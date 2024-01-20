Диагноз: скоростное недержание

Утром в прошлую пятницу, 12 января, Эстония проснулась с новостью о серьезной аварии на Таллиннской окружной дороге. По последним данным, участниками нескольких ДТП стали 25 транспортных средств, десять человек попали в больницу. Судя по реакции общества, для некоторых так и осталось загадкой, как же люди так умудрились.
Конечно, причин той или иной беды всегда несколько. В случае с авариями можно ругать и коммунальные службы за плохую уборку снега, и Транспортный департамент за плохую организацию движения или даже синоптиков за неточный прогноз погоды. Но ведь у каждого из нас есть своя голова на плечах, и каждый должен оценивать ситуацию, руководствуясь опытом, законом, логикой и так далее. И если вы переоценили свои возможности, вряд ли виноваты в этом окружающие.
У нас люди привыкли, что столь масштабные аварии, как на окружной, происходят где-то за границей, потому что «они там при виде пары снежинок теряют навыки вождения». Без особого труда, можно найти большое количество подборок, как массовые ДТП происходят в южной части Европы или, например, в США или Великобритании, когда дороги неожиданно оказывались покрыты снегом и льдом. И если в случае со странами, где умеренный климат позволяет круглый год ездить на летней или всесезонной резине, зима на самом деле может прийти неожиданно, то по отношению к Эстонии эта фраза чаще имеет иронический подтекст.
Тем не менее, наш народ регулярно пытается кому-то доказать, что законы физики на них не действуют, а ЗоДД придумали слабаки или «свидетели педали тормоза», которые просто не умеют ездить. И в это можно бы поверить, если бы не происходящее на дорогах. Зачастую складывается впечатление, что чем хуже погодные и дорожные условия, тем безрассуднее ведут себя за рулем многие водители.
Сколько-то лет назад я поинтересовался у подвозившего меня после тренировки знакомого, почему он абсолютно на всем пути превышал максимально разрешенную скорость движения, хотя на дворе была зима, дорога была покрыта снежной кашей, под которой скрывался лед, дул сильный ветер, а из-за метели видимость была в несколько десятков метров.
Сначала он пытался напирать на то, что, мол, у машины новая шипованная резина, полный привод, да и вообще у него большой опыт за плечами, а потом обмолвился: «Просто не могу я ездить медленно». На мой уточняющий вопрос о том, что он подразумевает под понятием медленно, ответил, что привык ездить со скоростью потока, который, как правило, движется с превышением как минимум на 5-10 км/ч.
На мои доводы о том, что в законе не просто так сказано о том, что скорость должна соответствовать навыкам водителя, дорожным и погодным условиям, он заявил, что в законе ведь не говорится, что, например, в случае метели или плохой видимости надо ехать 30км/ч… Аргументный аргумент. В общем, каждый из нас остался при своем мнении.
К сожалению, судя по ситуации на дорогах и количеству аварий, которые, как может показаться, происходят на ровном месте, подобных взглядов придерживается внушительная часть обладателей водительских прав. То есть в условиях плохих погодных и дорожных условий некоторые нарушают скоростной режим и не соблюдают дистанцию не потому, что куда-то спешат или боятся опоздать, а просто потому, что не могут ехать, как им кажется, медленно...
Может, все-таки лучше в полночь оказаться дома, чем несколькими часами раньше в морге?