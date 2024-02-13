СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Загоревшаяся фура, краденый паспорт, замерзшие во льду лебеди

10 февраля пограничники обнаружили, что рыбак незаконно перешел пешком временную линию контроля на Псковском озере. За нарушение мужчину оштрафовали на 140 евро.

9 февраля при выезде из Эстонии была проверена гражданка Великобритании, в паспорте которой не оказалось штампа, указывающего направление въезда на территорию Шенгенской зоны. Оказалось, что женщина въехала на территорию Шенгенской зоны через Финляндию, и пограничники задним числом поставили штамп в ее паспорт. Женщина нелегально находилась в Шенгене 86 календарных дней, два из которых - в Эстонии. Ей было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны в течение трех лет. Кроме того, она была оштрафована на 400 евро. После прохождения процедуры она выехала в Россию.

9 февраля гражданка Казахстана была проверена на выезде из Эстонии. В ходе проверки выяснилось, что предъявленный ею паспорт был помечен как краденый. Паспорт был конфискован, а женщина вернулась в Эстонию.

ДТП

10 февраля в 18:01 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Нинаси волости Муствеэ, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. В автобусе никто не пострадал, и транспортное средство продолжило движение. Из двух человек в легковом автомобиле одного доставили в больницу для медицинского осмотра. Спасатели убрали с дороги обломки и освободили одну полосу движения, заблокированную из-за аварии.

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