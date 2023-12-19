Ветеран ГРУ и соучастник операций боевиков ЧВК «Вагнер» Игорь Саликов сдался нидерландским властям в надежде помочь судьям Международного уголовного суда в Гааге добиться наказания для тех, кто развязал войну в Украине.
«Я был свидетелем зверств против мирного населения». Офицер военной разведки РФ приехал в Голландию, чтобы предстать перед судьями в Гааге
60-летний россиянин Игорь Саликов, который называет себя бывшим офицером Главного разведывательного управления Минобороны РФ и членом ЧВК Евгения Пригожина, прилетел в Голландию и обратился к судьям Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщает нидерландское издание EenVandaag.
«Потерял веру в дело России», - цитирует голландская пресса мотивы россиянина попытаться стать свидетелем обвинения на будущих процессах МУС против российских военных преступников.
В разговоре с нидерландскими журналистами Саликов утверждает, что участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.
«Мы считали, что в Украине произошло националистическое возрождение с фашистской точки зрения, - говорит отставной ГРУшник, ссылаясь на утверждения своего командования, что на Донбассе якобы был введен запрет на русский язык, а местных русских жителей физически устраняли украинские власти. - Но, проработав там два года, я понял, что все это неправда».
При этом Саликов утверждает, что проблемы у него начались не два года спустя после начала на Донбассе войны, а только в 2022 году, когда по его словам, он отказался выполнить приказ о казни гражданских лиц. Мужчина утверждает, что после этого он оказался под трибуналом, но смог бежать на Кипр. Выполнял ли он такие приказы ранее, не уточняется.
Саликов настаивает, что обладает информацией о том, как именно россиянами была организована система власти на оккупированных территориях Украины. Он надеется, что именно эти данные заинтересуют МУС.
«В письме в МУС (которое есть с распоряжении журналистов – прим.ред.) экс-офицер ГРУ пишет, что приказы обычно поступали непосредственно из Минобороны в Москве, а иногда даже из канцелярии президента Владимира Путина. В незаконных операциях также часто участвуют разведывательные службы, такие как Главное разведывательное управление (ГРУ) и Федеральная служба безопасности (ФСБ)», - пишет голландская пресса о знаниях Саликова, которые в первом приближении выгладят как секрет Полишинеля.
Голландская пресса публикует фрагменты и других откровений гражданина РФ, которые очевидны давно и всем, кто интересуется войной в Украине. В частности Саликов рассказал, что так называемый «референдум» в Донецке за вхождение в состав РФ был сфальсифицирован и проведен под дулами автоматов российской армии, а минные поля россияне делали прямо в районах с гражданским населением «в результате чего погибло много людей, в том числе детей».
«Я был свидетелем зверств против мирного населения, - говорит Саликов. - Я видел, как люди из спецслужб вывозили большое количество детей без родителей через границу в Беларусь».
По его словам, украинских детей вывозили «целые колонны сотрудников ФСБ на легковых машинах и небольших микроавтобусах».
Именно преступления России в отношении детей в Украине и стали основанием для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина. Суть претензий МУС к президенту РФ в интервью Rus.Postimees подробно объяснял юрист, который работает в этом суде.
Россиянин так же утверждает, что участвовал в африканских операция ЧВК Вагнер.
EenVandaag сообщает, что Игорь Саликов сдался Королевской военной полиции Нидерландов прямо в аэропорту Амстердама. Комментарие от правоохранительных органов Голландии и от Международного уголовного суда в Гааге пока не поступало.
Уже после публикации в голландской прессе о своей роли в судьбе Саликова рассказал другой беглый россиянин - куратор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Правозащитник, который осенью 2023 года подвергся критике со стороны независимых российских журналистов за частые преувеличения своих заслуг и прочие сомнительные моменты в работе, утверждает, что именно он передал в суд в Гааге явку с повинной от имени Саликова.
«С Игорем можно соглашаться или наоборот, но отрицать его мужество и решимость точно никто не может. Он первым из российских военных сам прибыл в Гаагу и готов отвечать за совершенное им, помогая международному расследованию и правосудию», - пишет Осечкин в описании видеоролика на Youtube, где он больше двух часов обсуждает с Саликовым работу на спецслужбы РФ.
В записи присутствует ненормативная лексика.
Rus.Postimees обратился за комментарием к известному эксперту по ГРУ, журналисту-расследователю Сергею Каневу. Он подтвердил, что Саликов действительно связан с военной разведкой России.
«Я его уже пробивал. Реально воевал в Сирии и ДНР, получил ранение в ногу и голову. В 1995 году был в розыске за хранение оружия», - сказал нам Канев.
Сергей Канев о прошлом и будущем ЧВК «Вагнер». Интервью июня 2023 года. В августе Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы.
Саликов прилетел в Голландию в понедельник 18 декабря, но уже во вторник 19 декабря Владимир Осечкин заявил, что его протеже не заинтересовал судей Международного уголовного суда в Гааге.
«Игорь написал явку с повинной. Он признает вину в участии в войне против Украины. И он не бежит от ответственности за свои поступки и деяния. Наоборот, он ждет допрос и готов к нему. Не готовы к допросу прокурор и судья МУС, они его не ждали», - написал Осечкин в своем Telegram-канале.
Несмотря на утверждения Осечкина, что Саликов – первый российский офицер, который сдался иностранным властям, издание «Европейская правда» напоминает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину известно уже о нескольких случаях, когда из РФ бежали военные, которые заявляли о готовности свидетельствовать о военных преступлениях.
В 2023 году в Литву убежали пилот вертолета ВВС РФ Дмитрий Мишов и лейтенант Иван Королев. До этого в Норвегию сбежал экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, который позже заявил о желании вернуться в РФ. Помощником Медведева тоже выступал правозащитник Владимир Осечкин.
Вечером во вторник Осечкин сообщил, что Саликов и члены его семьи, с которыми он прибыл в Голландию, смогли покинуть аэропорт Амстердама.
«Игорь Саликов и его семья покинули аэропорт Амстердама. Наш источник сообщает о переводе всей семьи в "безопасное место" с учетом проведенной оценки рисков их личной безопасности», - откровенничает Владимир Осечкин.
Правозащитник обещает делиться подробностями о судьбе наемника российских ЧВК и опубликовать книгу, которую написал Игорь Саликов.