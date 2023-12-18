Русские Финляндии создают организацию для борьбы с закрытием границы

«Есть серьезный консенсус. Не думаю, что он будет поколеблен. Те русскоязычные избиратели Финляндии, кто сегодня не доволен действиями финских властей, не имеют возможности выбрать партию, которая будет вести другую политику в отношении России, - объяснил эксперт, которому пришлось из поездки в Петербург возвращаться в Хельсинки через Таллинн. - Среди финских политиков есть общая линия по отношению к России. Эта линия была начата еще до парламентских выборов, которые привели к власти нынешнее правительство. Эта линия была начата предыдущим правительством. И я не вижу ничего, что должно случиться, чтобы финское правительство изменило свою политику».