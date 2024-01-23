В ночь с 29 на 30 ноября прошлого года жительница Эстонии Оксана Пост с мужем и детьми пересекли эстонско-российскую границу. Семья решила переселиться в Россию по программе переселения соотечественников из-за, как они говорят, «разнузданной русофобии» и предстоящей школьной реформы. О деталях своего переезда Оксана рассказала каналу «Шпроты в изгнании».
«Бежавшая» из Эстонии в Россию Оксана Пост: здесь все можно понять с первого раза и без умственного напряжения!
У Оксаны Пост и ее мужа четверо детей, из которых уехали в Россию с родителями трое. Старший уже совершеннолетний и он не стал перебираться в РФ, а решил «делать карьеру в Европе», как объяснила его мать.
Планировать отъезд в Российскую Федерацию семья Пост стала планировать сразу после 24 февраля 2022 года, так как в Эстонии, по ее мнению, началась «оголтелая русофобия» и жить в такой обстановке стало невозможно.
Бежала семья неспешно, как они сами признают - почти два года готовились, продавали дом, но все-таки ведущий если произносит слово «уехали», то тут же поправляется и говорит «бежали». Почему отъезд называется побегом и кто при этом гнался за Оксаной Пост?
В марте прошлого года ее возмутили парламентские выборы. «Они были настолько фальсифицированные, настолько грязно проведены, что мы решили продать дом и стали собирать документы на программу переселения соотечественников», - говорит Оксана.
Она говорит, что последней каплей, переполнившей чашу терпения стала затеянная эстонским государством школьная реформа. В следующем году детей Пост «попадали под этот каток», то есть им предстояло начать учиться в Эстонии на эстонском языке. Ввиду такой опасности было принято решение не медлить и увозить детей в Россию.
До отъезда Оксана Пост не была в Российской Федерации 30 лет и сейчас ее поразило, как страна похорошела, как много в магазинах товаров и как процветает культура. В филармонии Нижнего Новгорода, куда уехала семья, обнаружились детские спектакли, поэтому сейчас семья «напитывается настоящей культурой».
Кроме филармонии семья посещает и другие массовые мероприятия. На странице в Facebook уже появились фотографии детей с военной техникой и солдатами российской армии.
«В честь 80-летия освобождения Великого Новгорода от фашистско-немецких захватчиков в городе состоялся торжественный парад, - пишет Пост на своей стене в Facebook. - А ещё сегодня нам повезло увидеть пролёт Русских Витязей и услышать, как стреляют зенитки».
Ведущий признается, что его, как рижанина удивило, что в Эстонии вообще до сих пор существует образование на русском языке, в Латвии то его давно нет.
По этому поводу Пост рассказала историю закрытия русской школы в Кейла. Сама она была членом НКО, которая занималась защитой этой школы.
Справка
26 ноября 2019 года Кейлаское городское собрание приняло решение № 28, которым ликвидировало в городе русскую школу. Это решение при поддержке НКО «Русская школа Эстонии» было оспорено председателем попечительского совета Кейлаской основной школы Оксаной Пост.
Полиция безопасности указывала в своих ежегодниках, что НКО «Русская школа Эстонии» является инструментом российского влияния в Эстонии.
В суде интересы НКО представлял Мстислав Русаков. После того, как все три инстанции в Эстонии отказали признать решение горсобрания недействительным, он сказал, что НКО «изначально не надеялись на благополучное решение этого дела в Эстонии. Пройти внутренние инстанции было необходимо для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека».
14 сентября 2023 года, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение, в котором пришел к выводу, что переход на обучение на государственном языке не противоречит Конвенции по правам человека и не является дискриминирующим.
В России Оксана не работает, а ее муж намерен в России открыть собственный бизнес. Женщина во время интервью постоянно говорит, что чувствует себя там как дома и больше всего ей нравится то, что все вокруг написано по-русски и все «можно понять без всяких умственных напряжений».
Пост рассказала, что одновременно с ее семьей собирался уехать в Россию и Аллан Хантсом с семьей. Он успел продать квартиру и уже был готов к эвакуации, перевозить его вещи и семью планировал тот же перевозчик, который перевозил хозяйство семьи Пост. Однако, в день отъезда Аллан написал, что поездка отменяется и отключил телефон.
«Я стала звонить и выяснять, куда он подевался и что случилось. Так я узнала, что его арестовали», - говорит Пост, которая в это время была уже в России. Напомним, что Хантсом был членом неонацистского движения «Русское национальное единство» (РНЕ), которое запрещено в Эстонии и во многих регионах РФ. Хантсом вместе с единомышленниками Сергеем Васечкиным и Сергеем Селезневым решил печатать в Эстонии периодическое издание РНЕ «Коловрат», за что и предстал перед судом. Также они обвинялись в использовании фашистской символики.