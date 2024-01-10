Россиянам снова запретили покупать недвижимость в Финляндии

Министр правительства Петтери Орпо Антти Хакканен не согласовал сделки на приобретение недвижимости покупателями из-за пределов стран Европейского союза и Европейской экономической зоны. Об этом 10 января сообщает сайт министерства обороны Финляндии.

Отрицательные решения касаются магазина в Иломантси (Северная Карелия) и двух магазинов в Соткамо (Кайнуу). Решения основаны на законе о необходимости получения разрешения на приобретение некоторых объектов недвижимости, уточняют в пресс-службе военного ведомства Финляндии.

«В магазине Иломантси покупателем является компания с частично российским участием. Площадь объекта недвижимости, расположенного в Соткамо, дважды продавалась между разными компаниями одного и того же владельца. Компании, о которых идет речь, принадлежат фонду, зарегистрированному в Великобритании, вторым ответственным лицом которого также является человек из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ», - сказано в сообщении.

В случае с российским покупателем финское минобороны утверждает, что объект в Иломантси может быть использован таким образом, что это «может затруднить организацию национальной обороны, контроль и защиту территориальной целостности и национальной безопасности». Этот городок находится всего в 20 километрах по прямой от границы с Россией и в 75 километрах по автомобильной дороге до ближайшего КПП Вяртсиля, который в настоящее время закрыт.

Rus.Postimees рассказывал, что министр обороны Финляндии в октябре не согласовал три сделки по продаже недвижимости россиянам.

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На этом фоне финская пресса сообщает, что решение о продлении закрытия восточной границы может быть бессрочным. Новое решение правительства Петтери Орпо должно быть принято на текущей неделе. 9 января премьер-министр Финляндии дал понять, что запрет на работу финских КПП, который истекает 14 января, может быть продлен.

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10 января финские пограничники задержали четверых нелегалов недалеко от границы в районе городка Париккала.