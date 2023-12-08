Конфликт ⟩ Ведущий актер сокращен, спектакли отменяются. Что происходит в Русском театре?

Очевидно, руководство театра с выбором Гареева не согласилось, а Гареев настаивал именно на Марвине. Итог нам известен - спектакль сняли со сцены. Упомянутый выше анонимный источник сказал, что у директора есть протоколы встреч с Артемом Гареевым, из которых видно, что режиссер «сам сделал все, чтобы спектакля не было».

Мы поговорили с режиссером-постановщиком Артемом Гареевым и спросили, зачем он сделал все, чтобы его спектакля не было. «Мне странно такое слышать от коллег. Это все равно что обвинить родителя в том, что он желает зла своему ребенку. Ни один режиссер не хочет, чтобы списывали его спектакль», - удивился услышанному Гареев.

По поводу протоколов Гареев сказал, что в них нет ничего плохого, но в Русском театре так никогда не было принято общаться по рабочим вопросам.

По словам Артема Гареева, он сам к журналистам не ходил, его попросили прокомментировать ситуацию. «У меня позиция такая - не лезь, пока не спрашивают, но если спросили, тогда говори правду». По словам режиссера, правда в том, что «Хор Харона» никто убирать из репертуара не собирался, несмотря на то, что одну из главных ролей в нем исполнял Илья Нартов.