Горсобрание Нарвы планирует попросить у правительства отсрочки, чтобы преподавание в некоторых классах и далее проходило на русском языке несмотря на то, что министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас ранее заявила, что в процессе перехода на эстоноязычное образование не будет никаких отсрочек. Об этом в передаче ERR «Интервью недели» рассказал руководитель фракции «Нарва» в городском собрании и депутат Рийгикогу Алексей Евграфов.
Горсобрание Нарвы попросит отсрочить переход на эстонский язык обучения. Министр образования: никаких отсрочек не будет
Евграфов отметил, что у горсобрания есть решение попечительского совета, на основании которого подготовлено решение о прошении отсрочки. «Это решение пойдет в работу. Я надеюсь, в четверг будет принято на сессии горсобрания», - добавил Евграфов.
«Два других решения, которые будут приниматься в городском собрании, касаются уже специализированных групп, то есть детей с ограниченными возможностями. В детских садах, где есть такие группы, мы просим разрешить правительственной комиссии проводить обучение на русском языке в объеме 40 процентов, - сказал Евграфов. - А также мы говорим про школы, в которых есть четвертые спецклассы, где есть дети с ограниченными возможностями. Окончательное решение по этим двум вопросам будет за правительственной комиссией».
Он добавил, что если говорить про спецгруппы, то речь идет про отсрочку на следующий учебный год. «Если говорим про общеобразовательные школы, то постепенный переход до 2028-2029 годов. Мы планируем, если закон позволяет, чтобы дети учились на русском языке», - подчеркнул руководитель фракции «Нарва».
«Процесс подготовки к переходу на эстонский язык обучения в Нарве идет сложно, тут скрывать нечего, об этом уже очень много говорилось. В Нарве большая проблема на самом деле с преподавателями. Когда говорят, что 1 сентября преподаватели появятся откуда-то из воздуха, это, конечно, неправда. На сегодняшний день у нас в детских садах 261 преподаватель, из них 95 не соответствуют требованиям по языку», - объяснил Евграфов.
Он отметил, что в школах из 400 учителей 150 не соответствуют требованиям. «Если мы говорим про детские сады, то 66 учителей имеют языковую категорию В2, 53 из них учат язык, то есть это 80 процентов. В школах этот показатель только 43 процента, то есть намного меньше. Если мы понимаем, что такое экзамен, то на самом деле ни у кого нет сомнений, что не все учителя, к сожалению, экзамен на С1 сдадут», - сказал он.
«Начиная с 21 февраля 2024 года я инициирую административный надзор за законностью деятельности города Нарвы в управляемых ими учебных заведениях (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения), а также за квалификацией руководителей учебных заведений», - написала в своем распоряжении министр образования Кристина Каллас.
Министерство образования пришлет в Нарву для этого своих специалистов, среди которых - ведущий инспектор Языковой инспекции Мерле Лоодус-Адамсон.
По его словам, отсутствие учителей - это проблема по всей Эстонии. «Но, помимо этого, мы видим проблему в том, как обучать детей на эстонском языке. Существующие методики не позволяют полноценно обучать детей. Кроме этого, учителя, которые придут, могут знать язык, у школ есть возможность на год брать на работу человека со знанием языка. Но это не значит, что человек может преподавать тот или иной предмет. Поэтому мы опасаемся, что из-за школьной реформы, которую так быстро пытаются внедрить, дети потеряют в качестве, а уровень образования сильно упадет», - сказал депутат Рийгикогу от Центристской партии.
Он подчеркнул, что Нарва делает на самом деле то, что можно сделать в рамках закона. «Во-первых, привлекает учителей, предлагая те возможности по зарплате, которые дает государство. Я думаю, в ближайшее время мы все равно будем обсуждать, на какие вещи еще стоит обратить внимание.
На данный момент отдел образования Нарвы подготовил видение по переходу, и в конце февраля это видение должно быть передано министерству. Один из вариантов - попросить отсрочку минимум на год, чтобы все учителя могли сдать экзамен по языку», - предложил Евграфов.
«Например, в яслях Нарвы не хватает 80 процентов учителей, которые будут соответствовать языковым требованиям. Кто будет этими детьми заниматься? Куда мы этих детей направим? Эти вопросы неизбежно всплывут 1 сентября», - добавил он.
По его словам, также надо серьезно взвесить возможность предоставления добротного муниципального жилья в городе. «В Нарве нет новых квартир, но есть очень много муниципальных квартир, которые находятся в очень плачевном состоянии. Я думаю, вместе с отделом культуры надо этот вопрос проработать и, возможно, выделить также в дополнительном бюджете деньги для того, чтобы муниципальные квартиры нормально отремонтировать и бесплатно предоставить учителям, которые приезжают в город», - подчеркнул руководитель фракции «Нарва».
Кристина Каллас: в процессе перехода на эстоноязычное образование не будет никаких отсрочек
Кристина Каллас на встрече с мэром Нарвы Яаном Тоотсом 19 января подчеркнула, что переход на эстоноязычное образование по всей Эстонии неизбежен и никаких отсрочек не будет. «Нарва вместе с остальной Эстонией движется к эстоноязычному образованию в соответствии с тем же графиком и на тех же условиях. Это четкое послание должно быть передано местным самоуправлением руководителям образовательных учреждений», - сказала министр.
По словам Каллас, для проведения реформы необходимо увеличить объем обучения на эстонском языке на всех уровнях образования и обеспечить наличие образовательных работников, владеющих эстонским языком. «Сегодня в Нарве активно участвуют в изучении языка 175 образовательных работников. Кроме того, при поддержке Нарвского колледжа мы предлагаем различные курсы, которые помогут учителям подготовиться к переходу на эстоноязычное обучение», - отметила она.