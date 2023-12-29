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Видео ⟩ Шансов нет, но они есть: талантливая спортсменка из Эстонии пробует самостоятельно квалифицироваться на Олимпиаду

rus.postimees.ee
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Тренерский штаб: Дмитрий и Вадим Силиченко со своей подопечной - Карина Екименко по итогам первого тура заняла второе место, но до квалификации на Олимпиаду ей все еще не хватает баллов.
Тренерский штаб: Дмитрий и Вадим Силиченко со своей подопечной - Карина Екименко по итогам первого тура заняла второе место, но до квалификации на Олимпиаду ей все еще не хватает баллов. Фото: личный архив

На минувшей неделе в Гонконге состоялись соревнования по брейк-дансу, на которых выступала и представительница Эстонии Карина Екименко. Соревнования были крайне важными для спортсменов, поскольку на них можно было набрать баллы для квалификации на Олимпийские игры в Париже. По итогам первого тура 18-летняя спортсменка из Эстонии заняла второе место.

Парижская Олимпиада, которая пройдет летом 2024 года, станет особенной - впервые на ней будет представлена такая спортивная дисциплина, как брейк. И хотя скептики сомневаются, что этот вид спорта закрепится и станет постоянной олимпийской дисциплиной, среди самих спортсменов все серьезно: отборы ведутся на высшем уровне, а за право представить свою страну на Олимпиаде бьются команды из десятков стран.

«Соревнования, которые прошли в Гонконге, были в какой-то степени даже серьезнее чемпионата мира,- рассказывает тренер Карины Вадим Силиченко. - На чемпионате мира выбирали 32 сильнейших спортсменов из 90 стран-участниц, а в Гонконг мы приехали, уже зная, что отобраны 16 сильнейших участниц и на этом этапе будут отбираться лишь 16 - то есть лучшие из лучших. Конкуренция велась среди 60 стран.

По итогам первого тура Карина заняла второе место, опередив многих известных спортсменов. В общем зачете она заняла 19-е место, то есть, если откинуть 16 уже отобранных спортсменов, которым не нужно было набирать баллы, она заняла третье место».

Уже по итогам первого тура Карина Екименко заняла второе место.
Уже по итогам первого тура Карина Екименко заняла второе место. Фото: личный архив

Эстония на Олимпиаде?

Получается, что спортсменка может пройти на Олимпиаду и представлять Эстонию в этой дисциплине? Но, как оказалось, все не так просто.

«Брейк вошел в олимпийскую систему достаточно стремительно, поэтому сейчас пока еще все сырое и неотработанное, - поясняет Силиченко. - Мы в итоге оказались в достаточно необычной ситуации: несмотря на отличное выступление, по количеству заработанных баллов Карина не может еще претендовать на Олимпиаду».

Отбор на Олимпийские игры будут вести среди 40 сильнейших танцоров мира, из которых отберут десять - которые и выступят в Париже. Лучшие определяются по количеству набранных баллов. И если спортсмен не ездит на соревнования, где можно набрать необходимые баллы, то он соответственно не может попасть и на Олимпиаду - неважно, какой у него уровень.

«Соревнования и баллы решают все, поэтому, конечно, обидно, что Карина, несмотря на ее уровень - в Гонконге это мы доказали в очередной раз, она выступала лучше многих признанных спортсменов - пока не набрала достаточного количества очков», - говорит тренер. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие денег.

«Мы в парадоксальной ситуации, - рассказывает Вадим Силиченко. - Все, что мы сейчас делаем, делаем за свой счет. Государственной поддержки и поддержки от Эстонского олимпийского комитета у нас нет до сих пор, несмотря на то, что осенью, казалось бы, ситуация получила разрешение».

Напомним, что довольно долгое время в Эстонии наблюдался достаточно любопытный парадокс - существовали сразу две танцевальные организации - ETSL и ETSÜ. Для того, чтобы иметь возможность представлять Эстонию на международном уровне и получать поддержку от ЭОК, нужно было входить в международную танцевальную организацию. В какой-то момент получилось так, что ETSL оказалась в составе ЭОК, но при этом была исключена из состава международной федерации WDSF (и не могла тем самым рассчитывать на поддержку ЭОК), а ETSÜ, входившая в состав международной организации и имеющая право рассчитывать на поддержку ЭОК, в состав эстонской организации не входила.

«Осенью на собрании Эстонского олимпийского комитета этот вопрос наконец-то решили, ETSL исключили из состава организаций ЭОК, но нашу организацию - ETSÜ так в ЭОК и не приняли, - говорит Силиченко. - В итоге мы оказались подвешенными в воздухе и сейчас, помимо остальных вопросов, придется решать и этот».

Не очень понятный статус эстонских брейкеров лишает их достаточно важного - финансирования. Из-за отсутствия поддержки спортсмены не могут выезжать на многие важные соревнования и тем самым лишаются шансов набрать нужное для квалификации количество баллов.

«В Гонконге мы общались со сборной Украины, ребята были сильно удивлены нашими порядками, - смеется тренер. - Им - и это в условиях войны! - страна оплачивает все: и участие в соревнованиях, и проезд, и проживание. При этом некоторые спортсмены сборной живут не в Украине. А мы все за свой счет - Карина, например, работала все лето, чтобы накопить на поездку в Гонконг. Как можно тренироваться, если ты параллельно еще учишься и работаешь? У нее это получилось, но какой ценой? И на сколько ее хватит в таком ритме? Несколько лет назад мы получали субсидии от ЭОК, но потом все прекратилось, поэтому мы сейчас пытаемся пробиться сами, но это очень непросто - мы просто не можем себе позволить выезжать на все нужные соревнования. Обидно, что у Карины великолепные результаты по итогам всех состязаний, на которых она выступает, но баллов по-прежнему не хватает».

Ради чего?

Уже через месяц шансы пробиться на Олимпиаду для брейкеров исчезнут. Был ли смысл так упираться и есть ли у Карины возможность все-таки вытащить свой счастливый билет?

«Скажем так. Мы принимали решение вступить в борьбу за олимпийские путевки не просто так - нам обещали поддержку, несмотря на разногласия среди двух организаций. И, как я говорил, поддержка первоначально была - благодаря ЭОК мы сумели выступить на соревнованиях в Сеуле, съездили в Испанию, … Везде демонстрировали высокий уровень Но если бы мы знали, что в итоге окажемся в одиночестве и будем выгребать самостоятельно, конечно, подумали бы, нужно ли вообще вкладываться настолько сильно: и морально, и финансово.

Сейчас уже азарт, нужно пройти весь путь до конца - возможно, из-за того, что я в прошлом спортсмен и не привык сдаваться. Кроме того, видя уровень и возможности Карины, понимая, что она может действительно достойно представлять нашу страну не только на международных соревнованиях, но и на Олимпийских играх, странно было бы не попробовать. У нас есть еще один небольшой шанс пробиться - и мы обязательно попробуем его использовать».

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