Пресс-секретарь Путина опроверг утверждения о том, что российская армия пользуется спутниковой связью Starlink, о чем ранее сообщила западная пресса. Именно эта спутниковая система используется вооруженным силам Украины. Накануне ГУР опубликовал доказательство использования спутников Илона Маска и российской армией .
Кремль отрицает использование спутников Илона Маска на фронте в Украине
Аппаратура Starlink не поставляется в Россию, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это же не сертифицированная система у нас, соответственно она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно не может никак использоваться официально», - цитирует 12 февраля российская пропаганда ответ путинского пресс-секретаря на вопрос о возможности использования терминалов спутниковой связи Starlink в РФ.
9 февраля онлайн-журнал Defense One, принадлежащий американскому издательству Atlantic Media, со ссылкой на украинские источники сообщал, что российские войска в Украине используют систему спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.
11 февраля Илон Маск категорически опроверг утверждения о поставках Starlink в РФ.
«В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», - написал Маск в своей соцсети X.
A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024
This is categorically false.
To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.
На вопрос, может ли Россия использовать терминалы Starlink, приобретенные через посредников, Маск не ответил.
Главное управление разведки Минобороны Украины в минувшее воскресенье опубликовало радиоперехват из зоны боевых действий, который якобы подтверждает использование систем Starlink российскими военными.
В ГУР уточняли, что Россия получает терминалы Маска через так называемый параллельный импорт.
«Мы не будем называть конкретные страны - информация требует уточнения», - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли поставляться в Россию через Дубай.
Терминалы спутниковой связи Starlink были переданы Украине после начала полномасштабного вторжения российской армии. Именно они обеспечивают качественной связью подразделения ВСУ. При этом сам Илон Маск неоднократно высказывался за урегулирование конфликта в Украине дипломатическим путем.
В начале 2023 года SpaceX запретила украинским военным использовать Starlink для управления беспилотниками.
В сентябре 2022 года из биографии Илона Маска, которую написал Уолтер Айзексон, стало известно, что глава SpaceX распорядился отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма, чтобы сорвать атаки ВСУ на российский военно-морской флот.
После этого Маск утверждал, что Starlink в Крыму и не работал, а отказ в удовлетворении просьбы украинских военных о включении системы над оккупированным полуостровом был связан с тем, что Маск не хотел допустить ситуации при которой его компания была бы «явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта».
«Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», - добавил в понедельник 12 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.