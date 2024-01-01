«Больше масла!» ⟩ Первая книга известного шеф-повара поражает воображение и вызывает аппетит

В конце года принято подводить итоги. Признанный шеф-повар и ресторатор Владислав Дьячук подвел своеобразный итог своей 29-летней кулинарной карьеры, представив свою первую книгу под символическим названием «Rohkem võid!» - «Больше масла!».
Книга Влада Дьячука - совсем не книга рецептов, хотя их в ней предостаточно – есть и простые, и требующие определенных, порой профессиональных навыков. Это и не фотоальбом, хотя она наполнена отличными, выразительными портретами самого автора и снимками блюд.
Это и не автобиография, потому что несмотря на довольно много фактов из жизни, Дьячук не придерживается точной хронологии: все цифры, даты, награды и звания собраны в специальном разделе. Шеф достаточно откровенен, говоря о своей частной жизни, и при этом тактичен и бережен по отношению к своим близким.
Толстый том, состоящий из 216 страниц, издан на превосходной бумаге в количестве всего 800 номерных экземпляров. Это - отличный подарок любителю кулинарии и гастрономии. И еще это – маленький литературный подвиг, потому что бренд-повар и совладелец трех ресторанов, проводящий на любимой работе большую часть своей жизни, нашел время написать захватывающий текст на эстонском языке. Кстати, книга написана простым, понятным, искрящимся юмором и милыми подробностями языком, поэтому ее может с легкостью прочитать человек, даже не владеющий эстонским на высокую категорию.
Как берет за душу история из детства, когда Влад с братом и сестрой проводил лето у бабушки с дедушкой в Белоруссии. У каждого ребенка была своя курочка-любимица, и когда пришла пора возвращаться домой, им с собой дали жареных цыплят – кто-то еще помнит, что в поездах дальнего следования все поголовно ели жареных кур? Нетрудно догадаться, что это оказались именно те курочки, с которыми ребята возились все лето. Слезы, стресс и память на всю жизнь. «Конечно, я не мог съесть ни кусочка», - вспоминает Дьячук.
Влад написал и о своем первом кулинарном опыте, когда в тринадцать лет захотел приготовить картошку-фри, как в McDonald’s, но засмотрелся мультиков, масло подгорело, он бросил кастрюлю в раковину и пустил в кипящее масло струю холодной воды. А потом с работы пришла мама... «Когда я учился в кулинарной школе, преподаватель предупредил: если масло в вашей сковородке начало гореть, ни в коем случае не заливайте его водой», - вспоминает Дьячук совет, опоздавший на несколько лет.
«Когда мой брат поступил в университет, родители купили ему компьютер, что съело все семейные сбережения, поэтому мне было предложено выбрать профессию "получше". Руки у меня всегда росли откуда надо – подростком я уже вовсю делал ремонт в квартире и мог приготовить суп и омлет, поэтому я обдумывал две профессии – автомеханика и повара. "Иди в повара, - сказала мама, - и никогда не будешь бояться, что останешься голодным"», - так было принято решение.
В своей первой книге Влад Дьячук рассказывает, как он искал редкие рецепты французской кухни для своего первого ресторана Mon Repos, как придумывал другую концепцию французской же кухни для своего следующего заведения - Päris, как выбирает продукты и их поставщиков.
Не обошлось в книге и без воспоминаний о его первом настоящем наставнике – Димитрии Демьянове и легендарном (обращусь к читателям, критикующим журналистов за это слово: в данном контексте оно более чем уместно. - В.К.) ресторане Egoist, где началась «шефская» карьера Дьячука.
«Масла много не бывает! В своей первой кулинарной книге Дьячук хвалит один из важнейших компонентов французской кухни. Надеюсь, последует книга о вине. Это вторая по популярности специя во французской кухне! Удачи Владиславу!»
Димитрий Демьянов, гуру эстонской гастрономии
Жизнь шеф-повара и ресторатора полна не только благодарностей довольных гостей, но и историй, порой настолько необычных, что о них нельзя не упомянуть, что Влад и делает на своих страницах.
«Однажды мы готовили ужин на мызе Саку. В меню входили лангустины, которых мы должны были зажарить на гриле и подать с эстрагоновым майонезом и кресс-салатом. Когда ужин уже начался, лангустинов только доставили в Таллинн. Повара отправились за ними на машине со скоростью, о которой лучше умолчать. Так что в тот вечер мы подали гостям самых свежих в нашей практике лангустинов!», - вот одна из историй Дьячука.
Когда автор начинает рассказывать о многочисленных поварских конкурсах, описывая, например, свое участие в финале «Золотого Бокюза» в 2009 году, он становится скупым на эмоции, а когда пишет о детях - его переполняет нежность. Дьячук приоткрывает читателю завесу своей личной жизни и рассказывает о Яанике - своей спутнице, соратнице, критике и женщине, рядом с которой так хорошо молчать, сидя на ночной летней террасе, завернувшись в пледы и смакуя шампанское.
Книга богато иллюстрирована. Можно смело утверждать, что фуд-фотограф Лаури Лаан - автор практически всех снимков блюд Дьячука с самого начала его поварской карьеры, а портретные и постановочные снимки мастерски выполнены Тоомасом Волькманном.
В книге много милых афоризмов. Например, такой пассаж: «Я ем все, кроме миног в желе, да и то потому, что просто переел их однажды». Если книгу прочтет будущий или начинающий повар, он почерпнет в ней и практические советы по профессии. Книжный гурман будет, я уверена, часто перелистывать прекрасно изданный толстый том, который займет заслуженное место на книжной полке. Гурман гастрономический захочет еще раз сходить «к Дьячуку», тем более что шеф скоро откроет еще один ресторан. И об этом он тоже написал в своей книге.