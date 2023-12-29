Яна Тоом об обвинениях Юри Ратаса: моя позиция не меняется много лет, но раньше его все устраивало

Было ли условием, что Яна Тоом должна при согласиться с тем, что деньги Пруунсильда надо взять? «Он этого прямым текстом не сказал, но это было абсолютно очевидно, потому что этому предшествовало горячее обсуждение на правлении. После чего он меня пригласил и сказал, что у меня первый номер», - объяснила политик. Однако Яна Тоом проголосовала против того, чтобы брать пожертвование.

«После этого отношение ко мне сильно поменялось. При этом мои политические взгляды, строго говоря, за 10 лет не сильно изменились. Они изменились только в том смысле, что я осуждаю агрессию России против Украины, что для многих почему- то стало удивительно. В части защиты прав человека я осталась самой тобой», - рассказывает евродепутат. Правда, объяснить выход Ратаса в люди именно сейчас Тоом затруднилась.

- Что такого вы сделали именно сейчас, что Юри Ратас решил громко заявить о неприемлемости ее позиции?

- Он мне теперь вспоминает поездки в Сирию. Но поездки в Сирию не помешали ему сделать меня заместителем председателя партии, поставить меня вторым номером в общий республиканский список в Рийгикогу и сейчас предлагать мне быть первым номером в Европарламент. Это все ему не мешало. Теперь вдруг стало мешать.

- Так все-таки, почему сейчас стало мешать?

- Я думаю, что в ближайшие дни нам это покажут. Но в принципе, конечно, заявление Юри надо сейчас читать как то, что эти два имени в одном списке быть не могут.Тут другого варианта нет. Если он говорит, что эти два имени быть в одном списке не могут, значит, кто то один должен уйти.

- Я правильно понимаю, что вы не собираетесь никуда уходить?

Нет, с какой стати я буду выходить из партии? Я в политическом смысле человек моногамный и я не вижу для этого никакой причины. Другое дело, что Юри является членом правления и как член правления, он, естественно, имеет право поставить вопрос на повестку дня, вынести на голосование все, что угодно. Почему он делает это через газеты, я не знаю.

- Вам что нибудь известно о том, чтобы этот вопрос планировалось обсудить?

- Нет, этот вопрос не планировалось обсуждать до сегодняшнего дня, потому что такого предложения от нас не поступало. И ни от кого другого не поступало. То есть я предполагаю, что ситуация достаточно конфликтная. Я сказала сразу после конгресса, что я не претендую на первое место в списке. Я понимаю, что это место принадлежит Ратасу по заслугам, в силу его послужного списка, для меня тут проблемы нет. Это его почему то очень задело. Он стал говорить, что это не мне решать... Я говорю, что я не решаю, я просто даю понять, что не хочу это место, потому что это вызывает конфликт, так что бог с ним. Ну, посмотрим, чем все кончится. Очевидно, там есть какой то план.

- Я поняла в этот план может входить его демонстративный выход из партии сейчас?

- Я не хочу спекулировать, но по-моему, тут все считывается, потому что ничего нового же не случилось. То есть старую историю вытащили из шкафа спустя полгода после того, как она стала известна.

- Если Юри Ратас сейчас присоединится к любой другой партии, ему не дадут первый номер в списке...

- Для того, чтобы попасть в Европарламент в некоторых партиях, не надо быть первым номером в списке. Это в принципе не надо, потому что у нас открытые списки. Надо просто выйти и порвать конкурентов. Ну и есть партии, в которых настолько сильный первый номер, что ты за ним обязательно пройдешь.