До и после ⟩ Как обустроить детскую, если в семье дети разного возраста

Детская до обновления. Фото: Ikea

«При обустройстве детской важно учитывать, чтобы у каждого ребенка был свой уголок для отдыха, творческой деятельности и место для хранения его вещей. Так что тот факт, что дети быстро растут или у них есть разница в возрасте, не облегчает обустройство комнаты. Однако главное - в удобных и практичных решениях, которые легко адаптировать по мере взросления детей», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.

Детская может быть самой яркой комнатой в доме

В первую очередь можно подумать о цвете стен комнаты и о том, сколько туда попадает естественного солнечного света. Если комната расположена на северной стороне дома, серые стены могут сделать помещение мрачным. Поэтому рекомендуется покрасить стены комнаты в более теплые тона. Также, чтобы визуально разделить комнату на зоны и добавить помещению интересный акцент, участок стены рядом со спальной зоной можно покрасить в другой цвет, например, синий.

«Я рекомендую использовать в детской теплые оттенки и не бояться чуть более ярких, чем обычно, цветов. Дети активны, энергичны и креативны, и пространство, в котором они находятся, должно отражать это», - сказал Кастро.

Устойчивые решения, которые прослужат долгие годы