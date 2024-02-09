Депутата Рийгикогу Тыниса Мёльдера подозревают в коррупции

Читайте также Эстония До отставки с поста министра Тыниса Мёльдера довело пристрастие к азартным играм

Мёльдер: я не считаю себя виновным

В разосланном утром в пятницу письме политик заявил, что не признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

«Утром в четверг, 8 февраля, сотрудники Полиции безопасности сообщили мне, что я нахожусь под подозрением. В подозрении утверждается, что в ходе процесса распределения региональных инвестиций в государственном бюджете на 2023 год, или так называемых «крышевых денег», я просил взятку. В отношении меня были приняты процессуальные меры, в ходе которых был проведен обыск по месту жительства и в моем кабинете в здании Рийгикогу», - сообщил Мёльдер.

«Я не признаю себя виновным в предъявленных мне обвинениях, и буду отстаивать свои права. Я всегда соблюдал действующие процедурные правила и законы при работе в парламенте и при работе с законопроектами», – отметил он.

По словам политика, в связи с возникшей ситуацией он решил покинуть партию «Отечество».

«Я хотел бы поблагодарить партию «Отечество» за сотрудничество, но продолжение членства в партии в такой ситуации поставило бы партию под удар. На данный момент я не планирую отказываться от своего мандата в Рийгикогу и Таллиннском городском собрании, я продолжу работать в качестве беспартийного депутата», - заявил он.