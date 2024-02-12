Кремль отрицает использование спутников Илона Маска на фронте в Украине

В ГУР уточняли, что Россия получает терминалы Маска через так называемый параллельный импорт.

«Мы не будем называть конкретные страны - информация требует уточнения», - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли поставляться в Россию через Дубай.

Терминалы спутниковой связи Starlink были переданы Украине после начала полномасштабного вторжения российской армии. Именно они обеспечивают качественной связью подразделения ВСУ. При этом сам Илон Маск неоднократно высказывался за урегулирование конфликта в Украине дипломатическим путем.

В сентябре 2022 года из биографии Илона Маска, которую написал Уолтер Айзексон, стало известно, что глава SpaceX распорядился отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма, чтобы сорвать атаки ВСУ на российский военно-морской флот.

После этого Маск утверждал, что Starlink в Крыму и не работал, а отказ в удовлетворении просьбы украинских военных о включении системы над оккупированным полуостровом был связан с тем, что Маск не хотел допустить ситуации при которой его компания была бы «явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта».

«Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», - добавил в понедельник 12 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.