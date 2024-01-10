На границе с Россией задержаны четверо, сообщают финские пограничники

Премьер Петтери Орпо ранее намекнул, что 14 января границы не откроют.
Очередная группа нарушителей границы задержана пограничниками Финляндии. Об этом 10 января сообщает официальный аккаунт пограничной службы Юго-Восточной Финляндии в социальной сети Х.
«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала. Инцидент расследуется как подозрение на нарушение государственной границы», - лаконично сообщают финские пограничники.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto on ottanut kiinni neljä henkilöä Parikkalan alueella. Tapahtumaa tutkitaan epäiltynä valtiorajarikoksena.— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) January 10, 2024
Откуда и куда шли нарушители, а также их гражданство не уточняются, но стоит отметить, что Париккала славится своим уникальным лесным музеем под открытым небом, где среди сосен прячутся сотни бетонных человеческих скульптур.
Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что 14 января пограничные переходы на границе с Россией не откроются.
«Судя по той информации, что я располагаю на данный момент, в России ничего не изменилось, - заявил глава финского кабмина, отметив, что ситуация с гражданами РФ на территории Финляндии учитывается. - Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом».
Правительство Финляндии закрыло погранпереходы на восточной границе в середине ноября. 14 декабря были открыты два из них, но уже 15 декабря закрыты снова, т.к. в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища.