Как фильм-претендент на Оскар-2023 вытаскивает Эстонию из «бывшего СССР»

Например, вы ведете переговоры на покупку фильма. Вы изначально не думаете про страны Балтии. Допустим, нужны права на Россию и СНГ. Говоришь продавцу: «Куплю за 20 тысяч». «Ты чего? Стоит 50», - отвечают продавцы. А в кинобизнесе цены сильно варьируются. Какие-то фильмы продаются за 1000 долларов, какие-то за три миллиона. Часто вы платите в итоге на порядок меньше, чем у вас просят. В какой-то момент вы упираетесь в некую цену. И тогда можно сказать продавцу, что вы согласны на его прайс, но тогда пусть он добавит в пакет и страны Балтии. Условно говоря, ты был готов отдать 25 тысяч на нужный тебе рынок, но хотят 30, добавляя Балтию. И продавцу часто именно так проще и выгоднее продать права на Балтию, чем искать отдельно покупателя в Балтии.