники, которые помогли россиянину добраться до Амстердама и обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, спустя сутки после его приезда отмечали, что МУС не заинтересовался этой историей.
В то же время издание Newsweek утверждает, что в Гааге про Саликова знают. В МУС журналистам подтвердили, что россиянин предоставил информацию о предполагаемых преступлениях России в Украине, но говорить о деталях не могут.
«В частности, офис не может подтвердить или опровергнуть, задействовано ли данное лицо в качестве потенциального свидетеля или в каком-либо другом качестве», - заявили в МУС журналистам Newsweek.
По данным журналистов Игорь Саликов участвовал и в операциях ЧВК «Вагнер» в Африке, и в боевых действиях под Киевом в 2022 году. Офицер ГРУ утверждает, что он сам не причастен к убийствам гражданских лиц.
«В конце марта в Бучанском районе я получил приказ от контрразведчиков расстрелять пять человек, находящихся у нас в плену, которых ФСБ представила как диверсантов, хотя все они были жителями близлежащих сел. Я не выполнил приказ и освободил людей, тем самым подвергнув себя уголовному преследованию», - цитирует Саликова Newsweek.
А том, что Саликов действительно служил в ГРУ, нам сообщил журналист Сергей Канев, который известен своими расследованиями в отношении представителей этой российской спецслужбы.
«Я его уже пробивал [по базам данных]. Реально воевал в Сирии и ДНР, получил ранение в ногу и голову. В 1995 году был в розыске за хранение оружия», - рассказал Канев Rus.Postimees.
Саликову помогает правозащитник Владимир Осечкин, который ранее уже помогал перебраться в Европу другому боевику ЧВК «Вагнер». Правда в случае с приездом в Норвегию наемника Пригожина по имени Андрей Медведев, этот клиент Осечкина передумал оставаться за границей и решил вернуться в РФ.