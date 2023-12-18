Русские Финляндии создают организацию для борьбы с закрытием границы

Финские семьи, в которых есть россияне и граждане РФ, живущие в Финляндии, создают общественную организацию с целью добиваться отмены решений правительства Петтери Орпо, которыми была остановлена работа КПП на восточной границе.
Около пятидесяти человек в минувшее воскресенье собрались в центральной библиотеке Хельсинки Ооди, чтобы создать общественную организацию, которая ставит своей целью продвижение интересов и защиту прав россиян и лиц с двойным гражданством, проживающих в Финляндии. Об этом сообщает финская государственная медиа-корпорация Yle.
Как рассказала журналистам ведущая этого мероприятия Карина Терехова, объединение россиян и финских семей, где есть граждане РФ, не ограничится борьбой за возобновление работы КПП на финско-российской границе.
«Это [закрытие восточной границы] первая проблема, которой нам придется заняться. Но мы не ограничиваем деятельность только этим вопросом. Наверняка возникнут и другие темы, которые потребуют обоюдного диалога с руководством Финляндии», - сказала Терехова в интервью Yle.
Финляндские русские создают общество, выступающее за открытие восточной границы https://t.co/eM7EOJGCpC— Yle Novosti (@ylenovosti) December 18, 2023
На вопрос о том, что именно члены организации, которая может юридически появиться уже через несколько недель, хотят донести до правительства Петтери Орпо, Карина Терехова пояснила, что речь идет о соблюдении законов.
«Соблюдайте свои собственные законы. Не сосчитать, сколько законов было нарушено при решении о закрытии границы, - сказала активистка. - Мы готовы к сотрудничеству и являемся порядочными гражданами. Мы - ваши соседи, обычные люди, коллеги, учителя, работники сферы услуг, медсестры. Мы вовсе не враги, мы - порядочные граждане Финляндии».
При этом ведущая учредительной встречи нового финского общественного объединения уточнила, что члены организации понимают мотивы правительства Финляндии.
«Мы согласны с правительством Финляндии, но сейчас нужно искать другие решения. Их обязательно можно найти. Все решения, которые уважают права человека, хороши», - уточнила Терехова.
17 декабря в приграничном финском городе Лаппеенранта прошел митинг с требованием открыть КПП. На акции в этом маленьком городе, куда традиционно ездили многие жители Петербурга и Ленобласти, собралось около пятидесяти человек, сообщает Yle.
Russians, dual nationals protest #Finland's border closurehttps://t.co/O7SpzCIyol— Yle News (@ylenews) December 18, 2023
Правительство Финляндии в середине ноября стало закрывать восточную границу. 14 декабря были открыты два КПП на границе с Ленобластью и российской Карелией, но в тот же день власти республики сообщили, что снова закроют погранпереходы из-за возобновления приезда в страну из РФ граждан третьих стран, которые просят международную защиту.
После закрытия границы, в Финляндию прибыли иностранные сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, чтобы помогать финским пограничникам патрулировать границу. До этого Кремль выражал обеспокоенность возможностью появления на финско-российской границе представителей силовых структур других стран. Песков даже намекал на возможность военного ответа.
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О том, что власти Финляндии не рискуют столкнуться с политическими последствиями решений о закрытии финско-российской границы, ранее Rus.Postimees говорил профессор Университета Хельсинки Владимир Гельман.
«Есть серьезный консенсус. Не думаю, что он будет поколеблен. Те русскоязычные избиратели Финляндии, кто сегодня не доволен действиями финских властей, не имеют возможности выбрать партию, которая будет вести другую политику в отношении России, - объяснил эксперт, которому пришлось из поездки в Петербург возвращаться в Хельсинки через Таллинн. - Среди финских политиков есть общая линия по отношению к России. Эта линия была начата еще до парламентских выборов, которые привели к власти нынешнее правительство. Эта линия была начата предыдущим правительством. И я не вижу ничего, что должно случиться, чтобы финское правительство изменило свою политику».
Rus.Postimees ранее рассказывал, что закрытие финских границ не привело к перемещению потоков просителей международной защиты в ЕС к границам Эстонии.