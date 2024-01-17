Объясняют эксперты: почему потеря Россией только одного А-50 очень сильно меняет военную ситуацию?

Потеря Россией над Азовским морем разведывательного самолета А-50, по оценке ряда экспертов, может оказать очень значительное влияние на ход боевых действий в регионе. Западные, украинские и российские специалисты продолжают давать в СМИ оценки значению такого типа машин для возможностей российской армии, а также строить гипотезы, с помощью какого оружия Украина могла добиться такого успеха, и не могли ли российские силы сами по ошибке поразить свои самолеты.
Ссылаясь на обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 17 января, «Европейская правда» сообщила в среду о том, что британская разведка «почти убеждена», что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 лежит на дне Азовского моря. По мнению британских разведчиков, это заставит командование РФ ограничить зону деятельности ее военных самолетов.
Разведка отмечает, что 14 января А-50 «почти точно» взорвался и упал в западной части акватории Азовского моря, а поврежденному Ил-22М удалось сесть на одном из российских аэропортов.
Качественный скачок украинской ПВО?
В воскресенье появились сообщения о том, что Россия потеряла два военных самолета над Азовским морем. Особое внимание привлекла потеря разведывательного самолета А-50, которая, по оценке ряда экспертов, может оказать очень значительное влияние на ход боевых действий в регионе. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, унитожение этого самолета повлияет на способность РФ поддерживать круглосуточную связь в зоне конфликта, а спикер группы «Юг» Наталья Гуменюк считает, что сбитие этого самолета отсрочит ракетные обстрелы Украины.
Украинский военный аналитик Сергей Гармаш отметил, что потеря россиянами двух важных самолетов в районе Азовского моря говорит о качественном скачке украинских сил ПВО, и поэтому россиянам сейчас будет крайне важно определить, чем он обусловлен, в частности, могли ли украинцы получить какие-то новые средства ПВО, способные уничтожать столь хорошо защищенные цели.
При этом эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс обращает внимание на то, что в понедельник в социальных сетях начали активно распространяться слухи, что оба российских самолета были сбиты по ошибке силами российской же ПВО. Сакс считает, что это может быть инфооперацией, так как даже нелепая ошибка может показаться российской власти более приемлемой версией, чем признание способности Украины уничтожать российские цели в воздухе очень далеко от линии фронта.
В то же время в поддержку версии о том, что российские самолеты вполне могли быть сбиты российскими же силами, высказываются и российские военные эксперты, выступающие против российской агрессии. В частности, эту версию поддерживает в своем фейсбуке летчик-испытатель с огромным стажем Александр Гарнаев.
Потеря экипажа тоже очень важна
Павел Аксенов из русской службы Би-би-си подчеркивает, что России очень не хватает таких самолетов и она их больше не выпускает, кроме того, на борту А-50 могли быть опытные специалисты, подготовить которых непросто.
Как сообщил «Радио Свобода» попросивший об анонимности военный аналитик, «эти самолеты способны просматривать всю Украину вплоть до Львова, выдавать целеуказания на боевые самолеты, распределять между ними цели. Не менее важно и то, что вместе с самолетом погиб и высококвалифицированный персонал, до 20 человек, который сложно заменить».
В материале Би-би-си также есть упоминания о мнениях многих экспертов о том, что Ил-22М мог быть подбит огнем российской ПВО, которая защищает Керченский мост, при этом ВСУ называют инциденты «спецоперацией в Приазовье», но если оба самолета были действительно поражены украинцами, то неизвестным остается способ их поражения.
В качестве наиболее правдоподобной версии предполагается использование системы Patriot с ракетой PAC-2, но в этом случае пришлось бы размещать комплекс вблизи линии фронта, подвергая драгоценный комплекс опасности.
«Разместить Patriot так близко к переднему краю - более чем рискованная операция», - сказал DW главред издания Defense Express Олег Катков. При этом, как указывает DW, Катков напомнил, что так же были сбиты несколько российских боевых самолетов и вертолетов в Брянской области на границе с Украиной в мае 2023 года.
Результат дают старые советские системы?
В то же время у Украины остались старые советские ЗРК С-200, которые Украина приспособила по стрельбе по наземным целям. Если бы украинцам удалось восстановить боеспособность таких ракет для ударов по воздушным целям, то их дальность - до 600 километров - позволила бы поразить самолеты над Азовским морем из глубокого тыла.
Согласно справочнику Military Balance 2022, в летном состоянии у России перед началом войны меньше десяти самолетов А-50У. Главная ценность такого летающего радара состоит в том, что он позволяет российскому командованию изучать расположение и схему работы украинской ПВО - радаров, пусковых установок. Он также позволяет отслеживать полеты украинской авиации. Потеря такого самолета неизбежно ослабляет амбиции России сохранять господство в воздухе в этой войне.
Ранее один российский самолет А-50 был сильно поврежден в результате диверсии. Это произошло 26 февраля 2023 года на военном аэродроме в Мачулищах в Беларуси. Самолет был отправлен в Россию на ремонт. О его состоянии ничего неизвестно, и степень повреждений также неясна.
Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на военных экспертов, имеющихся у России самолетов этого типа не хватает для организации постоянного наблюдения за всей линией фронта. При этом стоимость одного А-50 оценивается в 330 млн долларов.