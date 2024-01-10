На границе с Россией задержаны четверо, сообщают финские пограничники

Очередная группа нарушителей границы задержана пограничниками Финляндии. Об этом 10 января сообщает официальный аккаунт пограничной службы Юго-Восточной Финляндии в социальной сети Х.

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала. Инцидент расследуется как подозрение на нарушение государственной границы», - лаконично сообщают финские пограничники.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on ottanut kiinni neljä henkilöä Parikkalan alueella. Tapahtumaa tutkitaan epäiltynä valtiorajarikoksena. — Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) January 10, 2024

Откуда и куда шли нарушители, а также их гражданство не уточняются, но стоит отметить, что Париккала славится своим уникальным лесным музеем под открытым небом, где среди сосен прячутся сотни бетонных человеческих скульптур.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что 14 января пограничные переходы на границе с Россией не откроются.

«Судя по той информации, что я располагаю на данный момент, в России ничего не изменилось, - заявил глава финского кабмина, отметив, что ситуация с гражданами РФ на территории Финляндии учитывается. - Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом».

Читайте также За рубежом Русские Финляндии создают организацию для борьбы с закрытием границы

Правительство Финляндии закрыло погранпереходы на восточной границе в середине ноября. 14 декабря были открыты два из них, но уже 15 декабря закрыты снова, т.к. в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища.

Читайте также Эстония Откуда в Эстонию едут нелегалы и почему давление мигрантов остановилось на Финляндии