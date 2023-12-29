Яна Тоом об обвинениях Юри Ратаса: моя позиция не меняется много лет, но раньше его все устраивало

Бывший премьер-министр и бывший председатель Центристской партии Юри Ратас вышел сегодня на публику с мнением, что поведение евродепутата Яны Тоом подрывает репутацию Центристской партии и всей Эстонии, а потому она не должна баллотироваться на выборах в Европарламент. Rus.Postimees попросил дополнительные разъяснения у самого Ратаса, а также спросил мнение Яны Тоом о происходящем.
Когда мы позвонили Юри Ратасу, он подтвердил, что считает деятельность Яны Тоом идущей категорически вразрез с государственной политикой Эстонии. «Эстонские политики, которые представляют в самоуправлениях, в Рийгикогу и в Европарламенте эстонский народ, должны отчетливо понимать, что происходит в Украине. Поддерживать людей, которых Эстония выслала, пусть даже и на свои средства - это я не считаю правильным».
Предисторией этого выступления стала правовая помощь, которую оказывает Яна Тоом депортированным из Эстонии за антигосударственную деятельность Зое Палямар, и, вероятно, Сергею Чаулину. Эта ситуация активно обсуждалась летом. В интервью Елене Повериной Яна Тоом говорила, что всегда занималась защитой прав избирателей, просто тема с высылкой неграждан приковывает больше внимания внутри Эстонии.
«Это мое личное дело. Если я оплачиваю чьи-то судебные издержки из своих личных средств, это не должно никого касаться», - сказала Тоом в студии Postimees в августе. Поскольку этой деятельности Яны Тоом и в самом деле «сто лет в обед» и Юри Ратас ее уже не единожды комментировал, мы спросили у Юри Ратаса, что изменилось сейчас и почему раньше он не реагировал так остро.
«Это ее паттерн поведения, который полностью совпадает с той же ее поездкой к Асаду в Сирию, - ответил Юри Ратас. - Она играет на грани и смотрит, проглотит наше общество это или нет. Я уже очень давно говорил ей это. Еще как руководитель партии и как премьер министр я говорил ей в 2017 году, что подобные шаги должны прекратиться. Тогда сложилось впечатление, что меня поняли».
По словам Ратаса, в правлении партии обсудили вопрос с Палямар, а через несколько дней Яна Тоом опубликовала текст, в котором оправдывала свою деятельность. На вопрос о том, поддерживает ли Яну Тоом в данном вопросе руководитель партии Михаил Кылварт, Юри Ратас ответил: «Я не знаю, поддерживает или нет, но руководитель партии должен быть готов стать однажды премьер-министром, как любой другой руководитель партии. Это значит, он должен четко сказать, что он об этом думает».
По мнению Юри Ратаса, деятельность Яны Тоом идет в разрез с ценностями нашего общества и «кто-то должен наконец громко сказать, где проходит черта». Ратас не ответил на вопрос, какими будут его следующие шаги, если по решению правления Центристской партии и он, и Яна Тоом останутся в списке кандидатов в Европарламент: «Не вижу смысла что-то решать гипотетически. Когда партия примет решение, тогда и обсудим».
Он также не сказал, собирается ли выйти из партии, если с правление с его мнением не согласится. «Я высказал свое мнение, что с таким отношение нельзя баллотироваться в Европарламент. Но ЦП - демократическая структура, пусть правление и собрание уполномоченных решают, как быть. На мой взгляд если человек является кремлевским активистом, за что его высылают из страны, то государство приняло решение на его счет. Это значит, что помогая такому человеку Яна Тоом идет против государства», - отчеканил бывший руководитель ЦП.
С какой стати я буду выходить из партии?
Яна Тоом смотрит на выступление Юри Ратаса в свой адрес со сдержанным изумлением, поскольку еще недавно его ничего не беспокоило в ее деятельности. Излагаем ее версию событий. «История с Зоей Палямар - это старая история, - рассказывает Тоом. - Палямар выслали в июне, уже все знают, что я ей помогаю и 28 июня Юри Ратас и Янус Карилайд оба это комментируют со словами "у нас правовое государство, каждый может обращаться в суд. Да, нам это не нравится, но эта ситуация нормальна в правовом государстве". То есть они оба говорят, что все в порядке».
С какой стати я буду выходить из партии? Я в политическом смысле человек моногамный и я не вижу для этого никакой причины.
Яна Тоом
Потом, по словам Тоом, в правлении партии принимается решение о том, что ЦП отвергнет пожертвования Парвела Пруунсильда. Юри Ратас считал, что пожертвование надо принять (Парвел Пруунсильд предложил трем партиям огромные пожертвования и мнения о том, принимать деньги или вернуть в Центристской партии разделились. ЦП деньги в итоге вернула - прим.ред.)
Тоом говорит, что именно после того, как на правлении не приняли деньги Пруунсильда, его позиция в отношении помощи депортированным поменялась. «То есть если выстроить тайм-лайн, то все будет довольно прозрачно. После первого заседания правления, на котором мы обсуждали пожертвование Парвела Пруунсильда, Юри попросил меня к себе в кабинет и сказал мне, что он видит только меня первым номером в списке кандидатов в Европарламент», - рассказала Яна Тоом.
Было ли условием, что Яна Тоом должна при согласиться с тем, что деньги Пруунсильда надо взять? «Он этого прямым текстом не сказал, но это было абсолютно очевидно, потому что этому предшествовало горячее обсуждение на правлении. После чего он меня пригласил и сказал, что у меня первый номер», - объяснила политик. Однако Яна Тоом проголосовала против того, чтобы брать пожертвование.
«После этого отношение ко мне сильно поменялось. При этом мои политические взгляды, строго говоря, за 10 лет не сильно изменились. Они изменились только в том смысле, что я осуждаю агрессию России против Украины, что для многих почему- то стало удивительно. В части защиты прав человека я осталась самой тобой», - рассказывает евродепутат. Правда, объяснить выход Ратаса в люди именно сейчас Тоом затруднилась.
- Что такого вы сделали именно сейчас, что Юри Ратас решил громко заявить о неприемлемости ее позиции?
- Он мне теперь вспоминает поездки в Сирию. Но поездки в Сирию не помешали ему сделать меня заместителем председателя партии, поставить меня вторым номером в общий республиканский список в Рийгикогу и сейчас предлагать мне быть первым номером в Европарламент. Это все ему не мешало. Теперь вдруг стало мешать.
- Так все-таки, почему сейчас стало мешать?
- Я думаю, что в ближайшие дни нам это покажут. Но в принципе, конечно, заявление Юри надо сейчас читать как то, что эти два имени в одном списке быть не могут.Тут другого варианта нет. Если он говорит, что эти два имени быть в одном списке не могут, значит, кто то один должен уйти.
- Я правильно понимаю, что вы не собираетесь никуда уходить?
Нет, с какой стати я буду выходить из партии? Я в политическом смысле человек моногамный и я не вижу для этого никакой причины. Другое дело, что Юри является членом правления и как член правления, он, естественно, имеет право поставить вопрос на повестку дня, вынести на голосование все, что угодно. Почему он делает это через газеты, я не знаю.
- Вам что нибудь известно о том, чтобы этот вопрос планировалось обсудить?
- Нет, этот вопрос не планировалось обсуждать до сегодняшнего дня, потому что такого предложения от нас не поступало. И ни от кого другого не поступало. То есть я предполагаю, что ситуация достаточно конфликтная. Я сказала сразу после конгресса, что я не претендую на первое место в списке. Я понимаю, что это место принадлежит Ратасу по заслугам, в силу его послужного списка, для меня тут проблемы нет. Это его почему то очень задело. Он стал говорить, что это не мне решать... Я говорю, что я не решаю, я просто даю понять, что не хочу это место, потому что это вызывает конфликт, так что бог с ним. Ну, посмотрим, чем все кончится. Очевидно, там есть какой то план.
- Я поняла в этот план может входить его демонстративный выход из партии сейчас?
- Я не хочу спекулировать, но по-моему, тут все считывается, потому что ничего нового же не случилось. То есть старую историю вытащили из шкафа спустя полгода после того, как она стала известна.
- Если Юри Ратас сейчас присоединится к любой другой партии, ему не дадут первый номер в списке...
- Для того, чтобы попасть в Европарламент в некоторых партиях, не надо быть первым номером в списке. Это в принципе не надо, потому что у нас открытые списки. Надо просто выйти и порвать конкурентов. Ну и есть партии, в которых настолько сильный первый номер, что ты за ним обязательно пройдешь.
Юри Ратас был председателем Центристской партии с осени 2016 когда. В сентябре 2023 года новым председателем Центристской партии был избран Михаил Кылварт. Ратас в этом году свою кандидатуру не выставлял, а поддерживал Танеля Кийка.
Яна Тоом баллотировалась и прошла в Европейский парламент дважды. На выборах в 2014 году она набрала 25 251 голос. Юри Ратас на тех же выборах получил в три раза меньше - 8544 голоса.