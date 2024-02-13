Предприниматель: за счет новых налогов богаче не стать, госсектору пора сокращаться

– Это означало бы большие сокращения в госсекторе…

– Одно из возможных решений – именно в этом. Заодно уменьшится бюрократия, иногда мешающая развитию бизнеса. Когда частные предприятия сокращают расходы, а госсектор их увеличивает – растет количество чиновников и объем затрат, то возникает дисбаланс.

– Год начался с неожиданного для многих экспертов роста цен на товары и услуги. Под предлогом повышения НСО и акцизов торговцы и поставщики услуг накинули цены еще больше – в январе ценники округлились почти на 5% (в годовом разрезе), услуги подорожали на 8%. Почему аналитики и политики не смогли предвидеть скачка цен? На чем держится их невероятный оптимизм?

– Оптимизм экспертов – это не самая хорошая стратегия. Иногда шутят, что пессимист – это хорошо информированный оптимист.

Почему рост цен опять оказался неожиданным? Похоже, что политики, принимающие решения, не понимают, как работает экономика и в чем заключается логика рынка.

Есть еще одна шутка о наших аналитиках. Аналитик сперва прогнозирует, что будет, а потом обосновывает, почему всё вышло по-другому. Конечно, у нас есть хорошие аналитики, понимающие, что происходит в экономике, но их мнение не хотят слышать те политики, которые принимают решения.

Политики ссылаются на мнение тех аналитиков, которые поддерживают их желания. Думаю, что работающие в госсекторе аналитики зачастую выполняют политический заказ, посылая обществу положительные сигналы.