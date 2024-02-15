Прокуратура Швеции приняла решение не возобновлять ранее закрытое расследование по делу затонувшего в 1994 году парома «Эстония» или начать новое. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Нет никаких признаков того, что имело место столкновение с судном или плавучим объектом, или взрыв в носовой части. Также не появилось ничего другого, что дало бы основания предполагать, что было совершено преступление», - цитирует 15 февраля сайт шведской прокуратуры прокурора Каролину Висландер.

«Дальнейшие меры, запланированные следственными органами, как ожидается, не повлияют на мое решение. Следовательно, предварительное расследование не будет начато, а дело будет закрыто», - уточнила прокурор.

В 2017 году, в годовщину катастрофы парома "Эстония", памятный знак был установлен и в Пярну. Фото: Madis Sinivee

Обращение в прокуратуру Швеции о возобновлении закрытого предварительного следствия по факту совершения преступления с паромом «Эстония» поступило еще в 2020 году. Авторы запроса ссылались на данные журналистов, которые в документальном фильме о причинах гибели гражданского корабля утверждали, что в корпусе парома было найдено отверстие. Якобы именно оно могло привести к гибели «Эстонии».

«С тех пор было подано еще несколько подобных запросов», - отмечает шведская прокуратура.

Предварительное расследование о том, является ли гибель парома следствием преступления, было закрыто в 1997 году. Решение о закрытии предварительного расследования было обжаловано старшим прокурором. Но в 1999 году генеральный прокурор Швеции принял решение не возобновлять предварительное расследование в связи с истечением срока давности.

Один из спасательных кругов с парома "Эстония", который был найден на финском пляже. Фото: facebook.com