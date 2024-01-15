Финляндия полностью запретит продажу недвижимости гражданам РФ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен хочет добиться полного запрета на сделки с недвижимостью для граждан России, сообщает 15 января издание Yle.

Член кабинета министров Петтери Орпо уточнил, что «правовое решение» может быть найдено уже нынешней весной, а ограничения могут коснуться и условий аренды, и проверки уже проведенных сделок с недвижимостью.

Готовящиеся ужесточения коснутся не только россиян, но и представителей других стран, которые не входят в ЕС и ЕЭП (Европейское экономическое пространство - прим.ред.).

В настоящее время министр обороны Финляндии уже наделен правом вето на сделки с иностранцами, если продажа недвижимости затрагивает интересы безопасности страны.

Rus.Postimees в январе 2024 года рассказывал, что Хяккянен запретил продажу россиянам магазина недалеко от финско-российской границы.

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До этого об аналогичных запретах министра обороны Финляндии, которые касались других попыток россиян приобрести недвижимость, сообщалось в октябре 2023 года.

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Ужесточение правил продажи недвижимости было введено на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

В ноябре 2022 года в Финляндии была создании специальная группа по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП. Последнее ужесточение не только предоставило министерству обороны право расследования происхождения денег у желающих купить недвижимость в стране, но и наделило государство правом преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от объектов вооруженных сил или погранохраны.