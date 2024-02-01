СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Очередная жертва мошенничества, пожар в Нарве, застрявший на балконе человек

Насилие

31 января в полицию поступило заявление от 22-летней женщины, которая сообщила, что во время конфликта на улице Мыйзавахе в Тарту ее избил 34-летний мужчина. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

31 января в полицию поступило сообщение, что в волости Кохила 44-летний мужчина напал на свою 43-летнюю сожительницу. Скорая помощь оказала женщине первую помощь, а полицейские задержали 43-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Мошенничество

31 января 65-летняя женщина сообщила, что на ее имя был подписан договор займа с BB Finance OÜ на сумму 710 евро и два договора займа с Placet Group OÜ на сумму 2500 и 1600 евро. Деньги были переведены на банковский счет женщины, затем ее попросили перевести суммы на ее счет LHV, а затем суммы были сняты в банкоматах.