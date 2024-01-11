До и после ⟩ Как обустроить детскую, если в семье дети разного возраста

В семьях, где несколько детей, родители часто сталкиваются с проблемой, как обустроить одну детскую. Дизайнер интерьера делится идеями, как недорого обновить детскую, чтобы она была функциональной и могла эксплуатироваться долгие годы.
«При обустройстве детской важно учитывать, чтобы у каждого ребенка был свой уголок для отдыха, творческой деятельности и место для хранения его вещей. Так что тот факт, что дети быстро растут или у них есть разница в возрасте, не облегчает обустройство комнаты. Однако главное - в удобных и практичных решениях, которые легко адаптировать по мере взросления детей», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.
Детская может быть самой яркой комнатой в доме
В первую очередь можно подумать о цвете стен комнаты и о том, сколько туда попадает естественного солнечного света. Если комната расположена на северной стороне дома, серые стены могут сделать помещение мрачным. Поэтому рекомендуется покрасить стены комнаты в более теплые тона. Также, чтобы визуально разделить комнату на зоны и добавить помещению интересный акцент, участок стены рядом со спальной зоной можно покрасить в другой цвет, например, синий.
«Я рекомендую использовать в детской теплые оттенки и не бояться чуть более ярких, чем обычно, цветов. Дети активны, энергичны и креативны, и пространство, в котором они находятся, должно отражать это», - сказал Кастро.
Устойчивые решения, которые прослужат долгие годы
Дизайнер интерьера рекомендует использовать в детской мебель, удобную, практичную и легко адаптируемую по мере роста детей. «Например, раздвижные кровати - это не только экологичные, но и доступные решения, которые прослужат долгие годы. Кровать «растет» вместе с ребенком: ее легко раздвинуть и даже не придется менять матрас. Матрас также раскладывается, и вы можете добавить к нему до двух дополнительных частей, увеличив его длину от 130 до 165 или 200 см. Если меняется интерьер комнаты или вы просто хотите что-то обновить, вы также можете заменить изголовье», - предложил дизайнер интерьера.
Модульные решения гардеробной также можно адаптировать к возрасту детей. Высоту полок или вешалок можно со временем регулировать, чтобы найти идеальную высоту, на которой дети смогут легко дотягиваться до вещей. Такие решения для хранения и гардеробной универсальны и комбинируются. Например, вы можете выбрать модульную систему хранения, состоящую из открытых легких каркасов, которые можно комбинировать по вашему желанию. Даже разные каркасы гардероба можно комбинировать и строить высоко или низко, под скошенным потолком или закрывать весь край стены. Если места мало и стандартные решения гардеробной с дверцами не помещаются в комнату, можно также выбрать шкаф с выдвижными частями.
Решения для хранения и организации игрушек
У детей обычно много игрушек, поэтому в детских необходимы хорошие системы хранения. «Многофункциональная система хранения с внутренними органайзерами идеально подходит для любой детской, где необходимо хранить и систематизировать всевозможные игрушки, одежду или книги. Комбинированный каркас для хранения имеет несколько пазов, благодаря чему там можно разместить как полки, так и, при необходимости, легкие пластиковые ящики на разной высоте. Дети могут легко вытащить их и в любой момент положить обратно. Низкое место для хранения облегчает детям доступ и организацию своих вещей. Наклейки с рисунками или инструкциями можно разместить на коробках, чтобы дети могли легко найти нужные им игрушки», - сказал Кастро.
Приятным дополнением интерьера станет детский столик, который может быть как практичным местом для занятий искусством и поделками, так и полезным решением для хранения вещей, если его дополнить ящиками для хранения. Ящики для хранения можно разместить под крышкой, чтобы ребенок мог легко добраться до своих игрушек.
«Перфорированные стены — чрезвычайно практичное дополнение к любой детской. Они не занимают дополнительного места, а просто используют свободное место на стене и могут комбинироваться с различными аксессуарами, чтобы держать необходимые вещи рядом со столом или складывать туда игрушки, вешать рюкзаки, ключи и другие предметы», - рассказал дизайнер интерьера IKEA.
Он напоминает, что в небольших помещениях важно использовать высоту стены для экономии места и создания дополнительных мест для хранения вещей за счет присоединения комбинаций шкафов, ящиков, открытых полок и т. д.