ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Сидеть и ждать», «возьму оружие и пойду на передовую»: жители Эстонии рассказали, что будут делать в случае нападения на страну

Что вы планируете делать в чрезвычайной ситуации?

Лууле: Я живу в деревне. Мне ничего не остается кроме как сидеть и ждать, что будет дальше.

Лууле. Фото: Кадр из видеоопроса.

Рогер: Я сейчас прохожу срочную службу, поэтому выбора у меня нет.

Сигне: Ну, запаслась бы едой. Я живу в деревне, поэтому там немного безопаснее. Была бы готова слушать новости.

Кайдо: Я бы нашел возможность помочь.

Кайдо. Фото: Кадр из видеоопроса.

Вальдо: Я бы пошел защищать страну. Если в этом есть нужда, то пошел бы и на фронт.

Анна: Сложно сказать. Я, честно, не готова к тому, что это произойдет.

Айри: Даже и не знаю, что бы я делала…

Арво: Я возьму оружие и пойду на передовую.

Посетитель торгового центра Ülemiste: У меня есть план, но публично о нем я заявлять не хочу.

Посетитель торгового центра, который не пожелал публично заявлять о планах действий в случае чрезвычайной ситуации в Эстонии. Фото: Кадр из видеоопроса.

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Знаете ли вы, где в Эстонии расположены общественные убежища?

Кайдо: Нет.

Арво: Не знаю. Знаю, что в Козе есть какой-то большой бункер, но его еще не отремонтировали.

Арво. Фото: Кадр из видеоопроса.

Лууле: Только лишь подвал. Но, возможно, он нас не защитит.

Сигне: У нас есть свой подвал.

Сигне. Фото: Кадр из видеоопроса.

Вальдо: Ну, только подвалы. Они частично обозначены как убежища.

Анна: Наверное, нет. Не изучала даже этот вопрос.

Анна. Фото: Кадр из видео.