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Конфликт ⟩ Ведущий актер сокращен, спектакли отменяются. Что происходит в Русском театре?

Расследование Rus.Postimees
Мюзикл «Mоя прекрасная леди» в Русском театре Эстонии. Виктор Марвин, Элина Нечаева, Анна Сергеева, Александр Ивашкевич. Фото: Nikolai Alhazov
Анастасия Тидо
, журналист
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Недавно стало известно, что руководство Русского театра Эстонии приняло решение снять с репертуара спектакль Артема Гареева «Хор Харона». Тихо ушли с афиши и «Мертвые души». Новости выглядят на первый взгляд рутинно - просто очередные изменения в репертуаре. Rus.Postimees разбирался, правда ли, что за удалением пьес из репертуара стоит гораздо более драматичная история, в которой «кадры решают все».

За последние полтора года Русский театр Эстонии не раз попадал на страницы газет не в связи с постановками, а из-за кадровых изменений. В августе прошлого года внимание привлек художественный руководитель театра Филипп Лось, который высказался в резких выражениях об Эстонии и ее жителях. 12 сентября он был уволен.

Тогда совет театра решил воспользоваться правом объединить должности члена правления и художественного руководителя театра, и Филиппа Лося временно заменила директор театра Светлана Янчек. В августе этого года был найден новый худрук - Дмитрий Петренко из Лиепаи (Латвия). 

Дмитрий Петренко.
Дмитрий Петренко. Фото: Evija Trifanova

Директор Лиепайского театра Херберт Лаукштейнс, который лишился в лице Петренко главного режиссера, сказал, что директор театра Светлана Янчек в шутку ему сказала еще весной «поделись Димой, отдай его нам». «Мы тогда посмеялись, но оказалось, что у директора с Петренко уже шли к тому моменту переговоры», - сказал Лаукштейнс. 

Однако поработать вместе Петренко и Янчек не придется: уже объявлен конкурс на должность директора Русского театра, и действующий директор в конкурсе не участвует. И вот в такой момент, когда художественный руководитель еще может считаться новым в театре человеком, а через несколько месяцев и директор будет новый, в репертуаре и составе труппы проводятся серьезные изменения.  

Поскольку часть коллектива не поняла принятых руководством театра решений, возник конфликт. Мы отдаем себе отчет, что оценивать связанные с искусством решения - дело неблагодарное, поэтому постарались избегать оценочных суждений. 

«Хор Харона» больше не споет

Недавно руководство Русского театра решило снять с репертуара спектакль Артема Гареева «Хор Харона». Директор театра Светлана Янчек сказала ERR, что причина в его нерентабельности и необходимости освободить место для других постановок. 

Директор признала, что спектакль пользовался успехом у публики. «Это в известной мере так, но целый ряд спектаклей пользуется успехом. Как могут прийти на смену одним спектаклям другие, если старые спектакли не будут сходить со сцены?» - прокомментировала Янчек.

Директор Русского театра Эстонии Светлана Янчек.
Директор Русского театра Эстонии Светлана Янчек. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

«Я сожалею, что такая рутинная каждодневная работа театра вызывает столь болезненное внимание, потому что процессы снятия спектаклей, замены их новыми работами происходят во всех театрах мира», - сказала она. 

Слова директора подтвердил один из членов театрального коллектива, который захотел остаться анонимным: «[Илья] Нартов играл в спектакле "Хор Харона" главную роль. По факту спектакль должен был максимум доиграть этот сезон, так как редко собирал даже 100 человек, а это большая сцена, рассчитанная на 650 мест. Он уже второй год стоял под вопросом. Мне непонятно, почему сейчас вдруг такая реакция». 

Илья Нартов.
Илья Нартов. Фото: Михкель Марипуу

И вот тут мы подошли к главной интриге истории. Месяц назад из театра неожиданно ушел Илья Нартов. Возникла необходимость вводить в спектакли, где он играл, других актеров. Режиссер Артем Гареев тоже получил задачу ввести нового актера в спектакль «Хор Харона». Гареев предложил на роль, которую исполнял Нартов, Виктора Марвина.

Очевидно, руководство театра с выбором Гареева не согласилось, а Гареев настаивал именно на Марвине. Итог нам известен - спектакль сняли со сцены. Упомянутый выше анонимный источник сказал, что у директора есть протоколы встреч с Артемом Гареевым, из которых видно, что режиссер «сам сделал все, чтобы спектакля не было».

Мы поговорили с режиссером-постановщиком Артемом Гареевым и спросили, зачем он сделал все, чтобы его спектакля не было. «Мне странно такое слышать от коллег. Это все равно что обвинить родителя в том, что он желает зла своему ребенку. Ни один режиссер не хочет, чтобы списывали его спектакль», - удивился услышанному Гареев. 

По поводу протоколов Гареев сказал, что в них нет ничего плохого, но в Русском театре так никогда не было принято общаться по рабочим вопросам. 

По словам Артема Гареева, он сам к журналистам не ходил, его попросили прокомментировать ситуацию. «У меня позиция такая - не лезь, пока не спрашивают, но если спросили, тогда говори правду». По словам режиссера, правда в том, что «Хор Харона» никто убирать из репертуара не собирался, несмотря на то, что одну из главных ролей в нем исполнял Илья Нартов. 

«Мои коллеги знают, как я работаю, они знают, что я люблю свои спектакли. Мне было сказано выбрать Нартову замену, исходя из того, кто меньше занят в спектаклях. Но роли так не распределяются!» - сказал Гареев. Режиссер хотел видеть в этой роли Виктора Марвина, потому что он подходит на эту роль. 

«Меня учили, что 80% успеха спектакля зависит от правильного распределения ролей. Я отношусь к этому с большим вниманием и не могу назначать человека на роль только потому, что он мало играет. Я не понимаю логику! Зачем мне предпринимать какие-то действия, чтобы моего спектакля не было?» - удивляется режиссер.

Шесть главных ролей - не повод остаться

Получается, что для руководителя театра было предпочтительнее снять спектакль с репертуара, чем отдать роль Марвину? Действительно, еще 18 августа Марвин получил уведомление о сокращении его актерской ставки. Директор приняла решение о сокращении именно его, несмотря на то, что у него было семь ролей, шесть из которых – главные. 

Теперь зрители, которые взяли билеты на «Мертвые души», в декабре спектакль не увидят. Уведомление об этом уже висит на странице театра. «9 декабря в 18:00 спектакль "Мертвые души" отменяется. В этот день вашему вниманию будет предложен спектакль "Мастер и Маргарита". Если предложенная замена вам не подходит, вы можете посетить любой спектакль из репертуара Русского театра до конца сезона (31.05.2024)... Театр приносит свои извинения».

Сейчас еще не снят с репертуара, но пока не играется спектакль «Преступление и наказание». По словам Артема Гареева, на этот спектакль всегда был полный зал. Незаметно исчез из репертуара спектакль «Мрожек», впервые поставленный в августе 2021 года. Во всех этих постановках играл Виктор Марвин. Но его решено было сократить как не особенно нужного театру актера. Шесть главный ролей, как говорится, не повод. 

Помимо того что Марвин был занят во многих спектаклях, его нельзя было сокращать с точки зрения закона: он отец ребенка, которому не исполнилось трех лет. У таких работников в случае необходимых сокращений есть преимущество, и сначала должны быть рассмотрены другие кандидатуры на сокращение. Именно поэтому Марвин обратился в комиссию по трудовым спорам и требует от театра компенсацию за незаконное сокращение. 

Председатель Эстонского театрального союза Герт Раудсеп сообщил нам мнение союза о решении директора театра: «По оценке ЭТС, которая основана на анализе, проведенном юристом союза Теа Рохтла, с Марвиным поступили незаконно. Поскольку его заявление сейчас рассматривается комиссией по трудовым спорам, мы сейчас не можем дать более развернутый комментарий».

То же самое отметил в своем заявлении в комиссию по трудовым спорам председатель Эстонского союза актеров Тынн Ламп. «Театру было известно о незаконности этого сокращения, так как мы уведомили работодателя об этом еще на встрече 11 августа 2023 года, а 18 августа мы еще раз это подтвердили: в случае сокращения у работника, воспитывающего ребенка до трех лет, есть преимущественное право остаться на работе. Считаю, что Русский театр нарушил закон сознательно».

На наш вопрос о незаконности сокращения Виктора Марвина Светлана Янчек ответила: «В законе указано, что у воспитывающего ребенка работника есть преимущество перед другими, об этом мне известно».

На вопрос, в чем тогда причина сокращения Марвина, директор ответила, что разбирательство в трудовой комиссии объявлено закрытым, т.к. касается личных данных других членов коллектива, и по закону она не имеет права комментировать этот вопрос.

Свои предположения о реальных причинах конфликта высказал сам Марвин. Он считает, что директору не нравится, что у него есть свое мнение и он его не боится озвучивать. Эту причину подтвердили нам еще пара членов коллектива. Это, разумеется, личное видение ситуации, но директор нам свою версию не озвучила, сославшись на закрытое рассмотрение трудового спора. 

По словам Виктора Марвина, утверждение директора, что рассмотрение спора закрытое - это неправда. «Театр через своего адвоката пытался добиться того, чтобы оно было закрытым, но они получили отказ», - сказал Марвин.  

Остановимся на официально озвученных причинах сокращения. Мы не видели приказ, но в заявлении председателя Эстонского союза актеров эти причины приведены и названы абсурдными.

Так, Тынн Ламп в заявлении для комиссии по трудовым спорам пишет, что обоснование, будто у актера «слишком мало работы», абсурдно, так как «на момент сокращения у Виктора Марвина была роль в семи постановках из которых шесть (!) главных ролей. Исполнение главной роли требует серьезнейшей профессиональной подготовки и не каждый актер на это способен». 

Сцена из спектакля «Преступление и наказание». Раскольников - Виктор Марвин.
Сцена из спектакля «Преступление и наказание». Раскольников - Виктор Марвин. Фото: Елена Вильт / архив Русского театра

Театру нужны молодые актеры, а не «средневозрастные»

Далее Тынн Ламп пишет, что шесть главных ролей и участие в семи постановках - это скорее большая нагрузка, а не слишком низкая. Кроме того, именно работодатель должен обеспечивать актера работой, поэтому приводить небольшую нагрузку как обоснование сокращения нельзя. Очевидно, сокращение было обосновано «низкой нагрузкой». 

«Также исполнение шести главных ролей свидетельствует о том, что актер важен для театра - работодатель в шести случаях решил, что Виктор справится с главной ролью», - считает председатель Эстонского союза актеров. Здесь напомним, что Артем Гареев хотел добавить к ним седьмую главную роль, но театр не одобрил его выбор.

Коты - герои спектакля «Коти - біженці». Слева направо Арина Сесмий, Татьяна Космынина, Виктор Марвин, Анна Сергеева-Марвина.
Коты - герои спектакля «Коти - біженці». Слева направо Арина Сесмий, Татьяна Космынина, Виктор Марвин, Анна Сергеева-Марвина. Фото: Viktor Marvin

Допустим, у театра мало денег и есть необходимость в сокращении расходов на персонал. Однако в 2022-2023 году в театр взял на работу более десятка молодых актеров. Мы спросили у Светланы Янчек, как согласуется необходимость сократить Марвина и набор новых сотрудников в таком количестве.

«Потому что зрители хотят, чтобы молодых героев исполняли в театре молодые актеры, мальчиков играли мальчики, а не мужи, девочек – девочки, а не тетеньки», - ответила нам директор театра. Что ж, Виктору Марвину 37 лет. Далее цитирую переписку с директором театра.

Вопрос: Я не хотела бы передергивать, но если одного актера сокращают, а десять других берут и причина тому - их молодость, то вывод напрашивается сам. Марвин старый?

Ответ Светланы Янчек: Вы предвзяты. Марвин принадлежит к среднему поколению. Например, вместе с ним из спектакля «Goodbye, Берлин» был выведен и другой актер среднего поколения и введены молодые артисты». (Тут нужно отметить, что актер был выведен из спектакля, а не уволен или сокращен - прим.ред.).

Вопрос: Я не поняла вопрос с возрастом и необходимостью сократить расходы. Кого еще сократят?

Ответ Светланы Янчек: И это вопрос личных данных. Без ведома актеров ничего о форме их договора я не имею права говорить.

Вопрос: Вы пишете, что у воспитывающего ребенка работника есть преимущество перед другими, об этом вам известно. Почему вы не рассмотрели другие кандидатуры на сокращение? Если у отца ребенка до трех лет преимущество, то в чем его минусы, которые перевесили требование закона?

Ответ Светланы Янчек: По закону разбирательство в трудовой комиссии объявлено закрытым. Ни одна сторона не имеет права выносить в публичное пространство контекст и факты разбирательства. Я не нарушаю закон.

По поводу более эффективного управления театром Министерство культуры дало театру рекомендацию. Тынн Ламп пишет: «Это была общая рекомендация, такую получили и другие театры, работающие в форме Целевых фондов. Утверждение, что финансирование уменьшится и поэтому нужно сокращать актера или переводить его на разовый договор, ложно. Зарплатный фонд Русского театра не уменьшится. Это нам подтвердили советник министерства и член совета Русского театра Лаури Кауниссааре, а также Министр культуры и канцлер министерства».

Сегодня художественный руководитель Русского театра Эстонии Дмитрий Петренко придет в студию к Елене Повериной, смотрите передачу в 10-00 прямом эфире. 

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