На днях власти Швеции посоветовали своему народу быть готовыми к войне. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс заявил, что если Путину удастся завоевать Украину, следующими могут стать страны Балтии. Rus.Postimees поинтересовался у гостей и жителей Таллинна: каков их план действий в случае нападения на Эстонию?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Сидеть и ждать», «возьму оружие и пойду на передовую»: жители Эстонии рассказали, что будут делать в случае нападения на страну
Что вы планируете делать в чрезвычайной ситуации?
Лууле: Я живу в деревне. Мне ничего не остается кроме как сидеть и ждать, что будет дальше.
Рогер: Я сейчас прохожу срочную службу, поэтому выбора у меня нет.
Сигне: Ну, запаслась бы едой. Я живу в деревне, поэтому там немного безопаснее. Была бы готова слушать новости.
Кайдо: Я бы нашел возможность помочь.
Вальдо: Я бы пошел защищать страну. Если в этом есть нужда, то пошел бы и на фронт.
Анна: Сложно сказать. Я, честно, не готова к тому, что это произойдет.
Айри: Даже и не знаю, что бы я делала…
Арво: Я возьму оружие и пойду на передовую.
Посетитель торгового центра Ülemiste: У меня есть план, но публично о нем я заявлять не хочу.
Знаете ли вы, где в Эстонии расположены общественные убежища?
Кайдо: Нет.
Арво: Не знаю. Знаю, что в Козе есть какой-то большой бункер, но его еще не отремонтировали.
Лууле: Только лишь подвал. Но, возможно, он нас не защитит.
Сигне: У нас есть свой подвал.
Вальдо: Ну, только подвалы. Они частично обозначены как убежища.
Анна: Наверное, нет. Не изучала даже этот вопрос.
Айри: Лишь те, что были в советские времена, но сейчас же их перестроили. В общем-то, все они теперь потеряны.
Хватает ли в СМИ информации о том, как народу нужно себя вести в чрезвычайной ситуации? О тех же убежищах, например.
Айри: Я особо не слушаю радио и не читаю новости, наверное, поэтому и не знаю этой информации.
Арво: Что касается обычных жителей - нет. Говорят, находитесь в панельных домах, но в случае ракетного обстрела панельный дом нас не спасет.
Вальдо: Информация есть, в СМИ она точно пробегает. Но просто этих мест, в общем-то, мало.
Анна: Судя по тому, что я мало об этом знаю, наверное, было бы лучше, если информации будет больше.
Есть ли у вас какие-либо запасы? Еды или топлива, к примеру.
Вальдо: Да, конечно есть. Какой-то недельный запас точно.
Лууле: Да, у нас естественно есть запасы, но их немного.
Сигне: Подвал, конечно, забит всяким добром.
Рогер: В подвале точно что-то найдется.
Анна: У меня электромобиль, поэтому запаса топлива, к сожалению нет. Что касается еды, сказать, что есть прям запас, тоже не могу. Чуть-чуть есть, но не на долгий период.
Айри: Нет. Вообще ничего.
Арво: Да. Я всегда езжу с полным баком, а дома всегда есть запас еды и воды на два-три дня. Есть фонарик и радио на батарейках, которое можно носить с собой. Ведь если дойдет до войны, вся информация передается через СМИ. Я уже настолько стар, что знаю, что делать.