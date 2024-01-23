«Бежавшая» из Эстонии в Россию Оксана Пост: здесь все можно понять с первого раза и без умственного напряжения!

У Оксаны Пост и ее мужа четверо детей, из которых уехали в Россию с родителями трое. Старший уже совершеннолетний и он не стал перебираться в РФ, а решил «делать карьеру в Европе», как объяснила его мать.

Планировать отъезд в Российскую Федерацию семья Пост стала планировать сразу после 24 февраля 2022 года, так как в Эстонии, по ее мнению, началась «оголтелая русофобия» и жить в такой обстановке стало невозможно.

Бежала семья неспешно, как они сами признают - почти два года готовились, продавали дом, но все-таки ведущий если произносит слово «уехали», то тут же поправляется и говорит «бежали». Почему отъезд называется побегом и кто при этом гнался за Оксаной Пост?

В марте прошлого года ее возмутили парламентские выборы. «Они были настолько фальсифицированные, настолько грязно проведены, что мы решили продать дом и стали собирать документы на программу переселения соотечественников», - говорит Оксана.

Она говорит, что последней каплей, переполнившей чашу терпения стала затеянная эстонским государством школьная реформа. В следующем году детей Пост «попадали под этот каток», то есть им предстояло начать учиться в Эстонии на эстонском языке. Ввиду такой опасности было принято решение не медлить и увозить детей в Россию.