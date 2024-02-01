Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о мошенническом звонке жительнице Йыхви, а также о нарушение пограничного режима человеком на озере Ляммиярв. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в окрасочном цехе производственного здания на улице Кульгу в Нарве и о застрявшем на балконе человеке в Выру.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Очередная жертва мошенничества, пожар в Нарве, застрявший на балконе человек
Насилие
31 января в полицию поступило заявление от 22-летней женщины, которая сообщила, что во время конфликта на улице Мыйзавахе в Тарту ее избил 34-летний мужчина. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу на машине скорой помощи.
31 января в полицию поступило сообщение, что в волости Кохила 44-летний мужчина напал на свою 43-летнюю сожительницу. Скорая помощь оказала женщине первую помощь, а полицейские задержали 43-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Мошенничество
31 января 65-летняя женщина сообщила, что на ее имя был подписан договор займа с BB Finance OÜ на сумму 710 евро и два договора займа с Placet Group OÜ на сумму 2500 и 1600 евро. Деньги были переведены на банковский счет женщины, затем ее попросили перевести суммы на ее счет LHV, а затем суммы были сняты в банкоматах.
31 января жительница Йыхви получила телефонный звонок от лиц, представившихся должностными, которые сообщили о утечке данных и о том, что на ее имя был взят кредит. Для решения проблемы ей было предложено загрузить на свой телефон программу AnyDesk, через которую ей нужно было ввести свои пин-коды. После этого на счет женщины был зачислен кредит в размере 4000 евро, а также были увеличены лимиты на снятие наличных денег. Осознав, что что-то не так, женщина обратилась в полицию. Мошенникам не удалось получить кредитные деньги с ее счета. Полиция выяснит точные обстоятельства дела в ходе уголовного разбирательства.
31 января 60-летняя женщина сообщила, что 14 октября 2022 года без ее ведома с ESTO AS был подписан кредитный договор на сумму 3 972,04 евро с использованием ее личных данных.
В полицию обратилась жительница Раквере, которая получила через Instagram предложение заработать на криптовалюте почти 20 000 евро. Для этого женщине нужно было сделать переводы на указанный счет на сумму 2540 евро, однако обещанного дохода она не получила. Полиция ведет уголовное производство по данному делу. Начало формы
31 января житель Сааремаа сообщил полиции, что 11 декабря он заказал детскую кроватку в интернет-магазине vantowood.eu и оплатил как кроватку, так и ее доставку банковским переводом на банковский счет в Польше. После осуществления перевода мужчина не смог связаться с продавцом и не получил товар. Причиненный материальный ущерб составил 376 евро.
Безопасность на границе
31 января гражданка Республики Казахстан 1963 года рождения хотела вылететь в Стамбул. Женщина нелегально находилась в Шенгенской зоне в течение 14 дней. В связи с этим ей выдали предписание покинуть Эстонию в течение семи дней, запретили въезд на один год и шесть месяцев и оштрафовали на 400 евро.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шесть граждан Молдовы, двух граждан России, одного гражданина Австралии и одного гражданина Канады.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию шесть граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
31 января за помощью к пограничникам обратился рыбак, отправившийся на озеро в волости Алутагузе, который в густом тумане не смог найти дорогу обратно на берег на квадроцикле. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
30 января на пограничный пункт Нарва прибыл гражданин России, который незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 396 дней, один из которых он провел в Эстонии. Иностранцу выдали предписание покинуть страну, запретили въезд на три года, оштрафовали на 700 евро, а затем разрешили выехать в Россию.
31 января пограничники кордона Муствеэ обнаружили нарушение пограничного режима человеком на озере Ляммиярв. Пограничники задержали латвийского рыбака, которого доставили в место службы Мехикоорма для проведения процессуальных действий. Мужчину оштрафовали на 80 евро за нарушение пограничного режима.
ДТП
31 января в 15:45 в поселке Ийзаку волости Алутагузе спасатели заметили автомобиль, съехавший с дороги. Автомобиль был вытащен на дорогу, никто не пострадал. В 16:05 в поселке на шоссе Йыхви-Тарту был замечен еще один автомобиль, съехавший с дороги, которому также помогли выехать на дорогу.
1 февраля в 7:47 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей в деревне Выйбла волости Тарту на шестом километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете. Скорая помощь отвезла одного пострадавшего в больницу. Спасатели обеспечили пожарную безопасность и затем освободили дорогу для движения.
Пожары
31 января в 16:20 поступило сообщение о пожаре в окрасочном цехе производственного здания на улице Кульгу в Нарве. Люди были эвакуированы из здания. Прибыв на место, спасатели увидели пламя на крыше здания и большой столб дыма над ним. Горели крыша и подкровельное пространство. К 16:46 основное пламя было потушено, и началось вскрытие конструкций крыши. Пожар был ликвидирован к 19:13. Причина возгорания устанавливается. Известно, что в тот же день в здании проводились пожарные работы.
31 января в 12:24 автоматическая пожарная сигнализация сообщила о риске возгорания в школе Тамме в Тарту. Из помещений, наполнявшихся дымом, были эвакуированы дети. Оказалось, что в пылесборнике опилочной машины в кабинете трудового обучения в мешке находились тлеющие частицы стружки и от них возникли небольшие очаги пожара. Пожар был потушен двумя ручными огнетушителями и водой. Через вентиляцию дым попал во все здание, поэтому детей отправили на этот день домой. Для проверки безопасности устройства были вызваны электрики. Точную причину пожара устанавливают инспекторы.
31 января около 16:28 в Тарту в начале улицы Выру загорелся моторный отсек легкового автомобиля, который спасатели тушили снизу, чтобы не ломать капот. О происшествии был уведомлен владелец автомобиля, который приехал и остался следить за пожарной безопасностью.
31 января в 22:33 дымовой датчик Nublu сообщил о риске возгорания в квартире на улице Аллика в Валга. Первый прибывший на место происшествия сотрудник службы безопасности эвакуировал ребенка и отца, которые на машине скорой помощи были доставлены в больницу для осмотра. В квартире на плите была обнаружена кастрюля с горящей едой, которую убрали. Плита была выключена, и опасность пожара миновала.
Прочее
31 января в 10:44 спасатели выехали на Пальяссааре-теэ в Пыхья-Таллинн, откуда было получено сообщение о большом разливе нефти. Спасатели засыпали нефтяное пятно площадью около ста квадратных метров опилками и сообщили об этом в службу уборки улиц. К 11:11 разлив был ликвидирован.
1 февраля в 05:03 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Равила в поселке Козе упало дерево, перекрыв движение в обоих направлениях. Спасатели Козе прибыли на место в 05:11 и с помощью бензопилы убрали дерево к 05:18.
31 января в Силламяэ из стоящей у жилого дома автомобиля начало вытекать масло. Поскольку его владелец уехал за границу, инцидент пришлось устранять спасателям. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
31 января в 22:41 поступило сообщение, что на балконе третьего этажа дома на улице Корели в Выру из-за заклинившей двери оказался заперт человек, которому грозила опасность обморожения. Спасатели проникли в квартиру и открыли балконную дверь изнутри.