Галерея ⟩ «Когда приходишь к людям в дом, лучше говорить на их языке»: актер и режиссер Русского театра о работе в эстонской команде

- На мой взгляд, эта постановка происходит очень вовремя. Мир стоит на пороге очень серьезных перемен. Мы дошли до точки, когда нужно как-то определяться и совершать важные поступки. Ну, например, ученые говорят, что, если человечество не изменит свой образ жизни, через 70 лет жить на планете будет невозможно. То есть это напрямую касается вот этих недавно родившихся детей (кивок в сторону малышей, пришедших с родителями в кафе – прим. ред. ). В пьесе идет речь о том, как прошлое меняет настоящее. Но ведь и наша сегодняшняя жизнь – это наследство, что пришло к нам из прошлого. Это банальная мысль, но сегодня мы должны поменять свою жизнь, потому что у нас было именно такое прошлое.

«Артем – один из немногих…»

Юлле Лихтфельдт, ведущая актриса театра в Раквере

- С Артемом очень легко работать, он просто замечательный. Я считаю, что он один из НЕМНОГИХ (выделено комментатором – прим. ред.) режиссеров, у которых очень четкое понимание сценической истории. Нам, актерам, остается только формализовать его видение.

Юлле Лихтфельдт на актерском мастер-классе в 2015 году. Фото: LIIS TREIMANN /PM/SCANPIX BALTICS

Языкового барьера у нас нет, ведь большая часть труппы понимает русский язык, а сам Артем все чаще сыплет эстонскими предложениями. Когда ему не хватает слов, он как очень хороший актер показывает, что ему нужно. И сразу понятно, что он хочет сказать как режиссер.

Я бы также добавила, что, если режиссер и актеры делают одно дело ради общей цели, а история, которую они хотят рассказать, непосредственно их касается, то язык не важен! Конечно, если говорить в узком смысле о трудностях общения.