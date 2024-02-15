Прокуратура Швеции окончательно закрыла дело по новым деталям возможных причин затопления парома «Эстония» в 1994 году. Доказательств столкновения с неопознанным объектом или взрыва не обнаружено.
«Ничто не указывает на взрыв»: Швеция отказалась возобновлять расследование гибели парома «Эстония» (1)
Прокуратура Швеции приняла решение не возобновлять ранее закрытое расследование по делу затонувшего в 1994 году парома «Эстония» или начать новое. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Нет никаких признаков того, что имело место столкновение с судном или плавучим объектом, или взрыв в носовой части. Также не появилось ничего другого, что дало бы основания предполагать, что было совершено преступление», - цитирует 15 февраля сайт шведской прокуратуры прокурора Каролину Висландер.
«Дальнейшие меры, запланированные следственными органами, как ожидается, не повлияют на мое решение. Следовательно, предварительное расследование не будет начато, а дело будет закрыто», - уточнила прокурор.
Обращение в прокуратуру Швеции о возобновлении закрытого предварительного следствия по факту совершения преступления с паромом «Эстония» поступило еще в 2020 году. Авторы запроса ссылались на данные журналистов, которые в документальном фильме о причинах гибели гражданского корабля утверждали, что в корпусе парома было найдено отверстие. Якобы именно оно могло привести к гибели «Эстонии».
«С тех пор было подано еще несколько подобных запросов», - отмечает шведская прокуратура.
Предварительное расследование о том, является ли гибель парома следствием преступления, было закрыто в 1997 году. Решение о закрытии предварительного расследования было обжаловано старшим прокурором. Но в 1999 году генеральный прокурор Швеции принял решение не возобновлять предварительное расследование в связи с истечением срока давности.
Паром «Эстония» затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года, когда следовал из Таллинна в Стокгольм.
По официальной версии, которая стала результатом работы международной комиссии, судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовую подъемную часть, в результате чего в грузовой отсек хлынула вода.
Место затопления совместным решением Швеции, Эстонии и Финляндии было объявлено морским захоронением. Но в 2021 году парламент Швеции поддержал предложение правительства внести изменения в закон о статусе морского захоронения, чтобы разрешить погружения в этом районе. В 2022 году специалисты из Эстонии, Швеции и Финляндии обследовали затонувший паром.
В июле 2022 года со дна была поднята носовая аппарель «Эстонии». Тогда же эксперты Таллиннского технического университета заявляли, что считают крайне вероятным сценарий, при котором повреждения правого борта парома возникли при столкновении с морским дном.
Гибель парома «Эстония» - крупнейшая в современной истории Швеции морская катастрофа, которая унесла жизни 852 человек. Спастись удалось лишь 137 пассажирам. Большинство жертв были жителями Швеции - 501 человек.