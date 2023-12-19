«Я был свидетелем зверств против мирного населения». Офицер военной разведки РФ приехал в Голландию, чтобы предстать перед судьями в Гааге

60-летний россиянин Игорь Саликов, который называет себя бывшим офицером Главного разведывательного управления Минобороны РФ и членом ЧВК Евгения Пригожина, прилетел в Голландию и обратился к судьям Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщает нидерландское издание EenVandaag.

«Потерял веру в дело России», - цитирует голландская пресса мотивы россиянина попытаться стать свидетелем обвинения на будущих процессах МУС против российских военных преступников.

В разговоре с нидерландскими журналистами Саликов утверждает, что участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

«Мы считали, что в Украине произошло националистическое возрождение с фашистской точки зрения, - говорит отставной ГРУшник, ссылаясь на утверждения своего командования, что на Донбассе якобы был введен запрет на русский язык, а местных русских жителей физически устраняли украинские власти. - Но, проработав там два года, я понял, что все это неправда».

При этом Саликов утверждает, что проблемы у него начались не два года спустя после начала на Донбассе войны, а только в 2022 году, когда по его словам, он отказался выполнить приказ о казни гражданских лиц. Мужчина утверждает, что после этого он оказался под трибуналом, но смог бежать на Кипр. Выполнял ли он такие приказы ранее, не уточняется.