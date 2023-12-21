Один из реальных претендентов на главную кинопремию мира Оскар, фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля», выходит в прокат в Эстонии 22 декабря. Но в Литве этот антивоенный фильм был снят с проката после обвинений прокатчика в связях с Россией, которые тот отрицает. Rus.Postimees узнал у профессионала, который работает на кинорынке стран Балтии, почему так случилось и что изменится после скандала и для киноиндустрии, и зрителей.
Как фильм-претендент на Оскар-2023 вытаскивает Эстонию из «бывшего СССР»
Rus.Postimees первым среди изданий стран Балтии в начале ноября сообщил, что долгожданный фильм живого классика мировой анимации, 82-летнего японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля», в Эстонии, Латвии и Литве покажет новая эстонская компания Artgene.
После этого автор Rus.Postimees и, в том числе, киноэксперт Ян Левченко поговорил с прокатчиком о феномене анимэ Миядзаки.
В середине декабря в Литве разразился скандал, когда кинотеатры страны выступили с заявлением об отказе от проката этого кино.
«Киносообщество Литвы призывает другие страны Балтии отреагировать на потенциально вредные действия России для экономики и киноиндустрии стран Балтии, а также предотвратить хозяйственную деятельность государства-агрессора», - цитировала заявление литовская общественная телекомпания «Литовское радио и телевидение» (LRT).
В то же время в Вильнюсе были сорваны лекции кинокритика Антона Долина, который планировал обсудить творчество Миядзаки со зрителями предпремьерных показов.
Авторы призыва «предотвратить хозяйственную деятельность государства-агрессора» утверждали, что новая эстонская компания якобы связана с РФ.
В свою очередь обладатель прав на прокат одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года, эстонская компания Artgene опровергла обвинения в заработках в пользу РФ.
«Как с юридической, так и с этической точки зрения сделка полностью соответствует нормам и законам Евросоюза и стран Балтии. Более того, по условиям всех соглашений в юридической цепочке от студии Ghibli (японская студия, где и создаются фильмы Миядзаки - прим.ред.) до Artgene все доходы от проката фильма никоим образом не могут поступать в Россию», - в частности, сказано в заявлении кинопрокатчика.
Этот скандал заставил Rus.Postimees присмотреться к тому, как вообще работает продажа прав на прокат иностранного кино в Эстонии. Разобраться нам помог профессионал, который смотрит на происходящее со стороны, но лично знает все стороны скандальной истории.
Глава шведской кинодистрибьюторской компании Maywin Media AB Сэм Клебанов рассказал, почему возникли подозрения литовских коллег, почему нет законных способов влиять на торговцев правами на кино и можно ли защитить зрителей от таких разборок в будущем.
- В Эстонии 22-го декабря стартует прокат фильма, который был снят с проката в Литве. Как утверждали литовские кинотеатры, прокатчики связаны с Россией, а это недопустимо в условиях военной агрессии РФ в Украине. Вы тоже заняты прокатом кино в странах Балтии. Вы смотрите на это все со стороны, зная, как устроен этот бизнес. Вы можете объяснить, что случилось?
- Как вообще устроен кинорынок? Есть всего четыре способа, как фильмы попадают на рынок стран Балтии. Да и на любой другой рынок тоже. Но именно страны Балтии - это особенный рынок. Особенность в том, что все три страны маленькие. И эта территория находится на перекрестке двух больших географических блоков.
Первый путь - продажа прав на прокат в Балтии в пакете с прокатом в бывших странах СССР. Когда я говорю «бывший СССР», я не про политическое образование, а про географию. Но традиционно права на фильмы продавались на весь этот регион разом. И в пространстве бывшего СССР российские дистрибьюторы за последние двадцать лет подмяли под себя практически весь рынок закупки фильмов. По крайней мере, на территории стран СНГ (страны Балтии не входят в СНГ - прим.ред.).
Тут важно уточнить, что я не являюсь участником российского кинорынка. Последний свой фильм я там выпустил в 2018 году. У меня шведская компания, которая создана в 1996 году. До войны я работал и на рынке РФ, и всех остальных стран, которые когда-то входили в бывший СССР.
Фильмы много лет покупались на всю территорию бывшего СССР.
Второй путь - скандинавские дистрибьюторы, когда они точно так же покупают прокат в странах страны Балтии плюсом к Скандинавии. Покупать в пакете всегда выгоднее.
Третий способ - права покупают местные дистрибьюторы из стран Балтии. Их не так много, можно сосчитать на пальцах одной руки, максимум двух рук.
И четвертый способ – когда фильмы голливудских студий выходят через их собственные европейские филиалы. Права на такие фильмы, как та же DUNE, не появляются на открытом рынке. Они выходят через систему выстроенных представительств самого производителя. В РФ были Sony Russia, Universal Russia и так далее.
- Кто и когда придумал систему продажи прав на «бывший СССР»?
- Это сложилось еще в конце 90-х - начале нулевых, когда весь этот рынок только еще вставал на ноги. Именно так я купил свой первый фильм в 1998 году. Это был «Фейерверк» Такеши Китано. Права продавались на все эти страны пакетом. И я приезжал в Эстонию, говорил с местными прокатчиками, фильм шел в «Сыпрусе», «Космосе».
Изначально было понятно, чем больше территорий купишь, тем выгоднее. Точно по такой же логике действуют скандинавские дистрибьюторы, которые покупают права, добавляя в пакет страны Балтии.
И тут нет никакого империализма или пережитка советского прошлого. Трезвый расчет.
Покупка прав на Швецию, Финляндию, а заодно на Эстонию и Латвию - это не попытка восстановить шведскую империю в границах XVII века!
Страны Балтии часто выступают как bargaining chip, то есть такой инструмент ведения переговоров.
Например, вы ведете переговоры на покупку фильма. Вы изначально не думаете про страны Балтии. Допустим, нужны права на Россию и СНГ. Говоришь продавцу: «Куплю за 20 тысяч». «Ты чего? Стоит 50», - отвечают продавцы. А в кинобизнесе цены сильно варьируются. Какие-то фильмы продаются за 1000 долларов, какие-то за три миллиона. Часто вы платите в итоге на порядок меньше, чем у вас просят. В какой-то момент вы упираетесь в некую цену. И тогда можно сказать продавцу, что вы согласны на его прайс, но тогда пусть он добавит в пакет и страны Балтии. Условно говоря, ты был готов отдать 25 тысяч на нужный тебе рынок, но хотят 30, добавляя Балтию. И продавцу часто именно так проще и выгоднее продать права на Балтию, чем искать отдельно покупателя в Балтии.
Сейлс-агентам важно собрать побольше денег. Им важнее продать права на Китай, Францию, Германию. Права часто продаются на всю Латинскую Америку разом. Или мексиканский дистрибьютор может купить права плюсом на Гватемалу, Гондурас и Сальвадор.
Точно так же это работает в странах бывшей Югославии, которые получили свою независимость в страшных войнах. Сейчас туда все продается пакетом. Я общался с людьми, знаю.
Кино - это товар, который продают быстро. Фильм 2023 года нужен в кино в 2023 году или в следующим. Потом кино становится «библиотекой» и цена на него сильно падает. И если есть покупатель на большую территорию, это ок.
Я сам прямо сейчас в переговорах о покупке прав на фильм. Мне нужна Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, а также Латвия, Литва, Эстония.
Еще есть практика продажи на франкоязычные и немецкоязычные территории. Т.к. Австрия после аншлюса попадает в пакет с Германией и вместе с ними там немецкоязычные кантоны Швейцарии. А франкоязычные кантоны продаются вместе с Францией и валлонской половиной Бельгии. А фламандская часть Бельгии продается в пакете с Нидерландами. Так устроен рынок.
- Эстонская компания, которая потеряла литовский рынок с новым фильмом Миядзаки, где взяла права на фильм?
- Говорю как человек со стороны. Я изучил аргументы «независимых расследователей», которые обвинили эстонских прокатчиков в связях с РФ. Компания Artgene, которая купила права на Миядзаки, - новая. Зарегистрирована в Эстонии. Планирует заниматься прокатом именно в странах Балтии. Да, это граждане России и Армении, которые уехали из России. Однако Artgene не связана с Россией. Ребята поменяли свою жизнь в 2022 году. Уехали из России. Строят жизнь на новом месте. Это заслуживает уважения и поддержки. Люди, которые бегут от российской диктатуры, должны иметь возможность начать новую жизнь. Какой смысл бежать, если на новом месте ты заранее воспринимаешься как преступный элемент?
Им нужен фильм, чтобы начать. И, как новички, они ищут сильную картину. Я бы действовал так же. И вот они видят, что есть на рынке непроданные права на Миядзаки. А Миядзаки - это мегасобытие. Этот фильм вызывает обильное слюнотечение у любого грамотного дистрибьютора. Фильм реально претендует на Оскар. Плюс отдельный кайф - приобщение к прокату шедевра. Люди, которые не просто бизнесмены, а еще и любят кино, как ребята из Artgene, делают это еще и поэтому.
Параллельно по рынку ходит информация, что фильм Миядзаки якобы «купила российская компания». Однако по всем доступным документам права принадлежат британской компании Silverbox.
То, что эта британская компания работает с российскими дистрибьюторами, ни для кого не секрет. Но компания британская. Менеджмент - британский. Счета все в Британии. Повода слать деньги в Россию у них нет. Да и способа нет. С точки зрения законодательства и санкций сделка вашей новой эстонской компании абсолютно чистая.
Заявление кинотеатра Sõprus о прокате фильма:
- А сколько прослоек между производителями фильма и эстонским прокатчиком, который так обеспокоил коллег в Литве?
- После японской студии Ghibli, которая сделала фильм, идет французская компания Goodfellas. Они имеют эксклюзивные права на продажу фильма. Все продажи по миру через них. Они заплатили много денег еще на этапе создания фильма. Так финансируется кино за исключением больших вертикально интегрированных медийных холдингов, вроде французской Pathé, или британской BBC. Агенты платят вперед, если понятно, что фильм хорош.
Дальше к Goodfellas приходит покупатель. В нашем случае - британская компания Silverbox. Допускаю, что британская компания является и агентом для российских прокатчиков. Но эстонская компания купила права у британцев.
Знаю, что купить Миядзаки в страны Балтии хотели и другие прокатчики, но для них это оказалось дорого.
Дальше стоит сказать про утверждения, что деньги за прокат фильма Миядзаки якобы могут оказаться в России. Крайне сомневаюсь. Для этого нет никаких юридических оснований. В схеме продажи прав Россия отсутствует: Япония - Франция - Великобритания - Эстония.
Кстати, в настоящее время нет запрета на продажу кино в Россию. Все французы продают. Я с ними говорил только что про скандинавские права, но спросил и про РФ. Продают. Не продают только компании, которые связаны с государственными деньгами.
Варианта показать Миядзаки в странах Балтии, кроме как купить права у британской компании, не существует.
После скандала в сети всплыло много разной информации, вплоть до переписки представителей британской компании с российскими дистрибьюторами. Но никаких доказательств, что британская компания отправляет деньги в Россию, нет. Повторюсь, что продажа прав на Россию вместе со странами Балтии - обычная практика.
- Но, как мы видим, она вызывает отторжение. Встает простой вопрос: от кого зависит коррекция этой практики, чтобы зрители не пострадали в следующий раз?
- Я прекрасно понимаю, почему эта практика вызывает возмущение и отторжение. Очевидно, общественность стран Балтии не хочет, чтобы русский кинобизнес занимал доминирующее положение на рынке этих стран. Тем более, идет война. Страны Балтии находятся по одну сторону фронта. Страны Балтии - одни из самых преданных и активных союзников Украины. За что странам Балтии честь и хвала. А Россия - это Россия... Россия воюет с Украиной.
И я могу понять тех, кто выступил против фильма в Литве. Не хочу говорить, что они дураки. Их возмущение моральными аспектами понятно. Но доказательств нет, а заложники - зрители. Кстати, если так же пристально проанализировать другой репертуар в кинотеатрах той же Литвы, вы найдете фильмы, откровенно купленные российскими прокатчиками. Ваша эстонская компания Artgene попала в «зазор» между старой практикой и ее новым восприятием. Они просто новенькие. Возможно, они не заметили нюансов. Что естественно для новичков.
- Как это может измениться?
- Эта практика уйдет в прошлое, если российские дистрибьюторы перестанут покупать права на СНГ вместе со странами Балтии в пакете, а международные агенты перестанут им такие пакеты продавать. Но продавать перестанут тогда, когда перестанут покупать. Сейлс-агентам все равно, кому продавать.
- То есть должны выйти Макрон и Риши Сунак и призвать сейлс-агентов отказаться продавать права на прокат в Балтии в пакете с правами на «бывший СССР»?
- Нет. Для них это несуществующая проблема. В списке их приоритетов она 155-я. Но этот скандал сделал на самом деле многое, чтобы эта практика хотя бы начала подвергаться сомнению, если не исчезать совсем.
Есть мировая профессиональная пресса: Screen International, Hollywood Reporter и так далее. Вот когда они начнут про это писать, это вызовет реакцию сейлс-агентов. Возникнет общественное мнение там. А российские дистрибьюторы задумаются о политических рисках, как и компании в странах Балтии. Возможно, фильм не был куплен другими местными игроками в Балтии именно потому, что был этот «русский шлейф» за британскими продавцами. И российские дистрибьюторы впредь задумаются, а надо ли покупать права и на страны Балтии, если есть такие риски.
Литовские кинотеатры сказали, что не хотят, чтобы деньги из Литвы оказались в России. Но эстонская компания уже заплатила за фильм. И заплатила британцам. Мне жалко коллег из Эстонии, которые потеряли треть рынка. Жалко зрителей Литвы, которые потеряли фильм Миядзаки.
Потеряла эстонская компания. Правообладатели не потеряли ничего.
Но есть побочный позитив. Есть внимание к проблеме. Возможно, практика изменится.
Символично, что все это случилось с антивоенным фильмом. Впрочем, ранее во многих странах ЕС не вышел и прекрасный антисталинистский фильм, который был запрещен в России «Капитан Волконогов бежал» (он был показан в кинотеатрах Эстонии в 2022 году – прим.ред.). Опять же, дело в претензиях к связям с Россией. Хотя фильм направлен против российского режима.
Я надеюсь, что общественность стран Балтии поймет, что эстонская компания Artgene не совершила никакого преступления или нарушения санкционного режима. Но и не было никаких отступлений от общепринятой бизнес-практики.
И еще важно добавить, что, в сухом остатке, в Литве с новым фильмом Миядзаки выиграет только онлайн-кинотеатр, которому принадлежат права на показ фильма в интернете, когда завершится мировой кинопрокат. Все, кто хотят посмотреть этот фильм в Литве, вынуждены будут идти в интернет.