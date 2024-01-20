Диагноз: скоростное недержание

Сколько-то лет назад я поинтересовался у подвозившего меня после тренировки знакомого, почему он абсолютно на всем пути превышал максимально разрешенную скорость движения, хотя на дворе была зима, дорога была покрыта снежной кашей, под которой скрывался лед, дул сильный ветер, а из-за метели видимость была в несколько десятков метров.

Сначала он пытался напирать на то, что, мол, у машины новая шипованная резина, полный привод, да и вообще у него большой опыт за плечами, а потом обмолвился: «Просто не могу я ездить медленно». На мой уточняющий вопрос о том, что он подразумевает под понятием медленно, ответил, что привык ездить со скоростью потока, который, как правило, движется с превышением как минимум на 5-10 км/ч.

На мои доводы о том, что в законе не просто так сказано о том, что скорость должна соответствовать навыкам водителя, дорожным и погодным условиям, он заявил, что в законе ведь не говорится, что, например, в случае метели или плохой видимости надо ехать 30км/ч… Аргументный аргумент. В общем, каждый из нас остался при своем мнении.

К сожалению, судя по ситуации на дорогах и количеству аварий, которые, как может показаться, происходят на ровном месте, подобных взглядов придерживается внушительная часть обладателей водительских прав. То есть в условиях плохих погодных и дорожных условий некоторые нарушают скоростной режим и не соблюдают дистанцию не потому, что куда-то спешат или боятся опоздать, а просто потому, что не могут ехать, как им кажется, медленно...

Может, все-таки лучше в полночь оказаться дома, чем несколькими часами раньше в морге?