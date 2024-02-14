Горсобрание Нарвы попросит отсрочить переход на эстонский язык обучения. Министр образования: никаких отсрочек не будет

Он отметил, что в школах из 400 учителей 150 не соответствуют требованиям. «Если мы говорим про детские сады, то 66 учителей имеют языковую категорию В2, 53 из них учат язык, то есть это 80 процентов. В школах этот показатель только 43 процента, то есть намного меньше. Если мы понимаем, что такое экзамен, то на самом деле ни у кого нет сомнений, что не все учителя, к сожалению, экзамен на С1 сдадут», - сказал он.

«Начиная с 21 февраля 2024 года я инициирую административный надзор за законностью деятельности города Нарвы в управляемых ими учебных заведениях (общеобразовательные школы, дошкольные учреждения), а также за квалификацией руководителей учебных заведений», - написала в своем распоряжении министр образования Кристина Каллас. Министерство образования пришлет в Нарву для этого своих специалистов, среди которых - ведущий инспектор Языковой инспекции Мерле Лоодус-Адамсон.