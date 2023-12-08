Конфликт ⟩ Ведущий актер сокращен, спектакли отменяются. Что происходит в Русском театре?

Недавно стало известно, что руководство Русского театра Эстонии приняло решение снять с репертуара спектакль Артема Гареева «Хор Харона». Тихо ушли с афиши и «Мертвые души». Новости выглядят на первый взгляд рутинно - просто очередные изменения в репертуаре. Rus.Postimees разбирался, правда ли, что за удалением пьес из репертуара стоит гораздо более драматичная история, в которой «кадры решают все».
За последние полтора года Русский театр Эстонии не раз попадал на страницы газет не в связи с постановками, а из-за кадровых изменений. В августе прошлого года внимание привлек художественный руководитель театра Филипп Лось, который высказался в резких выражениях об Эстонии и ее жителях. 12 сентября он был уволен.
Тогда совет театра решил воспользоваться правом объединить должности члена правления и художественного руководителя театра, и Филиппа Лося временно заменила директор театра Светлана Янчек. В августе этого года был найден новый худрук - Дмитрий Петренко из Лиепаи (Латвия).
Директор Лиепайского театра Херберт Лаукштейнс, который лишился в лице Петренко главного режиссера, сказал, что директор театра Светлана Янчек в шутку ему сказала еще весной «поделись Димой, отдай его нам». «Мы тогда посмеялись, но оказалось, что у директора с Петренко уже шли к тому моменту переговоры», - сказал Лаукштейнс.
Однако поработать вместе Петренко и Янчек не придется: уже объявлен конкурс на должность директора Русского театра, и действующий директор в конкурсе не участвует. И вот в такой момент, когда художественный руководитель еще может считаться новым в театре человеком, а через несколько месяцев и директор будет новый, в репертуаре и составе труппы проводятся серьезные изменения.
Поскольку часть коллектива не поняла принятых руководством театра решений, возник конфликт. Мы отдаем себе отчет, что оценивать связанные с искусством решения - дело неблагодарное, поэтому постарались избегать оценочных суждений.