«Больше масла!» ⟩ Первая книга известного шеф-повара поражает воображение и вызывает аппетит

«Масла много не бывает! В своей первой кулинарной книге Дьячук хвалит один из важнейших компонентов французской кухни. Надеюсь, последует книга о вине. Это вторая по популярности специя во французской кухне! Удачи Владиславу!» Димитрий Демьянов, гуру эстонской гастрономии

Жизнь шеф-повара и ресторатора полна не только благодарностей довольных гостей, но и историй, порой настолько необычных, что о них нельзя не упомянуть, что Влад и делает на своих страницах.

«Однажды мы готовили ужин на мызе Саку. В меню входили лангустины, которых мы должны были зажарить на гриле и подать с эстрагоновым майонезом и кресс-салатом. Когда ужин уже начался, лангустинов только доставили в Таллинн. Повара отправились за ними на машине со скоростью, о которой лучше умолчать. Так что в тот вечер мы подали гостям самых свежих в нашей практике лангустинов!», - вот одна из историй Дьячука.

Владислав Дьячук на открытии ресторана Päris. Фото: Лаури Лаан.

Когда автор начинает рассказывать о многочисленных поварских конкурсах, описывая, например, свое участие в финале «Золотого Бокюза» в 2009 году, он становится скупым на эмоции, а когда пишет о детях - его переполняет нежность. Дьячук приоткрывает читателю завесу своей личной жизни и рассказывает о Яанике - своей спутнице, соратнице, критике и женщине, рядом с которой так хорошо молчать, сидя на ночной летней террасе, завернувшись в пледы и смакуя шампанское.

Книга богато иллюстрирована. Можно смело утверждать, что фуд-фотограф Лаури Лаан - автор практически всех снимков блюд Дьячука с самого начала его поварской карьеры, а портретные и постановочные снимки мастерски выполнены Тоомасом Волькманном.

Рецепт и фото ставшего популярным паштета из куриной печени в ресторане Mon Repos на страницах книги Дьячука. Фото: репро Вера Копти.

В книге много милых афоризмов. Например, такой пассаж: «Я ем все, кроме миног в желе, да и то потому, что просто переел их однажды». Если книгу прочтет будущий или начинающий повар, он почерпнет в ней и практические советы по профессии. Книжный гурман будет, я уверена, часто перелистывать прекрасно изданный толстый том, который займет заслуженное место на книжной полке. Гурман гастрономический захочет еще раз сходить «к Дьячуку», тем более что шеф скоро откроет еще один ресторан. И об этом он тоже написал в своей книге.