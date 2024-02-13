Предприниматель: за счет новых налогов богаче не стать, госсектору пора сокращаться

– Обязательно будут! Цены продолжат расти. Это будет происходить до тех пор, пока растет средняя зарплата и не стабилизируется экономика.
– Есть ли признаки улучшения состояния экономики?
– Если даже есть, то они малозаметны. Возможно, замедление темпов инфляции и выдача кредитов на более выгодных условиях. Гораздо больше признаков, указывающих на проблемы в экономике.
– Как снизить тяжесть кризиса? Что нужно сделать, чтобы вывести экономику из пике?
– Единого рецепта нет. Опыт других стран показывает, что самый быстрый способ оживления экономики – инвестиции в большие инфраструктурные объекты. Например, в строительство четырехполосных дорог.
– Но именно эти проекты поставлены сейчас на замок…
– Это очень непонятное решение. Согласно международным исследованиям, уже на этапе строительства таких дорог в госбюджет возвращается в качестве налогов порядка 30% от объема сделанных инвестиций. После завершения строительства 20% от объема инвестиций ежегодно уходит в рост ВВП.
Еще раз напомню, что для оживления экономики важно сохранение налогового мира и сокращение фиксированных расходов госсектора.
В сфере образования давно пора создать госзаказ с учетом потребностей рынка. Сейчас за государственные деньги готовятся специалисты, которые нам не так уж и нужны.
Если размышлять об энергоносителях, то нужно уделить больше внимания управляемым мощностям, а не только зеленой энергии. Важно решить проблемы сохранения энергии, электросетей и т.д.
Параллельно нужно создать долгосрочный план развития экономики, который бы не зависел от того, кто находится в данный момент у власти.