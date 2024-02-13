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Предприниматель: за счет новых налогов богаче не стать, госсектору пора сокращаться

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Строителей ждет тяжелый год
  • Безработица достигнет 10%
  • Госсектор – урезать на треть!

Год начался с больших сокращений, громких провалов в строительном бизнесе и нежданного роста цен на товары и услуги. На фоне повышения НСО и акцизов выходит на финишную прямую процесс принятия Закона об автоналоге. Как снизить тяжесть кризиса?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель, председатель правления строительной компании TREV-2 Grupp Свен Пертенс.

Бизнесмен подчеркнул, что экономия на строительстве дорог подрывает эстонскую экономику. Прозвучали предостережения и от дальнейшего повышения налогов: «Когда нарушен налоговый мир, инвесторы не придут». 

Выдержки из беседы:

– Строительные компании неудачно начали год – к концу января они вышли в лидеры по банкротствам, налоговым задолженностям и сокращениям. В чем причина?

– Основная причина – в отсутствии заказов. Происходящее в строительном секторе говорит о состоянии всей экономики Эстонии. Поскольку проблемы в строительном секторе проявляются с задержкой примерно на год, то в 2024 году не приходится ожидать какого-либо улучшения в данном секторе. Для строителей этот год будет в любом случае проблематичным. Строительный сектор может начать расти только через год после нормализации ситуации в экономике.

– Сообщалось, что интерес жителей Эстонии к жилищным кредитам значительно повысился. Оживит ли это строительный сектор?

– Вряд ли. Отдельно следует рассмотреть ситуацию в сфере строительства транспортной инфраструктуры, где около 85% объема работ зависит от госзаказа. Если в общем строительстве доля госзаказов составляет 25–30%, то в сфере инфраструктурного строительства – цифры иные.

Асфальтный сектор сократился вдвое, компании несут большие потери. 

В наиболее сложной ситуации находится асфальтный сектор, объемы которого за два года упали примерно на 50%. Огромные инвестиции в технологии производства и укладки асфальта оказались ненужными и вылились в большие финансовые потери для компаний.

– Это следствие того, что государство пытается экономить на строительстве дорог?

– Так и есть. Государство экономит на строительстве и ремонте дорог уже около 10 лет.

Литва сейчас вкладывает в свои дороги в 10 раз больше, чем Эстония.

Задолженность по инвестициям в дорожное строительство, если брать только шоссейные дороги, уже достигла 1,5 млрд евро. Помимо этого, растет задолженность по инвестициям в муниципальные дороги. В итоге это отразится на состоянии наших дорог и экономики в целом.

– Каково же влияние на экономику Эстонии?

– На строительный сектор приходится около 6% ВВП Эстонии. Однако влияние отрасли на экономику – значительно шире.

Налоговые поступления из строительного сектора уменьшаются, суммы выплат из Кассы страхования от безработицы растут. 

Строительство, недвижимость, добыча полезных ископаемых, производство стройматериалов, связанная с ними логистика и транспорт вместе формируют 30% ВВП, что составляет почти треть экономики Эстонии. Проблемы в строительном секторе оборачиваются ущербом для экономики в целом: налоговые поступления в госбюджет сокращаются, суммы выплат из Кассы страхования от безработицы растут.

В настоящее время мы инвестируем в дороги меньше, чем 15 лет назад. Например, Литва сейчас вкладывает в свои дороги в 10 раз больше, чем Эстония.

– Повышение налогов наполнит казну?

– Повышение налогов – не самая хорошая идея. Это тормозит развитие экономики, повышает безработицу.

По прогнозу, количество безработных в ближайшее время достигнет 10%.

В ситуации, когда нет налогового мира и стабильности налоговой среды, не стоит ожидать, что кто-то захочет инвестировать.

– На фоне роста НСО и акцизов на финишную прямую выходит процесс принятия Закона об автоналоге – завтра, 14 февраля, состоится первое чтение резонансного законопроекта. Оправданно ли введение этого налога, который в конечном итоге не пойдет на строительство дорог?

– Новый автоналог не имеет никакого отношения к инвестициям в дорожное строительство или ремонт дорог.

– За счет автоналога залатают дыры в госбюджете, а не на дорогах…

– Ежегодно автомобилисты платят в госказну в качестве акцизных налогов примерно 500 млн евро. К этой сумме добавится автоналог в объеме 230 млн евро. Таким образом, каждый год свыше 700 млн евро будет выниматься из кармана водителя. В то же время объем инвестиций в дороги сейчас ограничился 160 млн евро в год. То есть, в дорожное строительство будет вкладываться только 20% собранных за счет автомобилистов налогов. По сути, автовладельцы дотируют госбюджет в объеме 600 млн евро в год. При этом дороги продолжат разрушаться.

Эстонские автовладельцы дотируют госбюджет. 

В дальнейшем ремонт разрушенных дорог обойдется в несколько раз дороже, чем стоил бы своевременный уход.

– Новый Закон о климате, находящийся в стадии разработки, может обернуться для автовладельцев целым рядом дополнительных налогов – на пробки, использование дорог и т.д. Верен ли этот путь?

– Эстонии не стать богаче за счет новых налогов. Вместо введения новых налогов нужно думать, как сократить фиксированные расходы государства. Обычно частный сектор сокращает расходы в объеме 20–30%. Логично было бы ждать того же самого от госсектора.

– Это означало бы большие сокращения в госсекторе…

– Одно из возможных решений – именно в этом. Заодно уменьшится бюрократия, иногда мешающая развитию бизнеса. Когда частные предприятия сокращают расходы, а госсектор их увеличивает – растет количество чиновников и объем затрат, то возникает дисбаланс.

– Год начался с неожиданного для многих экспертов роста цен на товары и услуги. Под предлогом повышения НСО и акцизов торговцы и поставщики услуг накинули цены еще больше – в январе ценники округлились почти на 5% (в годовом разрезе), услуги подорожали на 8%. Почему аналитики и политики не смогли предвидеть скачка цен? На чем держится их невероятный оптимизм?

– Оптимизм экспертов – это не самая хорошая стратегия. Иногда шутят, что пессимист – это хорошо информированный оптимист.

Почему рост цен опять оказался неожиданным? Похоже, что политики, принимающие решения, не понимают, как работает экономика и в чем заключается логика рынка.

Есть еще одна шутка о наших аналитиках. Аналитик сперва прогнозирует, что будет, а потом обосновывает, почему всё вышло по-другому. Конечно, у нас есть хорошие аналитики, понимающие, что происходит в экономике, но их мнение не хотят слышать те политики, которые принимают решения.

Политики ссылаются на мнение тех аналитиков, которые поддерживают их желания. Думаю, что работающие в госсекторе аналитики зачастую выполняют политический заказ, посылая обществу положительные сигналы.

– Будут ли еще неожиданности с ростом цен?

– Обязательно будут! Цены продолжат расти. Это будет происходить до тех пор, пока растет средняя зарплата и не стабилизируется экономика.

– Есть ли признаки улучшения состояния экономики?

– Если даже есть, то они малозаметны. Возможно, замедление темпов инфляции и выдача кредитов на более выгодных условиях. Гораздо больше признаков, указывающих на проблемы в экономике.

– Как снизить тяжесть кризиса? Что нужно сделать, чтобы вывести экономику из пике?

– Единого рецепта нет. Опыт других стран показывает, что самый быстрый способ оживления экономики – инвестиции в большие инфраструктурные объекты. Например, в строительство четырехполосных дорог.

– Но именно эти проекты поставлены сейчас на замок…

– Это очень непонятное решение. Согласно международным исследованиям, уже на этапе строительства таких дорог в госбюджет возвращается в качестве налогов порядка 30% от объема сделанных инвестиций. После завершения строительства 20% от объема инвестиций ежегодно уходит в рост ВВП.

Еще раз напомню, что для оживления экономики важно сохранение налогового мира и сокращение фиксированных расходов госсектора.

В сфере образования давно пора создать госзаказ с учетом потребностей рынка. Сейчас за государственные деньги готовятся специалисты, которые нам не так уж и нужны.

Если размышлять об энергоносителях, то нужно уделить больше внимания управляемым мощностям, а не только зеленой энергии. Важно решить проблемы сохранения энергии, электросетей и т.д.

Параллельно нужно создать долгосрочный план развития экономики, который бы не зависел от того, кто находится в данный момент у власти.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как снизить тяжесть кризиса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand
Студия Postimees: как снизить тяжесть кризиса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Konstantin Sednev
  • Строительные компании неудачно начали год – к концу января они вышли в лидеры по банкротствам, налоговым задолженностям и сокращениям. В чем причина? 
  • Как ситуация в стоительном секторе влияет на экономику?
  • Государство пытается экономить на строительстве дорог. Оправданно ли это?
  • Закон об автоналоге вышел на финишную прямую – на 14 февраля назначено первое чтение в Рийгикогу. Насколько необходимо введение такого налога, который в конечном итоге не пойдет на строительство дорог?
  • Отразится ли автоналог на кошельке населения и состоянии дорог?
  • Новый Закон о климате, который пока еще находится в разработке, может обернуться для автовладельцев целым рядом дополнительных налогов – на пробки, использование дорог и т.д. Верен ли путь повышения налогов?
  • Воспользовавшись ростом НСО и акцизов, торговцы и поставщики услуг накинули цены еще больше. В январе ценники выросли почти на пять процентов (в годовом разрезе). Почему аналитики и политики не смогли предвидеть очередного скачка цен? 
  • Что нужно сделать, чтобы снизить тяжесть кризиса?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand 

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