Депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру, недавно перешедшему в ряды «Отечества» из Центристской партии, предъявили подозрение в коррупции. В связи с этим политик решил покинуть партию.
Депутата Рийгикогу Тыниса Мёльдера подозревают в коррупции
Как сообщили в КаПо, у ведомства есть основания подозревать, что депутат Рийгикогу Тынис Мёльдер мог просить взятку. Кроме того, расследуются подозрения в содействии взятке одному лицу и обещание в даче взятки другому.
Возникли подозрения относительно работы депутата над законом о государственном бюджете на 2023 год. В ноябре 2022 года член Рийгикогу предложил предоставить НКО региональное пособие, известное как «крышевые деньги».
По предварительной версии следствия, член Рийгикогу и подозреваемый во взяточничестве заключили соглашение о том, что при выплате финансовой помощи представитель НКО передаст часть денег подозреваемому во взяточничестве, который затем передаст ее в качестве взятки члену Рийгикогу. Региональное пособие было выплачено НКО в январе этого года.
Госпрокурор Алан Рюйтель сказал, что это предварительное подозрение, которое может измениться в ходе предстоящего расследования. «Решения, принимаемые государством, всегда должны основываться на интересах общества, а не на других соображениях, поэтому просить взятку и давать ее – это преступление. Собранные на данный момент доказательства являются основой для более тщательного изучения подозрений в вымогательстве, получении и обещании взятки в рамках уголовного процесса», - сказал Рюйтель.
«Для сбора улик КаПо вчера провела обыск на рабочем месте депутата, в Рийгикогу. Для этого госпрокурор получил согласие канцлера юстиции. Затем прокуратура обратилась за разрешением в Харьюский уездный суд. При обыске присутствовал представитель Рийгикогу, который смог убедиться, что в ходе процедуры были проверены только материалы, относящиеся к подозрению», - добавил государственный прокурор Алан Рюйтель.
Мёльдер: я не считаю себя виновным
В разосланном утром в пятницу письме политик заявил, что не признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях.
«Утром в четверг, 8 февраля, сотрудники Полиции безопасности сообщили мне, что я нахожусь под подозрением. В подозрении утверждается, что в ходе процесса распределения региональных инвестиций в государственном бюджете на 2023 год, или так называемых «крышевых денег», я просил взятку. В отношении меня были приняты процессуальные меры, в ходе которых был проведен обыск по месту жительства и в моем кабинете в здании Рийгикогу», - сообщил Мёльдер.
«Я не признаю себя виновным в предъявленных мне обвинениях, и буду отстаивать свои права. Я всегда соблюдал действующие процедурные правила и законы при работе в парламенте и при работе с законопроектами», – отметил он.
По словам политика, в связи с возникшей ситуацией он решил покинуть партию «Отечество».
«Я хотел бы поблагодарить партию «Отечество» за сотрудничество, но продолжение членства в партии в такой ситуации поставило бы партию под удар. На данный момент я не планирую отказываться от своего мандата в Рийгикогу и Таллиннском городском собрании, я продолжу работать в качестве беспартийного депутата», - заявил он.