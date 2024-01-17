Объясняют эксперты: почему потеря Россией только одного А-50 очень сильно меняет военную ситуацию?

При этом эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс обращает внимание на то, что в понедельник в социальных сетях начали активно распространяться слухи, что оба российских самолета были сбиты по ошибке силами российской же ПВО. Сакс считает, что это может быть инфооперацией, так как даже нелепая ошибка может показаться российской власти более приемлемой версией, чем признание способности Украины уничтожать российские цели в воздухе очень далеко от линии фронта.

В то же время в поддержку версии о том, что российские самолеты вполне могли быть сбиты российскими же силами, высказываются и российские военные эксперты, выступающие против российской агрессии. В частности, эту версию поддерживает в своем фейсбуке летчик-испытатель с огромным стажем Александр Гарнаев.

Потеря экипажа тоже очень важна

Павел Аксенов из русской службы Би-би-си подчеркивает, что России очень не хватает таких самолетов и она их больше не выпускает, кроме того, на борту А-50 могли быть опытные специалисты, подготовить которых непросто.

Как сообщил «Радио Свобода» попросивший об анонимности военный аналитик, «эти самолеты способны просматривать всю Украину вплоть до Львова, выдавать целеуказания на боевые самолеты, распределять между ними цели. Не менее важно и то, что вместе с самолетом погиб и высококвалифицированный персонал, до 20 человек, который сложно заменить».