«Скопилось много непроверенных работ»: каковы настроения учителей на второй неделе забастовки?

Председатель Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что более 2500 учителей продолжат забастовку и на этой неделе. Мы решили узнать у учителей нескольких таллиннских школ, произошли ли какие-нибудь изменения с момента начала забастовки и есть ли какие-то промежуточные итоги.