Председатель Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что более 2500 учителей продолжат забастовку и на этой неделе. Мы решили узнать у учителей нескольких таллиннских школ, произошли ли какие-нибудь изменения с момента начала забастовки и есть ли какие-то промежуточные итоги.
Для подписчиков
«Скопилось много непроверенных работ»: каковы настроения учителей на второй неделе забастовки?
В понедельник, 22 января, стартовала всеэстонская забастовка учителей, уже в первый день которой бастовало более 18 000 учителей в более восьмисот образовательных учреждений по всей стране.