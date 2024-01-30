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«Скопилось много непроверенных работ»: каковы настроения учителей на второй неделе забастовки?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Забастовка учителей.
Забастовка учителей. Фото: Sander Ilvest

Председатель Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что более 2500 учителей продолжат забастовку и на этой неделе. Мы решили узнать у учителей нескольких таллиннских школ, произошли ли какие-нибудь изменения с момента начала забастовки и есть ли какие-то промежуточные итоги.

В понедельник, 22 января, стартовала всеэстонская забастовка учителей, уже в первый день которой бастовало более 18 000 учителей в более восьмисот образовательных учреждений по всей стране.

Основное требование забастовки - установить минимальную заработную плату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро в месяц.

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