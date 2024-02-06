Репортаж из Калласте ⟩ Город, не попавший на карту: здесь тоже хотят развития, но устали верить власти

Да и не только волости. «Ничего удивительного: Европейский союз был создан большими европейскими странами. А для чего? Для рынков. Чтобы свою продукцию можно было как можно легче реализовать. Зачем ты тут будешь выращивать свое, когда они не собираются сбавлять обороты? Это жесткий экономический механизм, разве не так?», - рассуждает Леонид, пока мы ходим и разглядываем его чудесные изделия. Видно, что уж они-то согревают его сердце, в отличие от накопленного жизненного опыта.

Любимый УАЗ Леонида с радиатором по кличке «Злюка». Фото: Ян Левченко

«Я этим занимаюсь всю жизнь, и вот почему, - поясняет хозяин. – Ты живешь, пока у тебя есть планы на завтра. Ложишься спать и думаешь: вот это хорошо сделал, а теперь то надо, а значит –встать пораньше, все успеть. Мы ведь и с женой как встретились, так нет, чтобы со свадьбы стиральную машину купить, решили копить на мотоцикл. 45 лет назад села Галина ко мне в коляску, как я ее на своем старом мотоцикле до дому подвозил, так и сидит», - Леонид радостно хохочет, показывая свой трайк, на котором и сейчас выбирается по округе.

Леонид Шлендухов на трайке, о котором часто на улице спрашивают: Ameerika oma? - на что хозяин радостно кивает, а потом показывает на бензобак от старенького советского ИЖ-56. Фото: личный архив